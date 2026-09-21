Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса на грани развода. Жена Стаса Михайлова объявила о расставании с мужем. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса на грани развода. Жена Стаса Михайлова объявила о расставании с мужем. В светской тусовке говорят, что у пары кризис в отношениях. Пока мало, кто верит в развод — многие надеются, что пара преодолеет разногласия и воссоединится.

ПРИЧИНА ССОРЫ СТАСА МИХАЙЛОВА С ЖЕНОЙ ИННОЙ

57-летний народный артист РФ Стас Михайлов с 22 сентября начинает гастрольный тур по стране, на этой неделе у него выходит дуэтная песня с Наташей Королевой. Стартовал активный рабочий период. Удивительным образом он совпал со скандалом в личной жизни. Как известно громкие драмы добавляют интерес и к творчеству артистов. На прошлой неделе в соцсетях певца стартовала рекламная компания его декабрьского концертного шоу в Москве — «Народный корпоратив». Это стадионное шоу — нужно продать более 10 тысяч билетов.

Пару дней назад Стас Михайлов разместил в соцсетях видео анонс «Народного корпоратива». Под этой публикацией в запрещенной сети появился комментарий его жены Инны в виде эмодзи (графический символ), которое может означать аналог фразы «глаза бы мои этого не видели», неловкость, стыд. Анонсы продолжились. И 21 сентября в день рождения их общей дочери Инна Михайлова разместила несколько «сторис» (публикация в соцсети, которая исчезает через 24 часа) — анонс того самого «Народного корпоратива» сопроводила фразой «человек — fake». Затем написала на фото с мужем: «Мы больше не вместе. Я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду».

53-летняя Инна Михайлова на данный момент не комментирует драму в семье. Не отвечает пока и Стас Михайлов. Поэтому пришлось искать подтверждения у их знакомых — некоторые считают это временной ссорой: «Чего не бывает в семье».

В светской тусовке рассказали KP.RU: «Говорят, что пара рассталась недавно. Сегодня вот таким публичным образом в соцсетях Инна Михайлова протестует против того, что концертное шоу «Народный корпоратив» в создании которого она много лет назад участвовала, придумывала с командой формат, проведут теперь без ее участия. Впервые в 2015 году прошел концерт в этом формате. Теперь женщина таким способом показала, что все новые шоу не имеют отношения к тому в чем участвовала ранее она...»

Сплетничают, что якобы «жена стремилась контролировать каждый шаг мужа» в том числе и в творческой деятельности Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Сплетничают, что якобы «жена стремилась контролировать каждый шаг мужа» в том числе и в творческой деятельности, а когда он доверился обновленной пару лет назад команде, то стало возникать недопонимание. Инна Михайлова долгие годы была главной музой Стаса Михайлова. Жена контролировала работу концертной команды мужа: и менеджмент, и формат выступлений.

Что стало истинной причиной конфликта не известно — ждем информацию из первых уст. Заметим отдельно, что модный гардероб музыканта и его обновленная внешность — инициатива звезды, к которой его красавица и модница жена, действительно, не имеет никакого отношения. Стас Михайлов всегда любил выбирать и покупать себе вещи самостоятельно. А изменился он за последние пару лет серьезно: похудел, молодится, модничает. Одним из первых среди звезд сделал операцию по пересадке волос.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

В августе 2026 года было 15 лет со дня бракосочетания Стаса и Инны Михайловых, у них двое общих детей — 14-летняя Мария и 17-летняя Иванна. У Инны есть двое детей от первого брака с футболистом Андреем Канчельскисом. У Стаса есть сын и дочь от предыдущих отношений.

Пара познакомилась 20 лет назад, когда Инна сделал подарок — привела на его концерт в Москве свою маму с сестрой, которые любили творчество Стаса Михайлова. После была вечеринка в ресторане, в кругу общих друзей, где пара познакомилась и обменялась телефонами. На тот момент Инна была 15 лет замужем за футболистом Андреем Канчельскисом, они воспитывали сына и дочь.

По версии Инны, отношения в ее семье с Канчельскисом на тот момент были близки к разводу, поэтому вскоре она переехала с детьми жить к Стасу. Но поженились они только в 2011 году — до этого Инна делила в суде совместно нажитое с первым мужем имущество. Инна с первым мужем футболистом долгое время жила в Лондоне, где он играл за местные команды и хорошо зарабатывал. Инна не работала — в юности участвовала в конкурсах красоты, не успела закончить медучилище, так как уехала в Англию.

Развод был такой скандальный, что Андрей Канчельскис до сих пор не общается с бывшей, а с детьми отношения прекрасные. Недавно Канчельскис говорил в интервью о том почему развод с Инной был скандальным: «Пошли Малахову рассказали, что я ее избивал каждый день, хотя никогда в жизни на женщину руку не поднимал. Но вот надо было рассказать всей стране, что я так делал, изменял, хотя она первая изменила мне. Ей же вопрос задали: почему вы расстались? Она и ответила — избивал, пил, гулял. Это же надо было придумать. Мне Малахов звонил, приглашал, чтоб я оправдался, но, конечно, я не поехал…» Все откровения были на фоне судов из-за недвижимости.

Если состоится развод на этот раз, то делить придется и подмосковный дом в элитном поселке, и квартиры в Москве, и, по слухам, дом в Италии. Стас Михайлов все эти годы был очарован женой: «Она пришла в мою жизнь тогда, когда ничего не было, когда я был никем. Ей об этом говорили, но она осознанно решила быть со мной рядом. У меня не вызывало сомнений, что это любовь. Она так раскрыла мое сердце. Я считаю, что наша встреча — это божий промысел. Это моя опора и надежда, мой тыл».

Инна Михайлова все эти годы была главным менеджером в семье — все находилось под ее контролем. Если в первом браке она была домохозяйкой, то в браке с певцом — активно стремилась участвовать в работе его команды. К ней прислушивались. Стас Михайлов до пандемии часто бывал на гастролях, последние 15 лет очень хорошо зарабатывал. Во время пандемии радовался, что может больше времени проводить с женой и детьми. Никогда не жалел денег на семью, поддерживал финансово, в том числе и детей жены от первого брака — как родных.

Стас Михайлов с женой и детьми. 2014 год Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В то же время знающие люди подчеркивают, что Стас Михайлов по натуре — сильный человек, лидер. И недавно в его интервью звучали уже такие фразы: «Мужчине нельзя ничего запрещать...» А на вопрос о том не надоело ему, что жена на всех мероприятиях рядом: «Она большую часть своей жизни посвящает мне, семье, детям. Как это может надоесть? А если тебе плохо с человеком, тогда с ним лучше не жить...»

А Инна в ответ хвалила мужа: «Помимо того, что ты мой муж и любимый человек, ты еще и мой друг. Ты очень мудрый. Ты пример для меня. Ты умеешь делать людей лучше. И я отношусь к их числу — к тем, кому ты постоянно что-то даешь, заставляешь задуматься и меняться к лучшему. Ты удивительный! По-настоящему мужественный и достойный! Спасибо тебе за мир, который ты создал, и за то, что в этом мире я чувствую себя королевой...»

Михайлов в ответ еще не давно демонстрировал любовь и уважение к жене. Поэтому светская тусовка недоумевает — какая «черная кошка» между ними пробежала? Или все-таки это молодая брюнетка как судачат сплетники — но в это никто пока не верит...

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