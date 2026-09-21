Актер Дмитрий Дюжев признался, что молится Григорию Распутину и будет добиваться его канонизации

Актер Дюжев будет добиваться канонизации Григория Распутина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фильм «Романовы. Преданность и предательство» выйдет в прокат 24 сентября (а примерно через год состоится премьера 12-серийной телеверсии на Первом канале). В основе картины — бестселлер Сергея Козлова, вышедший в издательстве «Комсомольская правда». Это трагическая история последних лет царской семьи — от 1914 года, когда Россия вступила в Первую мировую войну, до расстрела в Доме Ипатьева.

Императора Николая II играет Виталий Кищенко, императрицу Александру Федоровну — Ксения Кутепова. В фильме также снялись Екатерина Гусева, Иван Колесников, Александр Лазарев-мл., Олег Васильков. А Григория Распутина сыграл Дмитрий Дюжев. Вот что он рассказал на пресс-конференции после показа фильма в МИА «Россия сегодня»:

— Режиссер Василий Чигинский сразу меня спросил на пробах: читал ли я что-то о судьбе Григория Ефимовича, увлечен ли поисками правды о его судьбе? Я признался, что, как и многие, ограничился знаниями из школьной программы. Тогда Василий сказал: «Доверься мне! Я скажу, что нужно прочитать, с какими историками встретиться. Этот человек никакого отношения к гипнозу или к оккультизму не имел…» Я доверился. И счастлив этому. Я получил особенное удовольствие в работе, в приближении к личности Григория Ефимовича. На сегодняшний день я ему молюсь… Буду собирать инициативные группы, как когда-то при патриархе Алексии, царствие ему небесное. К нему приходила инициативная группа с просьбой канонизировать Григория Ефимовича, как убиенного во имя Христа. Он был убит с крестом в руках — взял крест, обернулся и раздался первый выстрел…

Я познакомился с Уточкиной и Кукурузовой, докторами исторических наук, которые практически всю свою жизнь посвятили работе в дворце Юсуповых и собственно семье Юсуповых. А в итоге стали очень подробно изучать судьбу Григория Ефимовича, собирать документы, воспоминания. Все это было опубликовано в книге «Реквием»… Познакомился я с ними на втором этаже дома на Гороховой улице, где есть квартира-музей Распутина, и там я ощутил его акустику, его голос… Он ведь был интереснейший рассказчик. Он настолько полюбил Бога, написал несколько книг о любви к Богу. Сейчас на моем столе лежат книги «Вериги любви», «Житие опытного странника». Григорий Ефимович достигал духовных подвигов, и с ним происходили чудеса. Он несколько раз ходил в Киево-Печерскую лавру, это пуповина православия, место, где Русь крестил князь Владимир, Григорий Ефимович очень много об этом пишет. Также, конечно, ходил на Афон…

У меня возник вопрос: какая походка была у Григория Ефимовича? Многие в воспоминаниях пишут: «Вошел медвежьей походкой». А есть клиника, где работают мои друзья — они помогают мне с медицинской картой моих персонажей, я каждый раз к ним обращаюсь. И при первом моем запросе о целительстве Григория Ефимовича, а еще о его походке, то есть строении его скелета, мне было предложено познакомиться с нынешней целительницей. Это нетрадиционный отдел медицины. Я с ней познакомился. Она сказала: «Дайте мне немножко времени, я посмотрю его фотографию». Я сказал: «Будьте осторожны, на сегодняшний день в интернете существует пять фотографий двойников Распутина, как бы вам не ошибиться». Она ответила: «Я не ошибусь!»

Через некоторое время она позвонила мне и сказала: «Вы заметили, что у него плечи неровные? Это означает, что у него крестец повернут. Значит, у него одна нога нормальная, а другая чуть короче или длиннее. Поэтому вы должны ступать одной ногой нормально, а потом чуть „проваливаться“. И чуть у него сутулость есть, отсюда и живот появляется… Вот вам и скелет Григория Ефимовича!» Еще она слышала о том, что Григорий Ефимович лечил руками, и высказала предположение, что у него, как бывает у некоторых людей, от ладоней шел очень большой жар. С такими людьми даже рядом находиться жарко! Этот отдел в медицине сегодня называется теплотерапия.

Как-то в монастырь, где он жил, приехали в гости дочери короля Черногории, состоявшие в переписке с настоятелями. Одна посетовала, что-то у нее заболело. Настоятель пригласил Григория их полечить. Зачастую у путешественников боль от мышечного зажима, суставная боль… И самое полезное — это тепло. Григорий Ефимович лечил их теплом. Боль ушла, они почувствовали чудотворное действие. Спросили: «Можете ли вы вылечить мальчика?.." Он сказал: «Я помолюсь». Они написали Александре Федоровне, она ответила: «Привозите его»… И вот таким образом Григорий Ефимович оказался в Царском селе. Все обвинения в том, что он искал возможность попасть к царю, таким образом, разрушаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Романовы: Преданность и предательство» - кто был рядом с последним русским императором, а кто его предал