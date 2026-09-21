Цель России в СВО - устранить угрозу с западного направления Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне последнего дня выборов в России ВСУ совершили рекордный налет на центр страны. В первую очередь на столичный регион. Предполагая, что люди либо испугаются, либо ожесточатся и проигнорируют выборный процесс. Не сработало.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом, автором Telegram-канала «Пинта разума» Алексеем Пилько.

ПРОТИВНИКИ ПРОСЧИТАЛИСЬ

- Почти 57 процентов избирателей проголосовали — противников это озадачило?

- По европейским меркам - неплохой показатель. Он выше, чем на прошлых парламентских выборах в России. Немало было ожидавших низкую явку.

- Отчего так?

- Тревожность в обществе есть. И СВО идет. Но не сработало. Не думаю, что действия по голосованию тех людей, которые Россию покинули, на выборы повлияли. Не исключаю, что результат оказался чуть выше прогнозов, потому что люди захотели поблагодарить московскую противовоздушную оборону, и все наши войска ПВО за блестящую работу в эти дни.

СТЕНА ДЛЯ ДРОНОВ

- Поясните.

- Накануне последнего дня голосования был рекордный налет. 1600 дронов летели, многие на Москву. Спрашивается: почему мы подобное не сделали по Киеву 24 августа - на День независимости Украины?

- А могли?

- Две тысячи беспилотников запустить могли - чтобы «поздравить» бывших братьев. Но нет, мы же - не такие. А противник - он именно такой. Он воюет когнитивно. И ведет с нами, в том числе, войну смыслов.

КАРТИНКИ НЕ ВЫШЛО

- А мы все еще не хотим лишать их независимости?

- Пока, вроде бы, нет. Возвращаясь к московской ПВО — ночь на воскресенье была отработана блестяще, исходя из количества летевших на столицу БПЛА. Киев и кураторы все это делали для создания картинки - чтобы миллионы людей напугать.

- А люди не напугались?

- Нет. И картинки не вышло. Хотя, да, единицы пролетели, пострадавшие и повреждения были. Но прорвалось всего 11 беспилотников из 1600. Блестящий показатель.

ПЛЕВАТЬ НА НЕЗАВИСИМОСТЬ

- Повторяем вопрос: сохранить независимость незалежной или не сохранить - для нас это важно?

- Нам плевать, будет Украина независима или нет. Наша цель - сделать так, чтобы у нас не было угрозы с западного направления. А будет достигнута эта цель сохранением независимой Украины или ликвидацией ее независимости - нам не важно.

МЕНЯТЬ ЛИ ПОДХОДЫ?

- Угроза с западного направления усилилась лет 30 назад?

- Она появилась после того, как мы своими руками демонтировали Варшавский договор. И почти сразу после этого позволили расшириться крупнейшему в истории военному альянсу - НАТО. А когда у нас много позже появились силы бороться с этими процессами - мы стали огрызаться, и вызвали возмущение этим.

- Может, надо менять подходы?

- План мы уже поменяли, судя по всему. Если бы Россия, в плане инфраструктурной войны, с первых дней СВО действовала так, как действует сегодня, то украинская экономика вряд ли бы сейчас существовала. Лишь с июля, в ответ на кампанию дальнобойных ударов, мы стали последовательно уничтожать промышленность и инфраструктуру Украины.

БИТЬ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕЕ

- И сейчас бьем не на полную мощь?

- Процентов на 25-30 от того, что реально можем. Если и дальше действовать так, как сейчас, и утроить темп - Украина не сохранится как экономический и политический организм, как военная структура.

- Что нужно для ускорения процесса?

- Делать то же, что и сейчас, только мультиплицировать эффект.

- А конкретнее?

- Есть подстанции АЭС — почти две трети электроэнергии производится на них. Если сильнее бить по портовой инфраструктуре, элеваторам, металлургии — встанут морские и агроперевозки. Сейчас три сталеплавильных предприятия, как пишет британская пресса, остановлены — а это 90% этого экспорта.

- Выжигать все предлагаете?

- Уничтожать промышленность и инфраструктуру противника в ноль. Нет электроэнергии - нет промпроизводства, транспорта. А это - коллапс.

КОМУ ВОССТАНАВЛИВАТЬ УКРАИНУ?

- Но кому потом восстанавливать все это?

- После окончания Великой Отечественной, когда нацисты оккупировали значительную часть территории СССР, включая всю территорию Украины - мы же после освобождения от коричневой чумы ее восстановили?! Надо будет — восстановим еще раз.

- А это правильно? Ведь репарации платит проигравший?

- Нам восстанавливать только территории, которые войдут в состав РФ. Что будет за этими пределами - нас не особо должно волновать. Мы можем остановиться в любой момент, как только противник капитулирует и согласится на наши условия.

- Ну, предположим, мы добиваемся того, что в Киеве новая власть идет с нами на устраивающий нас мирный договор. И кто тогда помогает в восстановлении - ну, например, Киева?

- Это вопрос экономического соглашения. Что-то, может, и мы будем восстанавливать. В обмен на полную политическую лояльность, на размещение наших военных баз на их территории, на то, что с этой территории не будет исходить угроза России. Восстановление, кстати, довольно выгодный процесс в экономическом плане...