Чаще всего тошнота после жирного не связана с поджелудочной и желчным пузырем: врач-гастроэнтеролог разобрал популярные заблуждения

На 1-м месте у большинства современных людей - тошнота, вызванная функциональной диспепсией. Фото: Nicoleta Ionescu/Shutterstock/Fotodom

«Поел жирного и подташнивает - наверняка, поджелудочная барахлит», «изжога мучает - опять гастрит разбушевался». Признайтесь: вы сами либо кто-то из близких хоть раз так говорили или думали. Но чаще всего реальные причины (а значит, и методы лечения!) этих распространенных состояний - иные. Мифы и правду о тошноте, изжоге и других «популярных» жалобах разбирает в своей новой книге врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт по доказательной медицине Андрей Харитонов. «В плену симптомов. Расследование ведет гастроэнтеролог» - так называется новинка, вышедшая в издательстве «Комсомольская правда».

Мы поговорили с автором про самые частые заблуждения, мешающие правильному лечению и улучшению самочувствия многих людей.

ТРИ САМЫЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ТОШНОТЫ

- Андрей Геннадьевич, назовите три самые частые истинные причины тошноты.

- Если не брать беременность, при которой «мутит» наиболее часто, то на 1-м месте у большинства современных людей - тошнота, вызванная функциональной диспепсией (ФД). Это заболевание желудка, при котором сам орган не поврежден, нет воспаления, но есть неприятные симптомы из-за нарушения взаимодействия между желудком и головным мозгом. Важный нюанс: при ФД тошнота никогда не будет единственной жалобой. Человек также страдает от боли в желудке, чувства тяжести, переполнения и т.д. - я подробно описываю это в книге.

На 2-м месте - функциональная тошнота, ФТ, при которой нервная система неправильно интерпретирует сигналы из желудка (и не только), формируя образ тошноты. Как и в случае ФД, желудок и другие органы ЖКТ при этом без явных структурных изменений. Таких людей довольно много. Но зачастую им ставят неверный диагноз - они годами ходят с некими гастритами, панкреатитами, дискинезией желчевыводящих путей. Лечат не то, и жалоба остается. Отличительная черта ФТ - отсутствие других симптомов (боли в желудке, тяжесть и т.д.).

Третье место среди причин тошноты я бы поделил между неврологическими заболеваниями (мигрень, головокружение и др.) и побочными эффектами лекарственных препаратов.

- А как же тошнота из-за панкреатита, воспаления поджелудочной железы, и холецистита, воспаления желчного пузыря? Большинство людей уверены, что после жирной еды подташнивает именно из-за этого.

- То, что это частые причины - большой миф. Реальный панкреатит и холецистит на самом деле редкие случаи. При воспалении поджелудочной железы тошнота и рвота сопровождаются выраженной болью в животе, она беспокоит пациентов сильнее всего. При обострении холецистита кроме тошноты тоже возникает боль определенного характера (так называемая билиарная), и может подняться температура тела. Но, подчеркну, в действительности большинство людей с хронической тошнотой страдает из-за функциональной диспепсии или функциональной тошноты. Ни панкреатита, ни холецистита у них нет.

Кстати, еще часто пациенты думают, что их тошнит из-за паразитов (глисты и проч.). Это тоже миф. У большинства жителей нашей страны паразитов нет. А те, которые встречаются чаще всего, как правило, тошноту не вызывают.

Большинство людей с хронической тошнотой страдает из-за функциональной диспепсии или функциональной тошноты. Фото: staras/Shutterstock/Fotodom

ИЗ-ЗА ЧЕГО ТЕРЗАЕТ «ОГОНЬ В ГРУДИ»: О РЕАЛЬНЫХ ПРИЧИНАХ ИЗЖОГИ

- Наши пациенты часто жалуются на изжогу. Но для начала важно убедиться, что это действительно она, - рассказывает Андрей Харитонов. - Кто-то описывает жжение в области желудка, у кого-то «горит» в горле. У меня был случай, когда пациент жаловался на жжение в межреберье и даже в области лопатки. И тоже называл это изжогой, что в корне неверно.

На самом деле изжога это жжение за грудиной (то есть в глубине в центре груди. - Ред.). Если такие эпизоды у человека частые, особенно чаще одного раза в неделю, то, скорее всего, причина изжоги - гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ (в народе ее также называют эзофагитом. - Ред.). При этом заболевании происходит слишком частый заброс содержимого желудка в пищевод. Обычно оно кислое и провоцирует повреждение слизистой оболочки пищевода.

