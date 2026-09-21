Сын в 20 лет набил татуировки на лице, сменил 15 психиатров и умер в рехабе, дочь влюбилась в главного «плохиша» Голливуда: Семейные трагедии Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд родила бизнесмену Рэнди Герберу двоих детей - дочь Кайю и сына Пресли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Казалось, жизнь одарила Синди Кроуфорд сполна: эффектная внешность, статус одной из самых известных манекенщиц планеты, миллионные гонорары. Плюс счастливая семейная жизнь, что большая редкость в модельном бизнесе: любящий муж, состоятельный ресторатор (а в прошлом – тоже манекенщик) Рэнди Гербер и двое прелестных детей – Кайя и Пресли.

Но, как это часто бывает, за глянцевой картинкой скрывались темные семейные тайны. Как стало известно 21 сентября, сын 60-летней Синди и 64-летнего Рэнди умер в реабилитационном центре, где лечился от наркотической зависимости. Пресли было всего 27 лет.

«Семья просит уважать их право на приватность в это очень трудное и болезненное время», - сообщил представитель модели.

Наколол под глазом слово «непонятый»

Пресли был настоящим красавцем – парнем с обложки. В детстве он занимался плаванием, серфингом и водным поло. В 15 лет начал модельную карьеру, снимался в рекламных кампаниях Dolce & Gabbana и Calvin Klein.

Пресли был настоящим красавчиком с обложки. Фото: соцсети.

Юного манекенщика закрутила светская жизнь. Говорят, он попал в плохую кампанию, из-за которой у него появились проблемы с выпивкой и наркотиками, а позже – и с ментальным здоровьем.

Семья держала все это в тайне, пока в 2019 году Пресли не арестовали за вождение в нетрезвом виде. Сына Синди Кроуфорд приговорили к трем годам условного срока и обязали пройти программу реабилитации для водителей, задержанных за пьяную езду, а также отработать на общественных работах.

Судя по всему, программа реабилитации не помогла. В 20 лет Пресли сделал свою первую наколку на лице: под глазом он вытатуировал слово «misunderstood» - «непонятый». Поступок Пресли поверг в шок его родителей и вызвал шквал критики в соцсетях. Пользователи Сети писали ему, что он зря портит свое лицо. В ответ наследник супермодели привел аргумент – мол, он наколол слово «непонятый», потому что именно так он себя постоянно ощущает.

В 20 лет сын модели сделал первые наколки на лице. Потом он свел их. Фото: соцсети.

«Многие люди делают подтяжку лица, меняют пол, делают инъекции губ. Обидно говорить что-либо в наши дни, но я сделал небольшую татуировку на лице, и теперь люди возненавидели меня. Да ладно!» - написал он в соцсетях.

Позже манекенщик продолжил эксперименты с собственной внешностью и набил на лице еще одну наколку. На его щеке появился логотип бейсбольного клуба «Los Angeles Dodgers». О новой татуировке сына Синди узнала из соцсетей. Обеспокоенные поведением наследника, модель и ее муж уговорили Пресли не губить свою модельную карьеру и избавиться от татуировок. В итоге парень свел татушки на лице, но оставил многочисленные наколки на теле.

Синди и Рэнди старались проводить с детьми отпуск и семейные праздники, например, Хэллоуин. Фото: EAST NEWS.

«Врачи говорили мне: вот вам 20 препаратов от зависимости, принимайте по мере необходимости»

В 2025 году звездный наследник объявил о том, что делает перерыв в карьере, чтобы сосредоточиться на лечении. Месяц спустя он откровенно рассказал в соцсетях, что принимает препараты от ночных кошмаров, панических атак, а также для лечения боли от ломки и расстройств, связанных с употреблением опиоидов.

«Я считаю, что честность - лучшая политика. К сожалению, в последнее время у меня было много потерь в самых разных формах, так что это не оправдание, но это причина, по которой я сейчас нахожусь в этом месте», - написал Гербер-младший на своей странице.

В 2019 году Пресли задержали за пьяное вождение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Тогда же он запустил в соцсетях подкаст «Психическое здоровье по понедельникам», в котором рассказывал о том, как продвигается его лечение. Сын Синди делился откровениями о препаратах, которые он принимает, и поставленных ему диагнозах.

Пресли жаловался на врачей, дающих ему слишком много свободы в выборе лекарств. Год назад он признался, что за время лечения сменил 15 психиатров.

«Я бы хотел, чтобы врачи говорили: "Принимайте это три раза в день". Но все психиатры, к которым я обращался - а их было 15, - говорили: "Вот вам 20 препаратов, принимайте это, если чувствуете себя так, принимайте это по мере необходимости". Нет, не давайте мне столько свободы действий. Мне нужен какой-то план», - говорил Пресли.

С отцом и матерью в 2024 году на премьере фильма. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Последнее фото Пресли Гербера

Незадолго до своей смерти он рассказал о новом препарате, который собирается попробовать, чтобы избавиться от зависимости. Весной молодой человек начал принимать ибогаин, который в некоторых странах применяют как экспериментальное средство. В марте он опубликовал видео из рехаба и сообщил: он надеется, что этот курс лечения будет последним, и ему удастся остановиться.

