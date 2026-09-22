Мифы и правда об осеннем равноденствии: Стоит ли 23 сентября бояться мощных магнитных бурь и космической радиации

Считается, что Земля становится особенно уязвима для плазмы, которая летит от Солнца Фото: REUTERS.

23 сентября, в 3 часа 5 минут ночи по московскому времени, наступит осеннее равноденствие. И это не просто «момент, когда день равен ночи». Считается, что Земля становится особенно уязвима для плазмы, которая летит от Солнца и вызывает магнитные бури. Метеозависимым приготовиться?

Насколько серьезна угроза, KP.RU рассказал доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

КАК СОЛНЦЕ «УНИЧТОЖАЕТ» МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ

Суть явления равноденствия проще всего понять с помощью нехитрого прибора под названием теллурий - такие стоят в школах в кабинетах физики. Лампа имитирует Солнце, глобус - это Земля.

В момент равноденствия Солнце смотрит Земле точно в экватор. И на экваторе в полдень оно стоит в зените, а на полюсах - на горизонте. Только на Южном полюсе оно восходит, начинается полярный день. А на Северном полюсе заходит, и там на полгода устанавливается полярная ночь.

Теперь вообразим, что «Земля - огромный магнит», как писал еще в XVII веке ученый по имени Уильям Гилберт. Правда, полюса этого магнита слегка не совпадают с географическими полюсами. Да и полярность магнита обратная: в Северное полушарие вмонтирована южная часть магнита (да, мы живем в южном магнитном полушарии!). Все это, однако, нюансы. Можно с натяжкой сказать, что Солнце в равноденствие смотрит не только в земной, но и в магнитный экватор.

И эффект от этого интуитивно понятен. Плазма, летящая от Солнца, врезается в экватор, «стекает» по силовым линиям «магнита», и, нерастраченная, пытается проникнуть ближе к Земле в районе магнитных полюсов. Из-за этого даже небольшое возмущение на Солнце приводит к мощным магнитным бурям.

- Подобный эффект есть, но я лично считаю его слабым, - говорит Сергей Богачев. - От Солнца приходит плазма, которая пытается проникнуть к Земле, а наше магнитное поле её не пускает. В этой борьбе и рождается буря. Одним из инструментов, которое использует Солнце, чтобы пробить наш щит, является собственное магнитное поле Солнца. Если оно противоположно направлено к полю Земли, то плюс на минус дает ноль, и поле Солнца просто уничтожает земное магнитное поле. Не совсем, конечно, но достаточно, чтобы буря стала особенно сильной. Вблизи равноденствий (не точно в этот день, а плюс-минус месяц), как раз складываются такие условия.

23 сентября, в 3 часа 5 минут ночи по московскому времени, наступит осеннее равноденствие Фото: REUTERS.

Таким образом, все дело в знаке магнитного поля.

Новых бурь этот механизм не порождает, а усиливает те, что есть.

- Если бурь нет, то и усиливать нечего. Кроме того, по-настоящему сильную бурю так не вызовешь. Они всегда являются результатом сильных вспышек на Солнце, которым вообще безразлично равноденствие. Они происходят, когда хотят, и могут формировать плазменные облака с любым направлением магнитного поля. В этом году я не вижу сильного влияния этого эффекта. За последний месяц произошло только две бури, - резюмирует Сергей Богачев.

И в ближайшие дни в магнитном поле Земли, по прогнозам Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, - полный штиль.

В момент равноденствия Солнце смотрит Земле точно в экватор Фото: EAST NEWS.

ПРОЖАРКА ИЗ ДАЛЕКОГО КОСМОСА

Бояться вроде бы нечего: Солнце прошло пик своей активности в 2024-м и уверенно движется к его минимуму. Но жить и не тревожиться? Это не по-нашему.

Встречайте страшилку номер два: галактическая радиация, или космические лучи.

