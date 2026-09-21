«Надломилась семья»: сын супермодели Синди Кроуфорд умер в 27 лет

Синди Кроуфорд с мужем и детьми Фото: EAST NEWS.

Казалось, что жизнь супермодели девяностых Синди Кроуфорд складывается счастливо — у нее прекрасный брак с бизнесменом Рэнди Гербером, двое детей, она развивает бренд косметики, участвует в благотворительности и по особым с случаям продолжает выходит на подиум.

Но сегодня стало известно о трагедии: 27-летний сын Кроуфорд, Пресли Гербер, скончался. Семья призвала прессу оставить ее в покое в эти траурные дни.

Согласно отчету судмедэкспертов, смерть наступила в воскресенье, 20 сентября. Точную причину гибели юноши специалисты назовут после вскрытия. Пресли скончался в неназванном реабилитационном центре в Лос-Анджелесе, где лечился от пагубной зависимости.

27-летний сын Кроуфорд, Пресли Гербер, скончался Фото: EAST NEWS.

Сын супермодели сам стал моделью: ворвался в фэшн-индустрию в 15 лет, когда подписал контракт с агентством IMG Models. Он участвовал в показан Moschino и Dolce&Gabbana, снимался в кампаниях Calvin Klein.

Вместе с младшей сестрой Кайей они были одним из самых ярких семейных дуэтов на подиуме. Пресли даже отказался от учебы в колледже ради модельной карьеры.

Однако за ярким глянцем скрывалась драма. В декабре 2019 года Гербера задержали за вождение в нетрезвом виде. Через несколько месяцев он набил под глазом татуировку «MISUNDERSTOOD» («Непонятый»), которую впоследствии свел.

Сын супермодели сам стал моделью Фото: EAST NEWS.

Ментальные расстройства Пресли называл «главной мировой пандемией» и признавался, что борьба с зависимостью от запрещенных веществ и депрессией с ранних лет превратилась для него в изнурительную «работу 24/7».

В соцсетях он откровенно рассказывал о своих проблемах и о том, как внедрял в свою жизнь здоровые привычки. Гербер-младший был намерен через группы поддержки помогать другим людям: «Я многое повидал и многому научился. Надеюсь, что смогу поддержать совершивших те же ошибки, что я». Вместе с тем сын Кроуфорд жаловался на психиатров — он сменил по меньшей мере 15 врачей этого профиля.

Незадолго до трагедии 24-летняя Кайя Гербер, ставшая актрисой, в интервью Vogue призналась, что десятилетняя борьба с наркозависимостью старшего брата надломила их семью.

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