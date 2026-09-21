Актер Дмитрий Дюжев признался, что молится Григорию Распутину и будет добиваться его канонизации

Актер Дюжев будет добиваться канонизации Григория Распутина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фильм «Романовы. Преданность и предательство» выйдет в прокат 24 сентября (а примерно через год состоится премьера 12-серийной телеверсии на Первом канале). В основе картины — бестселлер Сергея Козлова, вышедший в издательстве «Комсомольская правда». Это трагическая история последних лет царской семьи — от 1914 года, когда Россия вступила в Первую мировую войну, до расстрела в Доме Ипатьева.

Императора Николая II играет Виталий Кищенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Императора Николая II играет Виталий Кищенко, императрицу Александру Федоровну — Ксения Кутепова. В фильме также снялись Екатерина Гусева, Иван Колесников, Александр Лазарев-мл., Олег Васильков. А Григория Распутина сыграл Дмитрий Дюжев. Вот что он рассказал на пресс-конференции после показа фильма в МИА «Россия сегодня»:

— Режиссер Василий Чигинский сразу меня спросил на пробах: читал ли я что-то о судьбе Григория Ефимовича, увлечен ли поисками правды о его судьбе? Я признался, что, как и многие, ограничился знаниями из школьной программы. Тогда Василий сказал: «Доверься мне! Я скажу, что нужно прочитать, с какими историками встретиться. Этот человек никакого отношения к гипнозу или к оккультизму не имел…» Я доверился. И счастлив этому. Я получил особенное удовольствие в работе, в приближении к личности Григория Ефимовича. На сегодняшний день я ему молюсь… Буду собирать инициативные группы, как когда-то при патриархе Алексии, царствие ему небесное. К нему приходила инициативная группа с просьбой канонизировать Григория Ефимовича, как убиенного во имя Христа. Он был убит с крестом в руках — взял крест, обернулся и раздался первый выстрел…

Я познакомился с Уточкиной и Кукурузовой, докторами исторических наук, которые практически всю свою жизнь посвятили работе в дворце Юсуповых и собственно семье Юсуповых. А в итоге стали очень подробно изучать судьбу Григория Ефимовича, собирать документы, воспоминания. Все это было опубликовано в книге «Реквием»… Познакомился я с ними на втором этаже дома на Гороховой улице, где есть квартира-музей Распутина, и там я ощутил его акустику, его голос… Он ведь был интереснейший рассказчик. Он настолько полюбил Бога, написал несколько книг о любви к Богу. Сейчас на моем столе лежат книги «Вериги любви», «Житие опытного странника». Григорий Ефимович достигал духовных подвигов, и с ним происходили чудеса. Он несколько раз ходил в Киево-Печерскую лавру, это пуповина православия, место, где Русь крестил князь Владимир, Григорий Ефимович очень много об этом пишет. Также, конечно, ходил на Афон…

Актер Дмитрий Дюжев признался, что молится Григорию Распутину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

У меня возник вопрос: какая походка была у Григория Ефимовича? Многие в воспоминаниях пишут: «Вошел медвежьей походкой». А есть клиника, где работают мои друзья — они помогают мне с медицинской картой моих персонажей, я каждый раз к ним обращаюсь. И при первом моем запросе о целительстве Григория Ефимовича, а еще о его походке, то есть строении его скелета, мне было предложено познакомиться с нынешней целительницей. Это нетрадиционный отдел медицины. Я с ней познакомился. Она сказала: «Дайте мне немножко времени, я посмотрю его фотографию». Я сказал: «Будьте осторожны, на сегодняшний день в интернете существует пять фотографий двойников Распутина, как бы вам не ошибиться». Она ответила: «Я не ошибусь!»

Екатерина Гусева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Через некоторое время она позвонила мне и сказала: «Вы заметили, что у него плечи неровные? Это означает, что у него крестец повернут. Значит, у него одна нога нормальная, а другая чуть короче или длиннее. Поэтому вы должны ступать одной ногой нормально, а потом чуть „проваливаться“. И чуть у него сутулость есть, отсюда и живот появляется… Вот вам и скелет Григория Ефимовича!» Еще она слышала о том, что Григорий Ефимович лечил руками, и высказала предположение, что у него, как бывает у некоторых людей, от ладоней шел очень большой жар. С такими людьми даже рядом находиться жарко! Этот отдел в медицине сегодня называется теплотерапия.

Лариса Долина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Как-то в монастырь, где он жил, приехали в гости дочери короля Черногории, состоявшие в переписке с настоятелями. Одна посетовала, что-то у нее заболело. Настоятель пригласил Григория их полечить. Зачастую у путешественников боль от мышечного зажима, суставная боль… И самое полезное — это тепло. Григорий Ефимович лечил их теплом. Боль ушла, они почувствовали чудотворное действие. Спросили: «Можете ли вы вылечить мальчика?.." Он сказал: «Я помолюсь». Они написали Александре Федоровне, она ответила: «Привозите его»… И вот таким образом Григорий Ефимович оказался в Царском селе. Все обвинения в том, что он искал возможность попасть к царю, таким образом, разрушаются.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Романовы: Преданность и предательство» - кто был рядом с последним русским императором, а кто его предал