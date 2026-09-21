«Холодная голова» и цифровой этикет: как эксперты учат защищаться от обмана в интернете

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На площадке медиагруппы “Комсомольская правда” эксперты отрасли обсудили, как выстраивать кибербезопасность для тех, кто учится, и тех, кто учит.

Яндекс: Возрастные ступени и “умные” настройки

Открыл дискуссию руководитель группы обучения информационной безопасности Яндекса Александр Лунёв уверен: подход зависит от возраста. Младшим школьникам важно объяснять, почему нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев в играх и верить обещаниям «бесплатных кристаллов» и подарков — за ними часто стоят мошенники. Подросткам важно учиться управлять цифровой безопасностью: настраивать приватность, использовать двухфакторную аутентификацию и распознавать признаки обмана.

“Чем старше ребенок, тем больше самостоятельности он получает в интернете, поэтому важно не только ограничивать его, но и учить принимать безопасные решения. Одних технологий недостаточно: важно замечать давление и слишком выгодные предложения. Родительский контроль нужно настраивать вместе с ребенком и объяснять, какие риски он снижает.

Запреты без объяснений работают хуже договоренностей: важно обсуждать, почему не стоит общаться с незнакомцами в других мессенджерах, делиться личной информацией или выполнять сомнительные просьбы. Дети и внуки могут помогать старшим настраивать защиту аккаунтов, проверять приватность и разбираться, как действовать при подозрительных звонках и сообщениях”.

Авито: Социальная инженерия и “аренда” аккаунтов

Директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова привела данные совместного исследования с Альянсом по защите детей в цифровой среде: 83% родителей считают обучение важным, но только 66% находят на него время.

”Большинство успешных атак — это не уязвимость кода, а доверие и эмоции человека. Платформы инвестируют миллиарды в безопасность, простые уловки с регистрацией учёток давно закрыты — поэтому злоумышленники ищут схемы сложнее: выманивают аккаунты с историей сделок, а подростков уговаривают на «аренду» профиля за деньги. Чтобы этого не происходило, мы инвестируем в технологии защиты, например, в этом году мы запустили верификацию подростков с 14 лет через Госуслуги, уже 115 тысяч ребят подтвердили свои профили», — рассказала Юматова. Компания также создает различные программы «цифрового просвещения» — для школьников, рядовых пользователей и людей старшего поколения, проводит уроки в школах, лагерях и игры, вроде “Стражи Авито”.

Ростелеком: Три стороны защиты и опасное фото кошки

Директор направления департамента продуктов массового сегмента Ростелекома Марина Стрелкова считает, что защита — это не тотальные запреты, а синергия бизнеса, родителей и школы.

“Мошенники давят на эмоции. Мы попадаемся, когда спешим или устали. Важно не запугивать ребенка, а создать среду, где он не боится признаться в ошибке. Например, в обучающем курсе "Дети знают" разбирается обычное фото кошки на окне. Но в кадр попал пиджак с эмблемой школы, а геометка выдала адрес. Даже такая мелочь — уже риск. Оператор может блокировать фишинг на уровне сети, но родители должны объяснять правила” на Зрелая модель безопасности — это не запретить всё. Это распределить защиту: сеть закрывает массовые, — отметила Стрелкова.

Билайн: Киберволонтеры и связь поколений

Координатор проекта по киберволонтерству Билайн Екатерина Каляева рассказала, почему связь поколений важна для системной кибербезопасности.

“Одних цифровых и антифрод-решений недостаточно — важен обмен компетенциями в семье: старшие делятся мудростью и осторожностью, младшие — цифровыми навыками. Поэтому мы вместе с Движением Первых и Альянсом по защите детей в цифровой среде запустили школу кибербезопасности. Подростки изучают правила безопасности и передают знания сверстникам и старшему поколению, понимая, что эти навыки могут помочь друзьям и близким”.

Инфоурок: Модерация и ИИ без вреда

Директор образовательного маркетплейса «Инфоурок» Кирилл Максимов рассказал, как платформа с 17 млн пользователей в месяц обеспечивает безопасность, не полагаясь только на алгоритмы.

«Контент проходит многоступенчатую модерацию: инструктаж авторов, анализ ИИ и экспертную проверку. Публикуются только 70% загруженных материалов.

В ИИ-ассистенте системные промпты блокируют нецензурную лексику, оскорбления, опасный контент и чувствительные темы, защищают персональные данные и обеспечивают уместные ответы для взрослых и детей», - пояснил Максимов.

Премия “Я знаю технологии”: Площадка для тех, кто меняет среду

Завершилась встреча анонсом третьего сезона премии КП “Я знаю технологии”. Заместитель генерального директора медиагруппы “Комсомольская правда” Гюзяль Хисямутдинова отметила, что премия выросла из образовательного направления в масштабное явление.

“Премия развивается, мы продолжаем освещать проекты, связанные с технологиями и не только образовательными. В этом сезоне добавились номинации по медицине, финансам и кибербезопасности. Уже на старте 121 участник. Мы помогаем продвигать инициативы, которые делают цифровой мир безопаснее и доступнее и конечно приглашаем компании, работающие с цифровыми решениями стать участниками и партнерами премии, прием заявок до 15 ноября 2026 года”.

Эксперты сошлись во мнении: кибербезопасность — это не набор запретов, а культура поведения. И начинать ее формирование нужно не с покупки антивируса, а с разговора — спокойного, честного и без запугивания.