«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 22 сентября:

1. Новости с передовой: освобождены Польная и Новоалександровка

2. В Чернигове протестуют против силовой мобилизации

3. Житель Донецка за 10 тысяч готовил взрыв избирательного участка

4. Европа тайно шлет Киеву «зимнюю помощь»

5. Экс-генерал НАТО вынес приговор Донбассу

6. Противники Зеленского готовы его устранить

7. Поражены порт Измаил и сухогруз ВСУ в Черном море

8. Сложность урегулирования на Украине признал Вэнс

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 22 СЕНТЯБРЯ

Далее — данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

Бойцы «Севера» освободили Польную и Новоалександровку в Харьковской области. Противник потерял 265 боевиков. Поражены три бронемашины, 24 автомобиля и реактивная система залпового огня.

От действий группировки «Запад» ВСУ потеряли более 220 человек. Подбиты 11 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

«Южная» группировка вывела из строя более 215 военнослужащих. Утилизированы танк, 19 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

Подразделения «Центра» нанесли ВСУ такой урон: 430 солдат и офицеров, пять артиллерийских орудий, в том числе САУ «Paladin».

«Восток» выбил из рядов противника 260 бойцов, две бронемашины и 12 автомобилей.

Группировка «Днепр» уничтожила до 50 националистов. Сожжены 17 автомобилей, американская гаубица М777 и станция радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, четыре снаряда HIMARS и 634 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 22 СЕНТЯБРЯ

Дальше — подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

В Чернигове против силовой мобилизации

На северо-востоке незалежной, в Чернигове, местных жителей достал беспредел при мобилизации. Сотни людей перекрыли дорогу на пути сотрудников ТЦК. Они пытались освободить похищенного «бусификаторами» мужчину. Столкновения граждан с военкомами власти назвали «стихийным бунтом». А ранее, в другом конце страны, жители Одессы также заблокировали машину сотрудников ТЦК для спасения мобилизованного земляка. Так хотят ехать на передовую защищать Зеленского, что даже кушать не могут.

Житель Донецка за 10 тысяч готовил взрыв избирательного участка

В ФСБ сообщили: житель Донецка готовил теракт на местном избирательном участке по заданию украинских кураторов. Он забрал из тайника 20 кило взрывчатки. Потом ему сбросили с дрона двухкилограммовую бомбу, электронные взрыватели и плату для дистанционного управления. Агент украинских спецслужб заложил взрывное устройство в машину. Ее ему приказали припарковать рядом с избирательным участком. И взорвать, когда там будет людно. Хотел нагадить — но не успел. Теперь — по шпалам…

Европа тайно шлет Киеву «зимнюю помощь»

Bloomberg вскрыл тайный план Европы в отношении Киева. Ряд стран Старого Света тайными тропами начали поставлять незалежной запчасти для ТЭЦ и отопительное оборудование. А открыто ФРГ и скандинавы заявили: они закупят больше систем ЗРК, в том числе, Patriot — и направят ВСУ противоракеты из своих запасов. Ранее премьер Украины Сергей Корецкий призвал кураторов быстрее направить спецтехнику, оборудование и персонал для возрождения поврежденных объектов. В публикации звучит приговор: «Европейский чиновник выразил опасение, что если Украине не удастся пережить зиму, она проиграет войну». А возможны иные варианты?

Экс-генерал НАТО вынес приговор по Донбассу

Харальд Куят, бывший генерал северо-атлантического альянса, заявил, что Вооруженные силы России близки к контролю над всем Донбассом. Фото: imago stock&people, via www.imag/Global Look Press

Харальд Куят, бывший генерал северо-атлантического альянса, заявил, что Вооруженные силы России близки к контролю над всем Донбассом. Немецкому журналисту Флавио фон Витцлебену отставной генерал сказал: «Россия приближается к своей главной цели — полному установлению контроля над этими двумя регионами». По его словам, подразделения российской армии расширяют оперативные задачи, создают буферные зоны и блокируют морские самостийные коммуникации. Куят подтвердил: Луганщина полностью под контролем российских войск. А на «территории Донецкой области» участок под контролем ВСУ сокращается день ото дня. Отметил он и то, что расширяется зона российского влияния в Сумской области — как буфер для возможного наступления украинских войск на Курскую область. А НАТОвский генерал врать не будет!

Противники Зеленского готовы его устранить

Глава Херсонской области Владимир Сальдо полагает, что у Зеленского есть внутри Украины политические противники, которые готовы его устранить при первой возможности. ТАСС приводит слова губернатора о том, что звучат фамилии экс-министра обороны Михаила Федорова, главы Офиса Зеленского Кирилла Буданова*, бывшего главкома ВСУ, ныне посла в Лондоне Валерия Залужного. Недовольные имеются и внутри партии «Слуга народа». Сальдо намекнул, что существуют и те в окружении украинского лидера, кто готов устранить его, лишь возникнет возможность. Предлагается не тянуть с предоставлением такой возможности.

Поражены порт Измаил и сухогруз в Черном море

Хорошо прилетело порту Измаил, что на Дунае. В Минобороны России сообщили: «В Одесской области в порту Измаил поражены объекты инфраструктуры. Они использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения». Но досталось не только тем, кто на Дунае. По данным оборонного ведомства, «на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в Одессу грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ». А незачем портить экологию.

Сложность урегулирования на Украине признал Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил американским журналистам, что конфликт на Украине с трудом поддаётся урегулированию. Фото: REUTERS.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил американским журналистам, что конфликт на Украине с трудом поддаётся урегулированию. Он отметил, что эту проблему «действительно оказалось непросто решить». И заявил: «Президент США активно пытается добиться её решения». Вэнс также полагает, что возможен прогресс после встречи Трампа с Зеленским в Нью-Йорке на сессии ООН. А с чего вдруг?

* - Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.