На шестой сезон Знание.Премия поступило 14 тысяч заявок

Фото предоставлено пресс-службой Общества «Знание»

Шестой сезон Знание.Премия в рамках Национального проекта "Молодежь и дети" собрал 14 тысяч заявок из всех российских регионов и 47 зарубежных стран. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Среди участников 9 111 просветителей, 4 605 проектов и 226 компаний. В десятку лидеров по количеству заявок вошли Москва, Самарская область, Санкт-Петербург, Московская и Тульская области, Донецкая Народная Республика, Мордовия, Татарстан, Свердловская и Ростовская области.

При этом самыми популярными номинациями у россиян стали: "За просветительскую деятельность в образовательной организации" (3 912 заявок), "За вклад в просвещение в сфере "Обучение и Наставничество" (2 039), "За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества" (1 503).

"С первого сезона Знание.Премия мы получили 80 тысяч заявок из всех регионов России и 79 зарубежных стран: от Иордании до США. ...Прямо сейчас наши эксперты отбирают новых претендентов на звание просветителей и просветительских проектов года, и мы с нетерпением ждем результатов", — сказал гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Также стало известно, что 36 субъектов из всех федеральных округов России поборются за звание "Просветительский регион года": в этом сезоне впервые будет выбран наиболее активный регион, оказывающий положительное влияние на просветительскую деятельность в стране.

Общество «Знание» опубликовало итоговый рейтинг регионов-участников шестого сезона. Информационным партнером мероприятия выступила медиагруппа "Комсомольская правда".