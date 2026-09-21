«Звонки всю ночь»: названы имена возможных сменщиков Мерца на посту канцлера Германии

Ближайшие 48 часов станут для Фридриха Мерца решающими Фото: REUTERS.

После провальных для партии Мерца местных выборов в Мекленбурге-Передней Померании (Христианско-демократический союз не смог пройти в земельный парламент) и Берлине (ХДС уступил «Левым») заговорили о скорой отставке канцлера Германии.

Ближайшие 48 часов станут для Фридриха Мерца решающими, утверждает Bloomberg: канцлер попытается добиться поддержки однопартийцев, чтобы сохранить за собой пост.

— Ситуация вокруг канцлера полна неопределенности. Уверена, что со вчерашнего вечера, всю ночь и сегодня весь день идут бесконечные звонки немецких политиков друг другу на тему «что же делать с Мерцем». Его команда тоже очень активно всех обзванивает, пытаясь удержаться у власти, — говорит KP.RU научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская.

Она замечает: юридического механизма, который позволил бы однопартийцам просто взять и снять Мерца, не существует. (Это должно быть решением всего Бундестага, который выразит главе страны недоверие — представляете, как выглядел бы в такой ситуации и без того ослабевший ХДС).

Другое дело, если Фридрих Мерц уйдет в отставку добровольно. Но сам он этого категорически не хочет.

— Мерц достаточно упрям и в силу своего характера будет делать все, чтобы противостоять давлению и удержаться. Я склоняюсь к тому, что он все-таки останется у власти. Кроме того, на сегодня нет фигуры, которая стала бы компромиссом для всех политических сил, — констатирует эксперт.

Хендрик Вюст Фото: REUTERS.

Среди возможных сменщиков Мерца называют премьера земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста и главу правительства Гессена Бориса Рейна. Хорольская выделяет кандидатуру Вюста.

Борис Рейн. Фото: Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

— Он придерживается более центристских взглядов и считается продолжателем традиции Меркель. Но возвращение к центристскому курсу устраивает далеко не всех в ХДС. Поэтому возникает третий кандидат — харизматичный премьер Баварии Маркус Зёдер. Правда, он представляет ХСС, «младшего брата» ХДС, — напоминает германист. Кроме того, сам Зёдер ранее публично отвергал сценарий смены Мерца.

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