В далеком космосе много чего происходит. Вспыхивают сверхновые, делают свою работу черные дыры, активничают ядра галактик. Все это сопровождается выбросами радиации. Заряженные частицы путешествуют по Вселенной, цепляясь за силовые линии межзвездных магнитных полей. Их путь длится миллионы, если если не миллиарды, лет. Траектории запутываются, и в итоге на Землю отовсюду, почти равномерно, приходит поток радиации.

Приходит, да не всегда. В пору высокой солнечной активности солнечный ветер, как метелка, выметает чуждую радиацию за пределы нашей планетной системы. Но активность-то Солнца снизилась...

Галактическая радиация - жесткая. Пишут, что даже одна частица, если неудачно попадет, выведет из строя компьютер. Хорошо, что атмосфера защищает (сталкиваясь с атомами воздуха, космические лучи «дробятся» и теряют энергию). А вот тем, кто летит на самолетах, дескать, достается по полной.

- Я не стал бы бояться галактических лучей. Понимаете, это как бросить в стекло камень или выстрелить пулей. Хотя пуля летит быстрее, она, тем не менее, не разбивает стекло целиком, а оставляет в нем аккуратную дырку. Зато медленный камень разбивает все стекло, - говорит Сергей Богачев.

Эта аналогия помогает понять, почему быстрые галактические лучи, как ни странно, менее опасны для человека, чем медленные солнечные частицы.

- Ну и в целом, атмосфера Земли всё равно с ними справляется, так же как и с солнечными частицами - не пускает их к поверхности Земли, - поясняет Сергей Богачев.

Фото: Elena11/Shutterstock/Fotodom

Галактическая радиация ближайшие годы будет усиливаться, подтверждает он, но к равноденствию явление не привязано.

- Это многолетний тренд, всегда наблюдаемый в годы низкой солнечной активности. И это не так опасно, если вы в ближайшие годы не собираетесь лететь на Луну, - резюмирует он.

В общем, новости хорошие: радиационная опасность этой осенью ни от Солнца, ни из глубин Галактики нам не угрожает.Можем спокойно насладиться последними теплыми днями этого года.

КСТАТИ

Мифы и правда о равноденствии

! День равен ночи? Если погода ясная, а горизонт открыт, легко убедитесь, что это не так. День все еще длиннее. Атмосфера Земли как бы приподнимает Солнце над горизонтом, и оно светит даже тогда, когда на самом деле уже скрылось за ним. День уравняется с ночью лишь примерно через неделю.

! Выше мы описали, что на Южном полюсе наступает полярный день, на Северном полярная ночь. Но все еще интереснее. Из-за того же влияния атмосферы Солнце освещает сразу оба полюса! На южном оно взошло раньше срока, а на северном «отказывается» заходить.

! Хотя наступает осень и погода портится, Северное полушарие Земли все еще получает от Солнца больше энергии, чем тратит (излучает в космос). По нулям этот баланс сложится лишь к концу ноября. И далее до марта Северное полушарие будет растрачивать то тепло, что «заработало» за лето.

! Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе. Можете отметить на горизонте точку восхода-захода: убедитесь, что с каждым днем светило будет заходить-восходить все ближе к югу.

! Тени от любого предмета 23 сентября движутся точно по прямой! Воткните палочку, отмечайте кончик тени, и убедитесь сами. Полученная линия из таких точек ляжет точно с востока на запад. Это работает только дважды в году (еще в весеннее равноденствие).

! Зима в Северном полушарии (от осеннего до весеннего равноденствия) на неделю короче, чем в южном. Дело в том, что Земля движется по эллипсу с неравномерной скоростью. В январе Земля ближе к Солнцу, чем в июле, перемещается быстрее, так что мы пролетаем холодное время на неделю скорее, чем теплое.

! Полнолуние около осеннего равноденствия (в этом году 26 сентября) называется Урожайным. Едва заходит Солнце, поднимается полная Луна, помогая убирать урожай.

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