Канцлер Фридрих Мерц сказал, что намерен оставаться у власти, чтобы Германия смогла достичь процветани Фото: REUTERS.

Партия канцлера Фридриха Мерца, Христианско-демократический союз Германии (ХДС/ХСС) впервые в своей истории не прошла в парламент земли Мекленбург-Передняя Померания по итогам воскресных выборов в Германии. Мерц назвал этот результат «катастрофой».

Немцы проголосовали и на выборах в Палату депутатов Берлина — там ХДС стал лишь вторым, уступив первенство социалистам из «Левой партии».

Несмотря на фиаско и личный рейтинг всего в 10%, Мерц не собирается покидать свой пост. О том, как могут дальше развиваться события в немецкой политике, KP.RU поговорил с политологом-международником Артемом Соколовым.

ИТОГИ ВЫБОРОВ В МЕКЛЕНБУРГЕ-ПЕРЕДНЕЙ ПОМЕРАНИИ И БЕРЛИНЕ

В Мекленбурге-Передней Померании первое место заняла «Альтернатива для Германии», она получила около 38% голосов. Это уже второй лучший результат на земельных выборах в ее истории (после победы в Саксонии-Анхальт).

Вторая с 35,5% — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), третья — «Левая партия» (6,5% голосов).

Замыкают список прошедших в местный парламент, ландстаг, «Зеленые» (5,7%). Партия Мерца не преодолела необходимый для получения мандатов пятипроцентный барьер, получив всего 4,9%.

На выборах в Берлине сенсацией стала победа «Левой партии» (25,7%), которая выступает за национализацию квартир под аренду, находящихся в собственности частных компаний, и ограничение арендной платы.

ХДС/ХСС по сравнению с прошлыми выборами потерял больше 9% голосов, набрав 18,8%. Третьей стала «Альтернатива для Германии» с 16,3%. Эта партия улучшила свой предыдущий результат в столице на 7,2%.

В Мекленбурге-Передней Померании первое место заняла «Альтернатива для Германии», она получила около 38% голосов Фото: REUTERS.

ЧТО МЕРЦ И ВАЙДЕЛЬ СКАЗАЛИ О ПРОВАЛЕ ХДС

Канцлер Фридрих Мерц через несколько минут после закрытия участков вышел к журналистам и сказал, что намерен оставаться у власти, чтобы Германия смогла достичь процветания. Рецептов политик не назвал, сказал только, что его реформы нравятся не всем, но он продолжит их проводить.

«Эти реформы — противоядие от яда авторитаризма, — произнес Мерц. — То, что необходимо сделать сейчас, требует твердости, непоколебимости и терпения. Я продемонстрирую эти качества как председатель ХДС и, прежде всего, как канцлер нашей страны».

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла назвал результаты выборов в Мекленбурге-Передней Померании сенсацией и призвал Мерца покинуть пост.

— Сегодняшнее заявление канцлера было более чем слабым. Он объявил о продолжении своей политики вместо того, чтобы наконец сделать выводы и уйти в отставку, — констатировал Хрупалла.

— Фридрих Мерц — неподходящий канцлер для ХДС, и он тянет партию вниз вместе с собой, — заявила лидер «Альтернативы» Алиса Вайдель. — Поэтому ХДС должен прежде всего задать себе вопрос: хочет ли он продолжать работать с этим канцлером и проводить его политику?

Лидер «Альтернативы» Алиса Вайдель Фото: REUTERS.

РАСПАДЕТСЯ ЛИ ПРАВЯЩАЯ В ФРГ КОАЛИЦИЯ?

KP.RU обсудил ситуацию со старшим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО Артемом Соколовым.

— Каковы главные причины поражения ХДС и успеха «Альтернативы для Германии» ?

— С Христианско-демократическим союзом как правящей партией у избирателей ассоциируются нерешенные проблемы — от миграционного кризиса до экономического спада.

Сыграла свою роль и стратегия брандмауэра, то есть бойкота партии «Альтернатива для Германии» со стороны других сил. ХДС был вынужден корректировать свои идейные положения и агитацию так, чтобы их никоим образом не ассоциировали с «Альтернативой». В результате правый фланг немецкой политики деформировался и значительное количество граждан, которые раньше голосовали за христианских демократов, наоборот, отдали голоса за АдГ.

Значительное количество граждан, которые раньше голосовали за христианских демократов, наоборот, отдали голоса за АдГ Фото: REUTERS.

— В чем заключается позиция по Украине и России победившей в Берлине «Левой партии»?

— Внутри нее нет единства по этому вопросу. С одной стороны, в партии еще сильны силы, которые ассоциируются с Социалистической единой партией Германии — представители старшего поколения традиционно выступают за нормализацию российско-германских отношений.

Позиция молодого поколения в отношении нашей страны более критична. Они склонны поддерживать взгляды немецкого политического мейнстрима, говоря о необходимости всеми силами и средствами поддерживать Украину.

— Может ли распасться правящая в Германии коалиция ХДС/ХСС и СДПГ? Возможны ли досрочные федеральные выборы?

— Младшие коалиционные партнеры ХДС, социал-демократы, не заинтересованы в распаде правящей коалиции. Их рейтинги не на самом высоком уровне и, скорее всего, если объявят досрочные выборы, в будущую коалицию они могут и не попасть. Да и представители ХДС не хотят покидать власть раньше времени.

То, что отставку Мерца активно обсуждают в высоких кабинетах, не означает, что грядут выборы и новое правительство. Возможно речь будет идти о точечной замене канцлера.

— Насколько реальна отставка Фридриха Мерца?

— Он не производит впечатления человека, готового справиться с трудностями, перед которыми стоят его партия и государство. Более того, он сам — часть этих проблем и трудностей.

Но Мерц очень упрям и не хочет войти в историю Германии как канцлер-неудачник, поэтому будет всеми силами цепляться за власть. Тут уже все будет зависеть от внутриполитических дебатов, интриг, дискуссий внутри ХДС.

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