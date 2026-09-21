«Холодная голова» и цифровой этикет: как эксперты учат защищаться от обмана в интернете

Фото: Михаил ФРОЛОВ.
На площадке медиагруппы “Комсомольская правда” эксперты отрасли обсудили, как выстраивать кибербезопасность для тех, кто учится, и тех, кто учит.
Открыл дискуссию руководитель группы обучения информационной безопасности Яндекса Александр Лунёв уверен: подход зависит от возраста. Младшим школьникам важно объяснять, почему нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев в играх и верить обещаниям «бесплатных кристаллов» и подарков — за ними часто стоят мошенники. Подросткам важно учиться управлять цифровой безопасностью: настраивать приватность, использовать двухфакторную аутентификацию и распознавать признаки обмана.
“Чем старше ребенок, тем больше самостоятельности он получает в интернете, поэтому важно не только ограничивать его, но и учить принимать безопасные решения. Одних технологий недостаточно: важно замечать давление и слишком выгодные предложения. Родительский контроль нужно настраивать вместе с ребенком и объяснять, какие риски он снижает.
Запреты без объяснений работают хуже договоренностей: важно обсуждать, почему не стоит общаться с незнакомцами в других мессенджерах, делиться личной информацией или выполнять сомнительные просьбы. Дети и внуки могут помогать старшим настраивать защиту аккаунтов, проверять приватность и разбираться, как действовать при подозрительных звонках и сообщениях”.
Директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова привела данные совместного исследования с Альянсом по защите детей в цифровой среде: 83% родителей считают обучение важным, но только 66% находят на него время.
”Большинство успешных атак — это не уязвимость кода, а доверие и эмоции человека. Платформы инвестируют миллиарды в безопасность, простые уловки с регистрацией учёток давно закрыты — поэтому злоумышленники ищут схемы сложнее: выманивают аккаунты с историей сделок, а подростков уговаривают на «аренду» профиля за деньги. Чтобы этого не происходило, мы инвестируем в технологии защиты, например, в этом году мы запустили верификацию подростков с 14 лет через Госуслуги, уже 115 тысяч ребят подтвердили свои профили», — рассказала Юматова. Компания также создает различные программы «цифрового просвещения» — для школьников, рядовых пользователей и людей старшего поколения, проводит уроки в школах, лагерях и игры, вроде “Стражи Авито”.
Директор направления департамента продуктов массового сегмента Ростелекома Марина Стрелкова считает, что защита — это не тотальные запреты, а синергия бизнеса, родителей и школы.
“Мошенники давят на эмоции. Мы попадаемся, когда спешим или устали. Важно не запугивать ребенка, а создать среду, где он не боится признаться в ошибке. Например, в обучающем курсе "Дети знают" разбирается обычное фото кошки на окне. Но в кадр попал пиджак с эмблемой школы, а геометка выдала адрес. Даже такая мелочь — уже риск. Оператор может блокировать фишинг на уровне сети, но родители должны объяснять правила” на Зрелая модель безопасности — это не запретить всё. Это распределить защиту: сеть закрывает массовые, — отметила Стрелкова.
Координатор проекта по киберволонтерству Билайн Екатерина Каляева рассказала, почему связь поколений важна для системной кибербезопасности.
“Одних цифровых и антифрод-решений недостаточно — важен обмен компетенциями в семье: старшие делятся мудростью и осторожностью, младшие — цифровыми навыками. Поэтому мы вместе с Движением Первых и Альянсом по защите детей в цифровой среде запустили школу кибербезопасности. Подростки изучают правила безопасности и передают знания сверстникам и старшему поколению, понимая, что эти навыки могут помочь друзьям и близким”.
Директор образовательного маркетплейса «Инфоурок» Кирилл Максимов рассказал, как платформа с 17 млн пользователей в месяц обеспечивает безопасность, не полагаясь только на алгоритмы.
«Контент проходит многоступенчатую модерацию: инструктаж авторов, анализ ИИ и экспертную проверку. Публикуются только 70% загруженных материалов.
В ИИ-ассистенте системные промпты блокируют нецензурную лексику, оскорбления, опасный контент и чувствительные темы, защищают персональные данные и обеспечивают уместные ответы для взрослых и детей», - пояснил Максимов.
Завершилась встреча анонсом третьего сезона премии КП “Я знаю технологии”. Заместитель генерального директора медиагруппы “Комсомольская правда” Гюзяль Хисямутдинова отметила, что премия выросла из образовательного направления в масштабное явление.
“Премия развивается, мы продолжаем освещать проекты, связанные с технологиями и не только образовательными. В этом сезоне добавились номинации по медицине, финансам и кибербезопасности. Уже на старте 121 участник. Мы помогаем продвигать инициативы, которые делают цифровой мир безопаснее и доступнее и конечно приглашаем компании, работающие с цифровыми решениями стать участниками и партнерами премии, прием заявок до 15 ноября 2026 года”.
Эксперты сошлись во мнении: кибербезопасность — это не набор запретов, а культура поведения. И начинать ее формирование нужно не с покупки антивируса, а с разговора — спокойного, честного и без запугивания.