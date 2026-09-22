Спасти от тяжелого ожирения и продлить жизнь: как в России проводят бариатрические операции по ОМС

В 2025 году диагноз «ожирение» получили около 36 млн россиян, то есть примерно каждый четвертый житель нашей страны. Врачи подчеркивают: высокий избыточный вес — не только эстетическая проблема. Доказано, что тяжелое ожирение вносит мощный вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний, многократно повышает риск рака и других опасных недугов. В конечном счете, увеличивается риск преждевременной смертности.
В последние годы в России уделяется все больше внимания борьбе с высоким избыточным весом у населения. В Клинических рекомендациях Минздрава отмечается: пациентам с жизнеугрожающими стадиями ожирения, которым не удается снизить массу тела консервативными методами — изменение питания, образа жизни, лекарственная терапия, — показана бариатрическая хирургия. Это несколько видов операций (подробнее см. далее), которые помогают снизить вес за счет изменения работы желудка и кишечника. Такие операции относятся к числу дорогостоящих видов медицинской помощи. Но в нашей стране они включены в Программу госгарантий бесплатной медпомощи для граждан. Причем доступность бириатрической хирургии по ОМС растет. В том числе она расширена в 2026 году.
Кто и в каких случаях сегодня может рассчитывать на операции для лечения тяжелого ожирения по ОМС, рассказывает KP.RU вместе с экспертами Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
- Свыше 1800 квот на проведение бариатрических операций запланировано на 2026 год в рамках территориальных программ ОМС.
- Дополнительно выделено 800 квот в федеральных медицинских организациях, в том числе для пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
По данным ФОМС.
Приоритетное право на получение квоты имеют пациенты с индексом массы тела (ИМТ) 50 кг/м² и более. Напомним, ИМТ определяется по формуле: вес (кг) / рост (м²). При показателе выше 50 ожирение представляет прямую угрозу для жизни.
Также в Клинических рекомендациях Минздрава «Ожирение» определены еще две группы пациентов, которым показаны бариатрические операции:
- ИМТ равен 35 кг/м² и более, при этом есть сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертензия, синдром ночного апноэ, тяжелые формы остеоартроза крупных суставов;
- ИМТ > 40 кг/м² — независимо от наличия сопутствующих заболеваний.
Таким образом, бариатрические операции по ОМС проводятся при тяжелых, осложненных формах ожирения. Показания и противопоказания в каждом индивидуальном случае определяет врач, опираясь на клинические рекомендации.
Как поясняют в ФОМС, в этом году пациенты в рамках обязательного медицинского страхования могут рассчитывать на такие виды бариатрических операций:
- продольная резекция желудка. При такой операции объем желудка хирургически уменьшается за счет удаления части органа (в народе известно как «ушивание желудка»);
- гастрошунтирование. В этом случае к верхней части желудка (маленькому желудку) подшивают тонкую кишку — с таким расчетом, чтобы часть кишечника не участвовала в переваривании пищи. В результате не только уменьшается объем пищи, которую может съесть человек, но и не вся она всасывается;
- другие лапароскопические операции. В частности, билиопанкреатическое шунтирование (наиболее сложная операция, хирурги удаляют большую часть желудка и двенадцатиперстной кишки, а потом соединяют желудок с оставшейся частью кишечника), лапароскопическое бандажирование желудка (через небольшой прокол в брюшной полости вводится надувное кольцо, которое устанавливается на верхней части желудка, ограничивая его объем).
Порядок зависит от того, к какому виду медпомощи относится бариатрическая операция, подходящая по медпоказаниям конкретному пациенту. Возможны два варианта:
1) специализированная медицинская помощь. Обычно к ней относятся лапароскопическое бандажирование желудка и продольная резекция желудка;
2) высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП). К ней относится в первую очередь билиопанкреатическое шунтирование.
Гастрошунтирование в некоторых регионах входит в территориальные программы ОМС как специализированная медпомощь, в других регионах включено в ВМП.
Ключевое различие в том, что при специализированной медпомощи направление на госпитализацию после необходимого обследования выдает лечащий врач (как правило, эндокринолог). Для операции в рамках ВМП требуются заключение врачебной комиссии и решение регионального органа здравоохранения.
СОВЕТ: уточнить, к какому виду медпомощи относится бариатрическая операция в вашем конкретном случае, узнать все о порядке и сроках госпитализации вы можете, позвонив в колл-центр страховой медицинской компании, выдавшей вам полис ОМС. Напомним, страховые представители (специалисты таких компаний) по закону обязаны бесплатно консультировать пациентов по всем вопросам, связанным с получением медпомощи по ОМС. Также вы можете обратиться к страховому представителю, если столкнулись с какими-либо трудностями при оформлении направления или получении квоты на бариатрическую операцию.
По оценкам экспертов, тяжелое ожирение сокращает продолжительность жизни примерно на 15 лет. Своевременное проведение бариатрических операций позволяет не только улучшить качество жизни, но и предотвратить развитие инфарктов, инсультов, онкологических и других заболеваний. И в конечном счете — повысить шансы на здоровое, активное долголетие. Возможность хирургического лечения ожирения по ОМС специалисты считают одним из серьезных достижений российского здравоохранения.