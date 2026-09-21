Знакомьтесь, скифский бычок-цуцик: В дельте Волги российские ученые обнаружили неизвестных науке рыбок

Бычки-цуцики похожи друг на друга, но генетически они разные. Фото: link.springer.com

- В ходе массового генетического анализа каспийских рыб мы достаточно неожиданно обнаружили их неизвестное ранее генетическое разнообразие. Отловленные бычки-цуцики оказались отдельным видом, - рассказал Борис Левин, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, Один из авторов открытия.

Как ни удивительно, но видовое разнообразие евразийских водоемов, казалось бы, изученных вдоль и поперек, остается не до конца описанным. Бывает, что некоторых рыбок из-за визуального сходства относят к одному и тому же виду. А они на самом деле разные – отличаются генетически, имеют независимую эволюционную историю, селятся по разным местам.

Новых бычков-цуциков ученые назвали скифскими (Proterorhinus scythicus). – в память о причерноморских скифах. Анализ ДНК показал, что эволюционно они ближе к своим родственникам из бассейна Черного моря, чем к сородичам из Каспия. Что подтверждает древнюю связь обоих морей, которая существовала около 2 миллионов лет назад, когда уровень Каспийского моря был гораздо выше нынешнего. Кстати, обнаруженные две популяции скифского цуцика — из бассейна Восточного Маныча и из дельты Волги — генетически также отличаются друг от друга.

«Точная оценка видового разнообразия — необходимое условие эффективной охраны природы, особенно в условиях быстрых климатических изменений и растущего давления со стороны человека на экосистемы», — считают авторы исследования, в котором принимали участие ученые из МГУ, Института океанологии имени Ширшова РАН и Института биологии внутренних вод имени Папанина РАН. С результатами знакомит журнал Journal of Ichthyology.

КСТАТИ

А в Каспийском море у побережья Казахстана те же самые ученые спасли бычка из пасти поймавшего его водяного ужа. Рыбка, которой тот собирался отобедать тоже оказалась неизвестного наук вида – бычком-пуголовочкой. Каспийской пуголовочкой – так назвали рыбку этого очень редкого вида, известного в настоящее время всего по двум экземплярам.

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