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В мире21 сентября 2026 11:30

Мерц и божья роса: канцлер Германии нелогично исключил свою отставку после провальных выборов

Политолог Соколов допустил скорую отставку канцлера Германии Мерца
Мария БЕРК
Канцлер Фридрих Мерц сказал, что намерен оставаться у власти, чтобы Германия смогла достичь процветани

Канцлер Фридрих Мерц сказал, что намерен оставаться у власти, чтобы Германия смогла достичь процветани

Фото: REUTERS.

Партия канцлера Фридриха Мерца, Христианско-демократический союз Германии (ХДС/ХСС) впервые в своей истории не прошла в парламент земли Мекленбург-Передняя Померания по итогам воскресных выборов в Германии. Мерц назвал этот результат «катастрофой».

Немцы проголосовали и на выборах в Палату депутатов Берлина — там ХДС стал лишь вторым, уступив первенство социалистам из «Левой партии».

Несмотря на фиаско и личный рейтинг всего в 10%, Мерц не собирается покидать свой пост. О том, как могут дальше развиваться события в немецкой политике, KP.RU поговорил с политологом-международником Артемом Соколовым.

ИТОГИ ВЫБОРОВ В МЕКЛЕНБУРГЕ-ПЕРЕДНЕЙ ПОМЕРАНИИ И БЕРЛИНЕ

В Мекленбурге-Передней Померании первое место заняла «Альтернатива для Германии», она получила около 38% голосов. Это уже второй лучший результат на земельных выборах в ее истории (после победы в Саксонии-Анхальт).

Вторая с 35,5% — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), третья — «Левая партия» (6,5% голосов).

Замыкают список прошедших в местный парламент, ландстаг, «Зеленые» (5,7%). Партия Мерца не преодолела необходимый для получения мандатов пятипроцентный барьер, получив всего 4,9%.

На выборах в Берлине сенсацией стала победа «Левой партии» (25,7%), которая выступает за национализацию квартир под аренду, находящихся в собственности частных компаний, и ограничение арендной платы.

ХДС/ХСС по сравнению с прошлыми выборами потерял больше 9% голосов, набрав 18,8%. Третьей стала «Альтернатива для Германии» с 16,3%. Эта партия улучшила свой предыдущий результат в столице на 7,2%.

В Мекленбурге-Передней Померании первое место заняла «Альтернатива для Германии», она получила около 38% голосов

В Мекленбурге-Передней Померании первое место заняла «Альтернатива для Германии», она получила около 38% голосов

Фото: REUTERS.

ЧТО МЕРЦ И ВАЙДЕЛЬ СКАЗАЛИ О ПРОВАЛЕ ХДС

Канцлер Фридрих Мерц через несколько минут после закрытия участков вышел к журналистам и сказал, что намерен оставаться у власти, чтобы Германия смогла достичь процветания. Рецептов политик не назвал, сказал только, что его реформы нравятся не всем, но он продолжит их проводить.

«Эти реформы — противоядие от яда авторитаризма, — произнес Мерц. — То, что необходимо сделать сейчас, требует твердости, непоколебимости и терпения. Я продемонстрирую эти качества как председатель ХДС и, прежде всего, как канцлер нашей страны».

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла назвал результаты выборов в Мекленбурге-Передней Померании сенсацией и призвал Мерца покинуть пост.

— Сегодняшнее заявление канцлера было более чем слабым. Он объявил о продолжении своей политики вместо того, чтобы наконец сделать выводы и уйти в отставку, — констатировал Хрупалла.

— Фридрих Мерц — неподходящий канцлер для ХДС, и он тянет партию вниз вместе с собой, — заявила лидер «Альтернативы» Алиса Вайдель. — Поэтому ХДС должен прежде всего задать себе вопрос: хочет ли он продолжать работать с этим канцлером и проводить его политику?

Лидер «Альтернативы» Алиса Вайдель

Лидер «Альтернативы» Алиса Вайдель

Фото: REUTERS.

РАСПАДЕТСЯ ЛИ ПРАВЯЩАЯ В ФРГ КОАЛИЦИЯ?

KP.RU обсудил ситуацию со старшим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО Артемом Соколовым.

— Каковы главные причины поражения ХДС и успеха «Альтернативы для Германии» ?

— С Христианско-демократическим союзом как правящей партией у избирателей ассоциируются нерешенные проблемы — от миграционного кризиса до экономического спада.

Сыграла свою роль и стратегия брандмауэра, то есть бойкота партии «Альтернатива для Германии» со стороны других сил. ХДС был вынужден корректировать свои идейные положения и агитацию так, чтобы их никоим образом не ассоциировали с «Альтернативой». В результате правый фланг немецкой политики деформировался и значительное количество граждан, которые раньше голосовали за христианских демократов, наоборот, отдали голоса за АдГ.

Значительное количество граждан, которые раньше голосовали за христианских демократов, наоборот, отдали голоса за АдГ

Значительное количество граждан, которые раньше голосовали за христианских демократов, наоборот, отдали голоса за АдГ

Фото: REUTERS.

— В чем заключается позиция по Украине и России победившей в Берлине «Левой партии»?

— Внутри нее нет единства по этому вопросу. С одной стороны, в партии еще сильны силы, которые ассоциируются с Социалистической единой партией Германии — представители старшего поколения традиционно выступают за нормализацию российско-германских отношений.

Позиция молодого поколения в отношении нашей страны более критична. Они склонны поддерживать взгляды немецкого политического мейнстрима, говоря о необходимости всеми силами и средствами поддерживать Украину.

— Может ли распасться правящая в Германии коалиция ХДС/ХСС и СДПГ? Возможны ли досрочные федеральные выборы?

— Младшие коалиционные партнеры ХДС, социал-демократы, не заинтересованы в распаде правящей коалиции. Их рейтинги не на самом высоком уровне и, скорее всего, если объявят досрочные выборы, в будущую коалицию они могут и не попасть. Да и представители ХДС не хотят покидать власть раньше времени.

То, что отставку Мерца активно обсуждают в высоких кабинетах, не означает, что грядут выборы и новое правительство. Возможно речь будет идти о точечной замене канцлера.

— Насколько реальна отставка Фридриха Мерца?

— Он не производит впечатления человека, готового справиться с трудностями, перед которыми стоят его партия и государство. Более того, он сам — часть этих проблем и трудностей.

Но Мерц очень упрям и не хочет войти в историю Германии как канцлер-неудачник, поэтому будет всеми силами цепляться за власть. Тут уже все будет зависеть от внутриполитических дебатов, интриг, дискуссий внутри ХДС.

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