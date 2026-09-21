Как ИИ отнимает работу у звезд эстрады: В топе держатся главные артисты года — Ваня Дмитриенко и Zivert

В топе держатся главные артисты года — Ваня Дмитриенко и Zivert. Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА/ Ольга ЮШКОВА

Искусственный интеллект внедряется во все сферы жизни. Эстрада не стала исключением. Поэтому в индустрии изучают ИИ и пытаются найти решение, чтобы авторы оригинальных текстов и музыки не остались без вознаграждения. Платформы TopHit и Sferoom собрали на свое мероприятие звезд, продюсеров, представителей стримингов, музыкальных лейблов, блогеров и других экспертов — обсуждали ИИ.

Продюсер, основатель платформы TopHit Игорь Краев рассказал KP.RU: «На сегодняшний день в топ-500 интернет-чарта в России 15% треков сгенерированы с помощью нейросетей. Если Яндекс Музыка и VK начнут пессимизировать этот поток или ограничат монетизацию такой музыки, то эта доля сохранится. Если стриминговые платформы не будут ограничивать ИИ-контент, то его доля в чартах к концу года может вырасти до 25%».

В первые месяцы 2026 года сразу четыре ИИ-трека входили в топ-10 самых популярных хитов в России, тогда был интерес к хиту и клипу «Снегурочка», созданному фотографом Сашей Комович. Сейчас зимний пик интереса вокруг нейросетевых хитов прошел, но этот тренд никуда не делся. Теперь появится даже номинация «Самый популярный ИИ-хит года» в ежегодной музыкальной премии платформы.

В индустрии ищут решения. К примеру, платформа Sferoom представила собственную модель ИИ-генерации, которая работает только с лицензированной музыкой, показывает источники каждой сгенерированной фонограммы. И тогда авторы тех песен, что использовались как источники генерации новых треков, получат вознаграждение.

Но народ пока еще отдает предпочтение песням, которые исполняют их любимые артисты. Посчитали кто в лидерах — согласно данным сводного чарта за 2026 год на сегодняшний день в пятерке самых популярных хитов Интернета в России. Кого слушают на музыкальном стриминге? Музыкальную статистику считал агрегатор музыкальной статистики TopHit. Вышла такая пятерка вышла по числу прослушиваний: «Банк» (Zivert), «Жиганская» (Jakone и Kiliana), «Базовый минимум» (Mia Boyka), «Тону» (Hollyflame), Феникс» (Bearwolf). В топе-самых прослушиваемых в Сети исполнителей вошли Ваня Дмитриенко, плюс рэперы Toxi$, Aarne и Полка.

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