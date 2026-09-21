Совращал несовершеннолетнюю и до последнего отрицал вину: Суд поставил точку в деле актера Бориса Дрижда

Актера Бориса Дрижда посадили на 9 лет за развращение несовершеннолетней. Фото: Театр "Благодать"

Актер кисловодского театра «Благодать» был задержан 14 марта 2024 года. Его подозревали в развращении 15-летней дочери другой актрисы. Но добиться наказания удалось лишь спустя два года.

Сейчас Ирине* уже 18 лет. Вспоминать о случившемся до сих пор тяжело, поэтому даже на суде девушку не стали допрашивать – озвучили показания, которые были в материалах дела. «Комсомолке» ее историю рассказывала мама – Алена Берегина*. Когда-то Бориса она считала своим другом. Они служили в одном театре.

- Боря многим помогал, никогда не отказывал. И нас с Ирой после переезда очень выручал с ремонтом, - вспоминала женщина.

В театре мужчину уважали. Отзывчивый, веселый, рукастый. Алена надеялась, что новый друг сможет стать для Иры, которая растет без отца, примером. Женщина уверяет, что между ней и Борисом никогда не было романтических отношений.

Это подтверждала и сама Ира. Борис мог оставаться ночевать у них во время ремонта, но спали все раздельно. Тем не менее, в театре у актера была сомнительная репутация.

- Ходила даже шутка, что девушки, закончившие ясли, для него уже старые. Это было не безосновательно. У его мамы была театральная студия для молодых актеров. Он оттуда часто приводил разных девочек от 16 до 18 лет к нам в театр. Были подозрения, что он крутит с ними романы. Из-за этого один из актеров даже перестал с Борей общаться (что мужчина подтвердил и в своих показаниях, - прим. Авт), - рассказывала Алена.

Женат он тоже был на девушках куда младше его самого. На последней женился, когда той исполнилось 18 лет.

Зная об этом, Алена периодически спрашивала у дочери, не пристает ли к ней Борис. Та уверяла, что все в порядке. Поэтому когда Боря предложил девочке подработку – помочь поклеить обои в его доме, Алена без всякого страха ее отпустила.

Как оказалось позже, зря. Когда девушка пошла в душ смыть с себя строительную пыль, Борис зашел в ванную. То, что происходило дальше, по мнению следователей, квалифицируется как насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней.

Когда об этом узнала Алена, вместе с дочерью пошла в полицию.

Уже во время следствия выяснилось, что когда-то Дрижд уже обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней, но не понес наказания из-за истечения срока давности. Зато был судим по другим статьям: кража, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, оскорбления, нарушение правил дорожного движения.

Но в этот раз отправить педофила за решетку оказалось не так просто. Борис до последнего отрицал даже сам факт того, что девушка находилась с ним в тот день. Хотя это подтверждал биллинг телефонов.

В итоге, суд переквалифицировал дело в развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, без применения насилия. По этой статье Предгорный районный суд Ставропольского края приговорил Бориса Дрижда к 2 годам лишения свободы. Но даже этот срок он бы не отсидел – по этой статье срок давности вышел.

Семья подала апелляцию, как и прокуратура. После этого краевой суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

И 21 сентября 2026 года Борис Дрижд все же услышал новый приговор – 9 лет колонии строгого режима. Он был задержан прямо в зале суда.

- Все это время он не был под стражей, - объясняет адвокат семьи потерпевших Виталий Зубенко. – Прокурор просил для него 10 лет колонии, но суд дал меньше. Мы считаем, что это мягкое наказание и будем писать жалобу. Он ведь даже не раскаялся и до последнего отрицал вину.

* - имена изменены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Девушки, закончившие ясли, для него старые»: Актера обвиняют в развращении несовершеннолетней дочери коллеги