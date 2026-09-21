Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук отмечает 80-летие

Михаил Валентинович Ковальчук Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 21 сентября, 80-летие отмечает Михаил Валентинович Ковальчук — президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». С круглой датой выдающегося ученого поздравил президент России Владимир Путин.

«Яркий, одаренный человек, вы посвятили свою жизнь науке и добились на этом поприще значимых результатов. Ваши фундаментальные труды и исследования лежат в основе целого ряда перспективных направлений физики, способствуют укреплению технологического суверенитета России, а богатый опыт решения важных управленческих задач, педагогический талант служат достижению масштабных целей, стоящих перед знаменитым Курчатовским институтом», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В августе президент РФ Владимир Путин присвоил Михаилу Ковальчуку звание Героя труда — «за особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу».

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в своем поздравлении отметил, что под руководством Михаила Ковальчука Курчатовский институт превратился из центра, исторически связанного с атомным проектом, в научно-исследовательский комплекс, который занимается множеством тем — от генетики до ядерной физики. Михаил Валентинович приложил огромные усилия для создания в России современных научных установок: Сибирского кольцевого источника фотонов СКИФ в Новосибирской области, высокопоточного реактора ПИК в Гатчине, синхротрона СИЛА в Протвино, а также для развития ядерной медицины. Легендарный «Курчатник» начал исследовать шедевры искусства и археологические находки методами физики и генетики.

Михаил Васильевич Ковальчук — доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, автор более 250 научных работ, в первую очередь по рентгеновской физике, кристаллографии и нанодиагностике.

Родился 21 сентября 1946 года в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского госуниверситета. Много лет работал в Институте кристаллографии имени А. В. Шубникова, стал его директором. Затем — директором Курчатовского центра синхротронных исследований и Курчатовского института, который под его руководством получил статус национального исследовательского центра. С 2015 года — президент НИЦ «Курчатовский институт». Кроме того, Михаил Валентинович — декан физического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета.

В науке профессор Ковальчук получил признание благодаря принципиально новому методу изучения структуры вещества — методу стоячих рентгеновских волн, а также концепции природоподобных технологий.

«Комсомольская правда» сердечно поздравляет Михаила Валентиновича с днем рождения!

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