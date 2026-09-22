Ходить всегда, ходить везде - вот принцип мой и способ: названа важнейшая привычка для здоровья каждого человека

Россиянам напомнили о пользе ходьбы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восьмой год в России проходит Чемпионат по фоновой ходьбе «Человек идущий». Что такое фоновая ходьба? Это те шаги, что мы делаем в повседневной жизни – пройти остановку транспорта, а не проехать, подняться на пару пролетов, а не вызывать лифт, прогуляться вечером перед сном 30 минут по парку.

А еще ходить можно командами. Соревноваться с другими и получать классные призы. И самый главный приз – здоровье. А найти свою команду можно на Чемпионате «Человек идущий».

В воскресенье, 27 сентября, в День здорового сердца, стартует основной этап. Идейный вдохновитель акции и Чемпионата по фоновой ходьбе известный кардиохирург, академик Лео Бокерия, президент общественной организации «Лига здоровья нации". VIII Чемпионат проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Лео Антонович традиционно откроет основной этап акцией «10 000 шагов к жизни» на ВДНХ в Москве. Это символическая точка старта, условный «выстрел» для десятков команд по всей России.

Что нужно сделать, чтобы принять участие в Чемпионате:

1. До 23 сентября 2026 года, 23.59 (мск) успеть зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий». Или присоединиться к уже существующей команде.

2. С 27 сентября по 27 октября продолжать ходить, гулять, общаться с соратниками по команде. Искать новые маршруты и получать удовольствие от прогулок и жизни. Акция проводится в десятках регионов России. Ищите своих команды в приложении.

3. За день максимальное количество шагов, которое учитывается от одного участника, 25 000. При этом ходить всем вместе не требуется. Каждый живет в своем ритме и проходит собственные маршруты, а мобильное приложение объединяет индивидуальные результаты в общий результат команды.

Но все же смысл акции не в том, чтобы кого-то перешагать, а, скорее, сплотиться командой, найти общие точки соприкосновения, увлечься чем-то новым, узнавать и общаться.

- Здоровье во многом складывается из ежедневных привычек, и движение - одна из важнейших. Но важно не один раз пройти много, а сделать движение частью своей жизни. В «Человеке идущем» каждого поддерживает команда – коллеги, друзья, близкие. И для нас главный результат - чтобы после финиша соревнований эта привычка осталась, - говорит академик РАН Лео Антонович Бокерия.

С каждым годом чемпионат все набирает популярность: только в прошлом, 2025 году, в нем приняли участие 65 414 человек в составе 2 470 команд из более чем 80 регионов России. Их общий результат превысил 52 млрд шагов. Присоединяйтесь и вы!

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