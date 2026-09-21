Дмитрий Песков: Россия никому не угрожает и никого не шантажирует

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, НАТО отрабатывает перекрытие выходов из Балтики в Атлантику и перехват кораблей на рубеже Исландия – Фарерские острова. Как Кремль оценивает подобную отработку агрессивных действий против России? Планирует ли Москва какие-то ответные меры?

- Да, и причем перехват торговых судов отрабатывают в НАТО, очень важно отметить этот нюанс, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 21 сентября, на вопросы журналистов. - В целом, в сущности Североатлантического альянса с годами ничего не меняется. Это блок, который был создан в свое время для конфронтации. Это и остается инструментом конфронтации.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Могли бы вы прокомментировать победу АдГ в прошедшее воскресенье? Считаете ли вы, что эти результаты, в отличие предыдущих выборов в Саксонии, в перспективе могут создать условия для возобновления бизнес-контактов между Россией и Германией, в том числе возобновления поставок российского газа в Европу?

Песков:

- Это внутреннее дело Германии, и здесь мы не хотели бы углубленно чего-то комментировать.

Вместе с тем, мы фиксируем достаточно низкие цифры популярности рейтинга у действующей власти в ФРГ. Мы фиксируем цифры, связанные с развитием экономики Германии, с падением конкурентоспособности германской экономики. А это все-таки главная экономика в Европе.

Это цифры счетные, они не нуждаются в комментариях.

И также мы фиксируем, что во многом падение конкурентоспособности германской экономики происходит… Из-за того, что Германия перестала закупать дешевый российский газ и стала закупать очень дорогой, иногда в несколько раз дороже, на спотовом рынке газ из других стран, прежде всего из Соединенных Штатов Америки. Естественно, немцы, часть немцев, по крайней мере, ищут альтернативу имеющейся власти с тем, чтобы улучшить свое положение. Это естественный процесс.

Вопрос:

- Просим комментарий по поводу того, что Ле Пен вчера говорила о том, что Россия не может диктовать больше политике Франции «ничего с помощью угроз».

Песков:

- Мы не согласны с этим заявлением. Россия не угрожает ни Франции, ни одному государству в Европе. Об этом неоднократно говорил президент Путин.

Мы не имеем никаких споров ни с кем из европейских государств, которые могли бы быть причиной каких-либо серьезных разногласий.

Поэтому Россия не представляет собой никакой угрозы, Россия никому не угрожает, никого не шантажирует. Поэтому с такими заявлениями мы категорически не согласны, мы их не приемлем

Вопрос:

- Хотели спросить про подписание Трампом последнего пакета так называемых «адских санкций», которые позволяют вводить пошлины до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоносителей. Могли бы прокомментировать сам факт подписания? Ожидаете ли вы снижения покупки российской нефти партнерами после подписания этого пакета? Может быть, обращались партнеры за предварительными консультациями или уведомляли о своих планах Россию?

Песков:

- Мы находимся в постоянном контакте с нашими торговыми партнерами.

Вы слышали уже заявления, в которых они дали оценку возможным ограничениям вторичного характера. Все единогласно говорят о полном неприятии такой политики.

Что касается подписания этого документа, безусловно, это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений. И также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования.

Но в целом, собственно, здесь важно не забывать, что в отношении России было введено более 30 тысяч различных санкций - страновых, корпоративных, секторальных, против физических лиц и так далее.

И, конечно, Россия в значительной степени адаптировалась к этим санкциям и нашла способы минимизации негативного эффекта от их реализации.