У QR-кода нет плохой погоды: Владимиру Путину доложили о работе по контролю на госгранице

В понедельник глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев доложил президенту России Владимиру Путину, как работает контроль на нашей госгранице. Фото: kremlin.ru

В понедельник глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев доложил президенту России Владимиру Путину, как работает контроль на нашей госгранице.

ШЕСТЬ ТРИЛЛИОНОВ РЕЗУЛЬТАТА

Гость сходу отчитался о проделанной работе:

— В 2025 году задание по доходам в бюджет выполнено на 99% (5,911 трлн рублей).

— Идет цифровизация всех таможенных систем. Результатом станет ускорение всех процедур и сокращение коррупции. А еще работать таможенники будут только в отечественных программах.

— В процессе выполнения поручение о сокращении времени нахождения большегрузов на границе до 10 минут.

— Таможенная инфраструктура особенно развивается на границе с Белоруссией. В Хабаровском крае, под боком у Китая, будет расширение пунктов — работы здесь распланированы до 2030 года.

«Я с Министром транспорта ещё поговорю, но и Вам прямо сейчас хочу сказать: 2030 год — это долго очень. Нам надо там ускориться, потоки-то большие», — заметил Путин.

Фото: kremlin.ru

ЧЕСТНЫЙ ИМПОРТ

Идет работа по «обелению» импорта. С 1 июня введена Система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). С помощью нового электронного сервиса поставщики могут заранее заявить груз. С одной стороны — чтобы быстрее и проще пройти границу по QR-кодам. С другой — все данные будут заранее проверены, ФТС наделена этими функциями по новому закону.

— Система QR-кодов работает, и никаких проблем на самом деле, очередей, ничего нет? — поинтересовался Путин.

— Так точно, ни одного случая не было, — кивнул глава ФТС. После введения СПОТ отмечается положительное влияние на доходы бюджета, и рост прямого импорта. В июне мы стали наблюдать увеличение объёмов декларирования товаров из КНР. И если раньше у участников была возможность занижать стоимость товаров, а разницу выплачивать продавцам, по сути дела, наличными, то теперь же эти товары ввозятся в подавляющем большинстве случаев по реальной стоимости.

— А рост импорта в связи с введением СПОТ, он исчисляется в миллионах тонн, и миллиардах рублей? — намекнул президент.

— Так точно, Владимир Владимирович.

В завершение Пикалев добавил: помощь передовой таможенная служба считает не менее важной задачей. За первое полугодие для фронта переданы товары больше, чем на 2 миллиарда рублей. Среди них 300 автомобилей и 517 беспилотников.

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