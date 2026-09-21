Драма в семье Стаса Михайлова: певец расстался с женой, а та устроила протест его шоу

В августе 2026 года было 15 лет со дня бракосочетания Стаса и Инны Михайловых Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Удивительным образом заявление 53-летней Инны Михайловой о расставании со своим звездным супругом совпало со стартом рекламной компании большого концертного шоу звезды в Москве. Возможно, поэтому многие коллеги и поклонники пока не верят в серьезность драмы. А драма серьезная!

В светской тусовке рассказали KP.RU: «Говорят, что пара недавно рассталась. В этом году. Сегодня вот таким публичным образом Инна Михайлова протестует против того, что концертное шоу „Народный корпоратив“, которое когда-то придумала она, проведут теперь и без ее участия. Много лет назад жена Стаса Михайлова придумала формат его декабрьского концертного шоу „Народный корпоратив“ — несколько лет он работал в этом формате. И в сентябре этого года дал рекламу шоу „Народный корпоратив“ на декабрь 2026 года. Ее это не устроило…»

Жена Стаса Михайлова после расставания протестует против шоу, которое придумала Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главные герои любовной мелодрамы на данный час комментариев не дают. У 57-летнего народного артиста РФ Стаса Михайлова с этой недели стартует активный период концертной деятельности: 22 сентября начинается осенний тур по регионам с концерта в Нижнем Новгороде, на этой неделе премьера дуэтной песни с Наташей Королевой. Стоит отметить, что билеты на концерты Стаса Михайлова в регионах продаются хорошо, но и выступает он в небольших залах — например, на концерт в Нижнем Новгороде в зале на 1450 мест продано 90% зала. Но «Народный корпоратив» в декабре в Москве — стадионное шоу, на которое надо продать почти 10 тысяч билетов. Поэтому пиар с личной драмой мог бы поспособствовать продажам билетов, но говорят — они и правда расстались.

Хронология события была такой. На прошлой неделе Стас Михайлов разместил в соцсетях видео анонс своего традиционного декабрьского сольника под названием «Народный корпоратив». Под публикацией в запрещенной сети появился комментарий его жены Инны в виде эмодзи (графический символ), которое чаще всего и в данном контексте, скорее всего, означает аналог фразы «глаза бы мои этого не видели», неловкость, стыд. Анонсы продолжились.

Жена Стаса Михайлова сообщила о расставании Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

21 сентября в день рождения их общей дочери Инна Михайлова разместила «сторис» (публикация в соцсети, которая исчезает через 24 часа) — анонс того самого «Народного корпоратива», сопроводив его фразой «человек — fake». Затем еще одно высказывание под фото мужа: «Мы больше не вместе, я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду».

В августе 2026 года было 15 лет со дня бракосочетания Стаса и Инны Михайловых, у них двое общих детей — 14-летняя Мария и 17-летняя Иванна. У Инны есть двое детей от первого брака с футболистом Андреем Канчельскисом. У Стаса двое детей от двух предыдущих отношений. Инна Михайлова долгие годы была главной музой Стаса Михайлова, она контролировала все его концертные дела, менеджмент, формат выступлений. Тот самый формат «Народный корпоратив» женщина также считает своим «изобретением». Ждем комментарии от главных героев драмы, надеясь на примирение пары, которую считали одной из самых крепких в шоу-бизнесе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы больше не вместе»: жена Стаса Михайлова заявила о расставании после 20 лет отношений и назвала певца «человеком-фейком»

Стас Михайлов: Чем больше вокруг меня счастливых людей, тем меньше зависти