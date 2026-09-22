Спасти от тяжелого ожирения и продлить жизнь: как в России проводят бариатрические операции по ОМС

В последние годы в России уделяется все больше внимания борьбе с высоким избыточным весом у населения. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom.

В 2025 году диагноз «ожирение» получили около 36 млн россиян, то есть примерно каждый четвертый житель нашей страны. Врачи подчеркивают: высокий избыточный вес — не только эстетическая проблема. Доказано, что тяжелое ожирение вносит мощный вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний, многократно повышает риск рака и других опасных недугов. В конечном счете, увеличивается риск преждевременной смертности.

В последние годы в России уделяется все больше внимания борьбе с высоким избыточным весом у населения. В Клинических рекомендациях Минздрава отмечается: пациентам с жизнеугрожающими стадиями ожирения, которым не удается снизить массу тела консервативными методами — изменение питания, образа жизни, лекарственная терапия, — показана бариатрическая хирургия. Это несколько видов операций (подробнее см. далее), которые помогают снизить вес за счет изменения работы желудка и кишечника. Такие операции относятся к числу дорогостоящих видов медицинской помощи. Но в нашей стране они включены в Программу госгарантий бесплатной медпомощи для граждан. Причем доступность бириатрической хирургии по ОМС растет. В том числе она расширена в 2026 году.

Кто и в каких случаях сегодня может рассчитывать на операции для лечения тяжелого ожирения по ОМС, рассказывает KP.RU вместе с экспертами Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

ЦИФРЫ

- Свыше 1800 квот на проведение бариатрических операций запланировано на 2026 год в рамках территориальных программ ОМС.

- Дополнительно выделено 800 квот в федеральных медицинских организациях, в том числе для пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

По данным ФОМС.

Показания к бариатрической операции по ОМС определяет врач. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom.

КОМУ ПОЛАГАЮТСЯ БАРИАТРИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОМС

Приоритетное право на получение квоты имеют пациенты с индексом массы тела (ИМТ) 50 кг/м² и более. Напомним, ИМТ определяется по формуле: вес (кг) / рост (м²). При показателе выше 50 ожирение представляет прямую угрозу для жизни.

Также в Клинических рекомендациях Минздрава «Ожирение» определены еще две группы пациентов, которым показаны бариатрические операции:

- ИМТ равен 35 кг/м² и более, при этом есть сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертензия, синдром ночного апноэ, тяжелые формы остеоартроза крупных суставов;

- ИМТ > 40 кг/м² — независимо от наличия сопутствующих заболеваний.

Таким образом, бариатрические операции по ОМС проводятся при тяжелых, осложненных формах ожирения. Показания и противопоказания в каждом индивидуальном случае определяет врач, опираясь на клинические рекомендации.

Бариатрические операции спасают пациентов от ожирения и продлевают жизнь. Фото: Gerain0812/Shutterstock/Fotodom.

ВИДЫ БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОМС В 2026 ГОДУ

Как поясняют в ФОМС, в этом году пациенты в рамках обязательного медицинского страхования могут рассчитывать на такие виды бариатрических операций:

- продольная резекция желудка. При такой операции объем желудка хирургически уменьшается за счет удаления части органа (в народе известно как «ушивание желудка»);

- гастрошунтирование. В этом случае к верхней части желудка (маленькому желудку) подшивают тонкую кишку — с таким расчетом, чтобы часть кишечника не участвовала в переваривании пищи. В результате не только уменьшается объем пищи, которую может съесть человек, но и не вся она всасывается;

- другие лапароскопические операции. В частности, билиопанкреатическое шунтирование (наиболее сложная операция, хирурги удаляют большую часть желудка и двенадцатиперстной кишки, а потом соединяют желудок с оставшейся частью кишечника), лапароскопическое бандажирование желудка (через небольшой прокол в брюшной полости вводится надувное кольцо, которое устанавливается на верхней части желудка, ограничивая его объем).

Узнать всё о проведении бариатрической операции по ОМС вы можете, обратившись в колл-центр вашей страховой медицинской компании, которая выдала вам полис. Фото: Supapich Methaset/Shutterstock/Fotodom.

КАК ПОПАСТЬ НА БАРИАТРИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ ПО ОМС

Порядок зависит от того, к какому виду медпомощи относится бариатрическая операция, подходящая по медпоказаниям конкретному пациенту. Возможны два варианта:

1) специализированная медицинская помощь. Обычно к ней относятся лапароскопическое бандажирование желудка и продольная резекция желудка;

2) высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП). К ней относится в первую очередь билиопанкреатическое шунтирование.

Гастрошунтирование в некоторых регионах входит в территориальные программы ОМС как специализированная медпомощь, в других регионах включено в ВМП.

Ключевое различие в том, что при специализированной медпомощи направление на госпитализацию после необходимого обследования выдает лечащий врач (как правило, эндокринолог). Для операции в рамках ВМП требуются заключение врачебной комиссии и решение регионального органа здравоохранения.

СОВЕТ: уточнить, к какому виду медпомощи относится бариатрическая операция в вашем конкретном случае, узнать все о порядке и сроках госпитализации вы можете, позвонив в колл-центр страховой медицинской компании, выдавшей вам полис ОМС. Напомним, страховые представители (специалисты таких компаний) по закону обязаны бесплатно консультировать пациентов по всем вопросам, связанным с получением медпомощи по ОМС. Также вы можете обратиться к страховому представителю, если столкнулись с какими-либо трудностями при оформлении направления или получении квоты на бариатрическую операцию.

Бариатрические операции помогают повысить шансы на здоровье и активное долголетие. Фото: pics fiv/Shutterstock/Fotodom.

ВМЕСТО ВЫВОДА

По оценкам экспертов, тяжелое ожирение сокращает продолжительность жизни примерно на 15 лет. Своевременное проведение бариатрических операций позволяет не только улучшить качество жизни, но и предотвратить развитие инфарктов, инсультов, онкологических и других заболеваний. И в конечном счете — повысить шансы на здоровое, активное долголетие. Возможность хирургического лечения ожирения по ОМС специалисты считают одним из серьезных достижений российского здравоохранения.