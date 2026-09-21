«Трамп прямо показал, кто враги? Китай и Россия»: зачем президенту США закон об «адских санкциях»

Накануне Дональд Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России. Фото: REUTERS.

Накануне Дональд Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России. Он предусматривает ограничения для банков, чиновников, теневого флота, пошлины для крупнейших покупателей российских нефти и газа. Основные меры должны ввести в течение 30 дней после вступления закона в силу. Но президент США сохраняет за собой право делать исключения. Цель — российская нефть и газ, и страны, которые их покупают. Для Китая и Индии могут вести пошлины до 100% за их экспорт. При заключении мирного соглашении России и Украины Трамп сможет рестрикции снять. Китай уже выступил против этих санкций.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с директором Института нового общества Василием Колташовым.

КИТАЙСКИЙ ВОПРОС

— Зачем Трампу сегодня так осложнять отношения не только с Россией, но и с Китаем, по которому эти санкции прямо бьют?

— Президенту США сейчас предстоят переговоры с председателем КНР. Для Трампа это демонстрация того, как США способны давить на Россию, на Китай, на все страны, покупающих российскую нефть, в том числе, и на Индию. Штаты демонстрируют, что экономическая война, которую они ведут против Москвы и Пекина, может быть…на паузе. Или менее активна, или максимально активна.

— От такой максимальной активности весь мир трясет.

— Сейчас активно покупают российскую нефть не только Индия, но и ряд стран Юго-Восточной Азии, которые покупали прежде аравийские углеводороды. Против них США в состоянии применить репрессивные меры.

— Но это поведение гангстера…

— Ну да, и оно не вяжется с рассуждениями про сделку. И потому мы должны быть благодарны Трампу за откровенность.

— С чего вдруг?

— Трамп прямо все показал. Кто враги? Китай и Россия. Не то, чтобы обтекаемо сказать, что в международной торговле Россия создает дисбалансы. И Китай создает дисбалансы — на американском рынке. И можно бы их исправить — чтобы всем сестрам по серьгам досталось. Вот этот подход, казалось, можно бы попытаться применить.

— Но не Трампу?

— Нет, говорится все в другом ключе: враги должны быть уничтожены, разорены — с запретом всем странам торговать с ними.

Президенту США сейчас предстоят переговоры с председателем КНР. Для Трампа это демонстрация того, как США способны давить на Россию, на Китай, на все страны, покупающие российскую нефть Фото: REUTERS.

ЧЕМ ГРОЗЯТ ОГРАНИЧЕНИЯ?

— Чем реально грозит такое количество ограничений для стран, которые рискнут покупать у России нефть в первую очередь?

— Это создает общую картину американского миропонимания. Мир этот основан на таких правилах: если ты Штатам не нравишься, тебя будут жестоко наказывать. Но применять стопроцентные пошлины Трамп не может сейчас в отношении третьих стран — американский покупатель не потянет.

— Это разочарование в республиканцах?

— Это одно из «достижений» Трампа. Он разочаровал американцев в республиканской альтернативе. В том, что можно Америку снова сделать великой. И жизнь простых людей уже не станет такой же, как в золотой век Америки в 50-е-60-е. При том Вэнс, вице-президент, соратник Трампа, на днях, обращаясь к избирателям, говорил: дайте нам шанс, еще два года!

— Это крик отчаяния?

— Это говорит о том, что настроение избирателей плохое. Избиратели, слушая Вэнса, спрашивают: вы зачем на Иран напали? Из-за вас цены на топливо взлетели вдвое!

ЧТО КУПИТЬ У ШТАТОВ?

— О чем в этих условиях Си Цзиньпин будет говорить с Трампом?

— Будет ли Китай обещанные в мае 2027-го Boeing покупать? Будет ли Пекин наращивать закупку продовольствия на 17 миллиардов? Американцы будут Китаю говорить, что вы очень много товаров нам продаете, а мы вам продаем меньше, это дисбаланс, давайте исправлять.

— А что можно у американцев купить?

— Энергоресурсов им самим не хватает. Сельхозпродукция? Ей есть аналоги по более выгодным ценам. Автомобили американские? Не нужны они КНР. В этом году показатели промышленного роста у Китая довольно высокие. У Индии — еще выше.

— Это говорит о чем?

— Запад просчитывается. Его попытки давить на мировую экономику повышением ставок центробанков, угрозами — они не препятствует тому, что новые экономические лидеры наращивают свою промышленность взамен погибающей западной. Кстати, в России мы тоже имеем по машиностроению хорошие показатели в этом году.

Если ты Штатам не нравишься, тебя будут жестоко наказывать. Фото: REUTERS.

ЧТО ДЕЛАТЬ НАМ?

— Мы сейчас меньше закупаем за рубежом?

— Мы детали продолжаем закупать. Если у нас есть свои модели оборудования, но к ним требуются иностранные детали, значит, надо эти детали постепенно начинать производить у себя. Это возможно, но это требует времени. Оно пока есть.

— С 2014 года этой целью задались?

— С 2014 года в большей степени шло продовольственное импортозамещение. Отчасти, военно-технологическое развитие. Но промышленность так не замещалась. Промышленность сохраняла после 2014 года прежнюю стратегию приглашения западных компаний, прежде всего, европейских — чтобы они делали стопроцентную локализацию в России.

— Они не захотели?

— Ну, локализация росла, а потом они взяли и ушли. Бросили пустые предприятия. Повели себя коварно. Стратегия привлечения их на условиях наращивания локализации производства в России, по сути, действовала два десятилетия. Она была долгой. И они, вроде бы, должны были повести себя корректно — но повели себя по-хамски. И такое поведение западных, особенно европейских компаний, нельзя простить и забыть.

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