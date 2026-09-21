Названа причина смерти единственного сына Синди Кроуфорд: от чего умер 27-летний Пресли Гербер

Синди Кроуфорд с мужем и старшим сыном Прэсли Гербером. Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Старшего сына супермодели Синди Кроуфорд не стало 20 сентября. По данным TMZ, последние дни жизни Пресли Гербер провел в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе, где в итоге скончался от остановки сердца. По сообщениям того же источника, причиной смерти 27-летнего Пресли стала передозировка.

По сведениям TMZ, молодой человек, много лет страдающий от зависимостей, принял смертельную дозу. Спасти его не удалось.

В последние годы Пресли открыто рассказывал о своих ментальных проблемах в соцсетях. Депрессия, тревожное расстройство, панические атаки… Затем Гербер пристрастился к алкоголю и наркотикам. С переменным успехом парню удавалось стабилизировать свое состояние. В последний раз он появился на запуске бренда его 25-летней сестры Кайи. Выглядел молодой человек вполне бодро.

В последние годы Пресли открыто рассказывал о своих ментальных проблемах в соцсетях Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Пресли и Кайя похожи на знаменитых родителей. Мама Синди Кроуфорд — супермодель 90-х. Папа Рэнди Гербер — бывший манекенщик и владелец ресторанов и клубов в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Природа одарила брата и сестру модельной внешностью — оба высокие и фактурные. Кайя и Пресли строили карьеру в модельном мире. Так, Гербер сотрудничал с разными агентствами, участвовал в показах и рекламных кампаниях Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Tommy Hilfiger.

Рэнд Гербер, Синди Кроуфорд, Кайя Гербер и Пресли Гербер. Фото: Phil Loftus/Capital Pictures/Global Look Press

Правда, в последнее время сын Кроуфорд почти не снимался и не выходил на подиум. При этом, в личном блоге Пресли записывал серию видео, которые называл Mental Health Mondays. Молодой человек делился с подписчиками своим опытом, рассказывал про вредные привычки и зависимости.

Прэсли Гербер. Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В 2019 году Пресли арестовали за вождение в нетрезвом виде. Тогда парня приговорили к трём годам условного срока, двум дням общественных работ и обязали пройти программу реабилитации для водителей, задержанных за вождение в нетрезвом виде.

Также Гербер рассказал, что за время лечения сменил 15 психиатров. По словам сына Синди Кроуфорд, каждый новый специалист выписывал ему множество различных медицинских препаратов, но врачам не удавалось подобрать работающую и понятную схему лечения.

«Я считаю, что если я помогу хотя бы одному человеку или ста людям выбраться из того состояния, в котором я когда-то находился, это уже всё, что необходимо», — делился Пресли Гербер в соцсетях.

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