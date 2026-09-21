Миллиард сохранили клиентам: ДОМ.РФ Банк остановил мошенников

С начала 2026 года ДОМ.РФ Банк сохранил на счетах клиентов 1,1 млрд рублей. Эти средства остались у владельцев благодаря принятым мерам по борьбе с мошенниками. Фото: ИВАНОВА Диана.

С начала 2026 года ДОМ.РФ Банк сохранил на счетах клиентов 1,1 млрд рублей. Эти средства остались у владельцев благодаря принятым мерам по борьбе с мошенниками. Выявить попытки хищения помогают мониторинг операций и работа сотрудников отделений.

Защита отслеживает признаки операций, которые нехарактерны для клиента. Она также замечает возможное управление его устройством посторонними. Банк анализирует активность в разных каналах обслуживания. Так формируется не отрывочный взгляд на отдельную операцию, а общая картина действий клиента.

«При выдаче кредита важно понять, не действует ли человек под влиянием мошенников. Поводом для дополнительных вопросов могут стать спешка, нервозность или затруднения с объяснением цели получения денег. Разговор с сотрудником помогает разобраться в ситуации и распознать обман до того, как средства окажутся у злоумышленников», – поясняет вице-президент по информационной безопасности банка Дмитрий Никишов.

В числе наиболее актуальных схем мошенничества — установка вредоносных программ на смартфоны и компьютеры клиентов и оформление кредитов с последующей передачей денег злоумышленникам. Для общения с потенциальными жертвами мошенники активно используют мессенджеры. Чтобы войти в доверие, они опираются на актуальные новостные поводы. Один из основных предлогов — предложение сохранить деньги на так называемом безопасном счёте.