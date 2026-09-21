Перечислили тех, кому доступен льготный кредит на учебу. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Учиться никогда не поздно, но дорого. Особенно если речь о платном вузе или колледже. Однако в 2026 году у студентов и их родителей есть возможность взять льготный образовательный кредит под 3% годовых. Разбираемся, кому он доступен и что нужно знать, чтобы не остаться с долгом по рыночной ставке.

ЧТО МОЖНО ОПЛАТИТЬ ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТОМ

Льготный образовательный кредит с господдержкой - это деньги, которые можно потратить только на учебу. Ни на ремонт, ни на машину, ни на что другое. Поэтому такой кредит и называют целевым.

- Образование считается долгосрочной инвестицией в человеческий капитал (в знания и навыки, которые потом помогут найти хорошую работу), - говорит Ирина Ризванова, ведущий научный сотрудник Института финансовых исследований Финансового университета, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф». - Полученные знания и навыки позволяют выпускнику быть конкурентоспособным на рынке труда и рассчитывать на лучшие карьерные возможности.

Что можно оплатить?

- Основной кредит - оплата обучения в вузе или колледже, полностью или частично.

- Сопутствующий кредит - проживание, питание, покупка учебников и другие бытовые нужды на время учебы.

На какое образование дают:

- среднее профессиональное (СПО);

- высшее: бакалавриат, магистратура, ординатура, аспирантура, специалитет.

Форма обучения - любая: очная или заочная.

Это может быть первое, второе или даже третье образование.

Важный момент: кредит необеспеченный, то есть залог или поручители не нужны.

Образование считается долгосрочной инвестицией в человеческий капитал (в знания и навыки, которые потом помогут найти хорошую работу). Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ КРЕДИТ

- С 2026 учебного года льготный кредит можно взять не на любую специальность - есть специальный перечень, - пояснила Ирина Ризванова.

Список специальностей утвержден Распоряжением Правительства РФ № 3326-р от 17.11.2025 г.

Есть несколько важных условий.

1. Заемщик должен быть гражданином РФ либо иметь постоянную регистрацию на территории России.

2. Кредит могут предоставить с 14 лет.

3. Нужен действующий договор об оказании платных образовательных услуг.

4. Образовательная организация должна быть аккредитована (иметь официальное разрешение государства на ведение образовательной деятельности).

ПОЧЕМУ СТАВКА ВСЕГО 3%: КТО ПЛАТИТ РАЗНИЦУ

- Кредит с господдержкой устроен так: банк выдает его под низкий процент, а часть этого процента ему компенсирует государство. Проще говоря, государство берет на себя часть процентов, и заемщик платит меньше, - объясняет финэксперт.

В чем главная выгода программы? Разберемся на цифрах.

Сейчас обычный потребительский кредит без залога выдают под 18-49% годовых. Это при ключевой ставке Банка России 14% (главная ставка, от которой зависят проценты по всем кредитам).

Образовательный кредит с господдержкой - фиксированные 3% годовых. Разницу банку доплачивает государство.

Кто выдает льготные кредиты:

- ПАО «Сбербанк»

- АО «ТБанк»

- АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Соглашения с Минобрнауки России на 2026 год заключены только с этими тремя банками. Раньше в списке был и РНКБ Банк (ПАО), но летом 2025 года он прекратил работу - его присоединили к ВТБ (ПАО).

СКОЛЬКО ДАЮТ ВРЕМЕНИ НА ВЫПЛАТУ ДОЛГА

Общая сумма кредита может быть разной, а вот сроки одинаковые для всех. Вот как это устроено.

- Весь кредит нужно вернуть за 15 лет (180 месяцев) - но отсчет идет не с первого дня учебы, а после льготного периода.

- Льготный период - это время, когда можно не торопиться с выплатами. В него входит весь срок обучения плюс еще 9 месяцев после него. В эти 9 месяцев дается отсрочка: платить основной долг не нужно, можно спокойно искать работу.

- Если уходите в академический отпуск, в декрет или сидите с ребенком до 3 лет - льготный период можно продлить. Главное - предупредить банк и оформить все официально, а не просто перестать платить.

Весь кредит нужно вернуть за 15 лет (180 месяцев) - но отсчет идет не с первого дня учебы, а после льготного периода. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

КАК ПЛАТИТЬ ПРОЦЕНТЫ: ПЕРВЫЕ ДВА ГОДА ЛЕГЧЕ

Пока учитесь, основной долг можно не трогать - платите только проценты, и то не все. Вот как это работает по годам.

1. Первый год - платите не больше 40% от начисленных процентов. Остальное (60%) добавляет государство.

2. Второй год - платите не больше 60% от начисленных процентов. Остальные 40% снова берет на себя государство.

3. С третьего года и до конца учебы - платите проценты полностью, 100%. Но сам долг по-прежнему не гасите.

4. После учебы - еще 9 месяцев отсрочки, а потом начинаете возвращать основной долг и накопившиеся проценты равными платежами. На это дается до 15 лет.

Важные детали:

- Господдержку дают один раз на каждый уровень образования (бакалавриат, магистратура и так далее). Но если вы продолжаете учиться дальше или переходите на следующую ступень - льготный период, срок кредита и сумму можно увеличить. Тоже один раз.

- Кредит может покрывать как всю стоимость обучения, так и часть.

- Деньги на учебу банк переводит напрямую в учебное заведение - по датам из договора. А вот сопутствующий кредит (на жилье, еду, учебники) поступает на счет заемщика.

- Банк не имеет права брать дополнительные комиссии. Досрочно погасить долг можно в любой момент - хоть частями, хоть целиком.

ОТЧИСЛЕНИЕ И ПЕРЕВОД: ЧТО БУДЕТ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

Тут важно понимать: банк, вуз и государство постоянно обмениваются информацией о студенте. И если что-то идет не так - льготу могут отключить. Вот три главных сценария.

1. Если вас отчислили. Неважно, по чьей инициативе - вашей или вуза. Господдержка прекращается, льготный период аннулируется. Ставка сразу вырастает с 3% до той, что прописана в договоре (чаще всего - до рыночной). Дальше платите по новому графику, но уже без помощи государства.

2. Если переводитесь в другой вуз. Нужно принести банку новый договор об оказании платных образовательных услуг. Господдержка сохраняется, в кредитный договор просто вносят изменения.

3. Если учеба прекратилась не по вашей вине. Например, вуз закрыли, а вы решили не продолжать обучение. Господдержка остается. Новые транши (очередные части кредита) не выдаются, но долг и проценты платите по прежним условиям - спокойно, до полного погашения.

Материал подготовлен при участии Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России в рамках X этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы», который посвящен теме «Личные финансы с господдержкой». Этап продлится до конца ноября 2026 года. В его фокусе - налоговые вычеты, субсидии, социальные контракты и другие инструменты государственной поддержки, доступные российским семьям. Материалы этапа адресованы широкой аудитории - от семей с детьми до пенсионеров - и направлены на то, чтобы каждый мог узнать о положенных ему льготах. Подробнее на портале Моифинансы.рф.

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