Большинство людей с изжогой окажутся именно такими пациентами. Хотя, есть и другие заболевания, о которых менее известно. Например, гиперчувствительность пищевода к нормальным забросам, функциональная изжога и т.д. О них подробно рассказывается в книге.

- Какие обследования нужны при изжоге и как ее сейчас лечат?

- «Золотой стандарт» - гастроскопия. Она позволяет диагностировать ГЭРБ, отличить от других заболеваний. В сложных случаях используются другие методы диагностики.

Что касается лечения, то при эпизодических приступах изжоги - в среднем реже раза в неделю - обычно достаточно симптоматических препаратов. Врачом назначаются лекарства из класса антацидов или альгинатов (у препаратов есть противопоказания, не занимайтесь самолечением!).

Если изжога частая, то, как правило, назначается кислотоподавляющая терапия. Сегодня есть три группы препаратов. Первая - так называемые H2-гистаминоблокаторы. Они появились раньше всех и уже отходят в прошлое, практически не применяются. Вторая, основная группа - ингибиторы протонной помпы (ИПП). Они более безопасные и эффективные. Третья группа - новые препараты, которые появились в мире не так давно, калий-конкурентные блокаторы протонной помпы. В России они уже тоже зарегистрированы. Эти средства обладают еще более мощным кислотоподавляющим эффектом, чем ИПП.

Терапия позволяет заживить видимые дефекты пищевода, если они есть - эрозии, язвы, и восстановить структуру эпителия (слизистой пищевода. - Ред.). Благодаря этому предотвращается контакт забросов из желудка с нервными окончаниями в слизистой оболочке пищевода. И изжога прекращается.

Изжога это жжение за грудиной (то есть в глубине в центре груди. - Ред.). Фото: siam.pukkato/Shutterstock/Fotodom

КСТАТИ

Нелеченая изжога может довести до рака?

- Неконтролируемая рефлюксная болезнь, ГЭРБ, при которой человек постоянно страдает от изжоги и не лечится, повышает риск развития рака пищевода, - отмечает Андрей Харитонов. - На фоне непроходящего повреждения слизистой возникает хроническое воспаление, и это создает почву для появления и роста злокачественных клеток.

Почему-то такой серьезный риск упускают из виду те, кто распространяет «страшилки» - мол, длительная кислотоподавляющая терапия вредна, потому что провоцирует рак. На самом деле, именно отсутствие необходимой терапии при ГЭРБ повышает угрозу развития опухоли.

В ТЕМУ

От соды до упражнений: что на самом деле поможет из немедикаментозных средств

Мы попросили доктора Харитонова оценить методы борьбы с изжогой, кроме лекарств.

1. Сода с водой.

Врачи не рекомендуют. При взаимодействии соляной кислоты желудка с содой выделяется углекислый газ. После кратковременного облегчения изжоги выработка кислоты продолжается. А накопившийся в желудке углекислый газ может привести к частым расслаблениям клапана между пищеводом и желудком. В результате вероятность заброса кислого содержимого в пищевод еще повысится. Состояние может усугубиться.

Лучше использовать проверенные, безопасные и эффективные лекарства по назначению врача (см. выше).

2. Глубокое диафрагмальное дыхание.

Это дыхание животом, при котором активно работает диафрагма, а не грудная клетка. «Этот метод имеет научное подтверждение и в целом безопасен, помогает ряду пациентов», - поясняет врач (подробности - в книге).

3. Запрет на горизонтальное положение и наклоны после еды.

При ГЭРБ положение тела имеет ключевое значение, поскольку гравитация помогает очищать пищевод от забрасываемой кислоты. Кроме того, вероятность заброса повышается в положении лежа. После еды рекомендуется подождать 1-2 часа, прежде чем принимать горизонтальное положение. Ужинать следует не позднее 3-х часов до сна.

4. Индивидуальное ограничение продуктов, провоцирующих изжогу.

Нередко у пациентов с ГЭРБ во время обострения неблагоприятная реакция на острое, кислое, кофе. Но в целом все очень индивидуально, не стоит придерживаться универсальных диет, подчеркивает гастроэнтеролог. Во-первых, они содержат необоснованные ограничения. Во-вторых, часто включают «безопасные» продукты, которые у конкретных людей как раз могут вызывать изжогу. Например, гречка.

! Совет: ведите дневник. Записывайте, от чего бывает изжога именно у вас. И воздерживайтесь от таких продуктов в период обострения ГЭРБ или ограничьте их количество.

Еще больше полезной информации, советов и разоблачений популярных мифов - в новой книге доктора Харитонова «В плену симптомов. Расследование ведет гастроэнтеролог» издательства «Комсомольская правда».

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