«Мне было невероятно страшно, и я знал, что мне снова будет страшно, если когда-нибудь придётся столкнуться с чем-то подобным. Наверное, лучше не вдаваться в подробности ситуаций, которые приводят тебя к такому состоянию, но иногда такова жизнь. Я молюсь о том, чтобы мне больше никогда не пришлось возвращаться сюда», - рассказал Пресли.

В комментариях под постом сына Синди Кроуфорд написала: «Ты - настоящий воин! Прошёл через огонь, чтобы обрести себя! Я так тобой горжусь!».

Одна из последних фотографий Пресли появилась незадолго до его смерти в соцсетях. На ней сын Синди рекламирует одежду модного бренда. Снимок был опубликован в августе.

Последнее фото Пресли Гербера перед смертью было сделано в августе. Фото: соцсети.

Кайя Гербер похудела до анорексии

Сестра Кайя всегда поддерживала брата. В августе 24-летняя модель рассказала о том, как проблемы Пресли отразились на ней и на родителях.

«Когда в семье происходит что-то подобное, это уравнивает всех. Думаю, именно поэтому я рано повзрослела и не просила о помощи. Потому что мне казалось, что это слишком - иметь двоих детей, которые нуждаются в помощи», - призналась дочь Синди в интервью журналу «Vogue».

Синди с дочкой Кайей в их доме в Мексике. Фото: EAST NEWS.

Тем не менее, умница Кайя тоже заставила своих родителей изрядно поволноваться. С самого ее детства Синди клялась, что ни за что не отдаст дочь в модельный бизнес. Но девочка росла настоящей красавицей, и агентства выстраивались в очередь, мечтая поработать с ней. Итог - в 13 лет Кайя заключила свой первый контракт с агентством IMG Models.

Девушка начала активно сниматься для рекламы и модных журналов, а в 16 лет дебютировала сразу на трех Неделях моды. Она участвовала в показах Сalvin Klein, Chanel, Versace, Saint Laurent и десятках других люксовых брендов. Стараясь соответствовать подиумным параметрам, Кайя перестаралась и похудела настолько, что у нее заподозрили анорексию. Поклонники начали критиковать ее в соцсетях и умоляли остановиться.

В 16 лет Кайя Гербер дебютировала сразу на трех Неделях моды. Фото: REUTERS.

Сама Кроуфорд подчеркивала, что никогда не была слишком худой.

«У меня никогда не было фигуры, как у современных манекенщиц, - рассказывала Синди. - Привлекательность модели - не в ее худобе, а в индивидуальности, умении быть самой собой».

Девушка так похудела, что ее заподозрили в анорексии. Фото: EAST NEWS.

Психически нестабильный бойфренд с зависимостью

К счастью, родители сумели убедить Кайю остановиться. Но на этом проблемы не закончились. Девушка меняла кавалеров, как перчатки. Синди и Рэнди относились к этому спокойно, пока их 18-летняя дочь не влюбилась в главного голливудского «плохиша» - стэнд-ап комика Пита Дэвидсона. За ним тянется целый шлейф скандалов и любовных побед. Например, он встречался с голливудской звездой Кейт Бекинсейл, которая была на 20 лет его старше. Они были вместе около года, потом Пит переключился на Маргарет Куэлли – дочь звезды «Дня сурка», актрисы Энди Макдауэлл. А затем на дочь Синди Кроуфорд.

Беспокойство родителей Кайи можно было понять: поговаривали, что Дэвидсон плотно сидит на запрещенных препаратах. Синди и Рэнди были всерьез обеспокоены психическим состоянием Пита – он был эмоционально очень нестабилен – и убедили его расстаться с Кайей и отправиться на лечение в специализированную клинику.

В 18 лет дочь Синди закрутила роман со скандальным комиком Питом Дэвидсоном. Фото: EAST NEWS.

Модель и ее муж считали, что парень всерьез вредит репутации Кайи, и боялись, что эти отношения печально скажутся на жизни их дочери. К счастью, Дэвидсон внял их доводам и отправился в рехаб.

«Мы встречались всего несколько месяцев. Кайя очень молода, а я уже через многое прошел. Мы расстались перед тем, как я должен был отправиться на реабилитацию. Я понимаю, что она должна веселиться на всю катушку, а не беспокоиться о каком-то чуваке, у которого постоянно проблемы», - позже объяснил актер в эфире радиошоу после того, как вышел из реабилитационной клиники.

«Меня называют женщиной легкого поведения»

Сейчас Кайя встречается встречается с 33-летним актёром Льюисом Пуллманом. Ранее ей приписывали романы с голливудскими звездами Джейкобом Элорди и Остином Батлером.

«Меня называли серийной любовницей и женщиной легкого поведения. Грустно, когда о человеке судят по тому, с кем он встречался в 18 лет», - недавно посетовала она.