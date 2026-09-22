Кофе на вынос, «бесплатная» доставка, «выгодная» акция: Сколько денег теряют россияне на ненужных мелочах

Если задуматься и посчитать - мы тратим на пустяки не меньше 15% наших доходов. Фото: Kaspars Grinvalds/Shutterstock/Fotodom

«Говорят, что я все свое состояние проел на леденцах…», - признается герой чеховской пьесы «Вишневый сад» Гаев. При этом кладет в рот очередной леденец. Но давайте по-честному: не он такой один. Все мы много тратим на «леденцы» – совсем необязательные вещи, без которых вполне могли бы обойтись. Может, потому мы до сих пор и не миллионеры? Давайте разберемся, куда же утекают наши кровные и есть ли шанс их сохранить.

«БЕСПЛАТНАЯ» ДОСТАВКА

Казалось бы – очень удобно. Открыл приложение магазина, выбрал нужные товары – и через 10 минут к тебе уже мчит с твоим заказом курьер, распугивая беззвучным электровелосипедом голубей и ворон во дворах. И главное – доставка-то бесплатная!

А теперь давайте по-честному. Нужны вам были, по большому счету, товары рублей 700. Но «бесплатная» доставка чаще всего «включается» от тысячи или полутора тысяч. И вот вы начинаете придумывать, чтобы еще такого дозаказать…

- Возьмите себе за правило: перед покупкой считайте не скидки и не стоимость платной доставки, на которой вы якобы сэкономили, а итоговую сумму, - рекомендует экономист и эксперт по личным финансам Ольга Чурилова.

Простой пример: вы зашли в интернет-магазин за шампунем за 700 рублей. При этом видите, что если купите что-то еще на 300 рублей, то доставка будет бесплатной. И добавляете в корзину крем за 350.

Теперь считаем: 700 + 350 = 1050 рублей. А доставка без акции стоила бы 250 рублей. Значит, вы потратите на 100 рублей больше, хотя кажется, что сэкономили 250 рублей на доставке.

Кто-то может возразить, мол, дополнительные товары, а тем более продукты, лишними не будут – съедим! Но это не факт. По оценке Минприроды, в среднем россиянин выбрасывает 88 кг еды в год. Как думаете, откуда она берется?

Бесплатная доставка товаров не всегда выгодна Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«ВЫГОДНЫЕ» АКЦИИ И СКИДКИ

Ценники в магазинах сейчас буквально пестрят акциями: «2+1: третий товар бесплатно!», «Вторая упаковка на 50% дешевле» «От пяти товаров - по специальной цене» и т.п. Теперь представим, что вы пришли за творожком, который стоит 80 рублей. И видите, что три по акции стоят 200. На каждом вроде бы сэкономили. Но если вам был нужен только один, вы не сэкономил 40 рублей. А потратили лишние 120.

По данным ВЦИОМ опыт импульсивных покупок в 2025 году имели 63% россиян — на 6% больше, чем в 2021-м. Причем привлекательная цена оказалась одним из главных стимулов для таких покупок.

Есть еще один опасный для наших кошельков стереотип: большая упаковка — это всегда выгоднее, чем маленькая. Во-первых, не всегда. Разница может составлять считанные рубли. И если с крупами или стиральным порошком выбор большой упаковки еще имеет смысл, то с огромной бутылкой кетчупа или семейной упаковкой творога это может оказаться вовсе не экономией. Помните, что самый дешевый товар — тот, который вы использовали полностью.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Было с вами такое: покупаете кофе, а девушка за стойкой улыбаясь, предлагает: «У нас весь месяц акция: при покупке капучино вы получаете скидку 50% на булочку с корицей!». «Ого! – думаете вы. - Я заплатил за кофе 350 рублей, возьму уж тогда и булочку, раз у них акция». И не приходит в голову, что 99 рублей – не такая уж маленькая сумма для булочки. Это во-первых. А во-вторых, разве вы собирались покупать булочку?

Такой эффект изучен очень подробно. Называется «ментальный учет» (mental accounting). Ввел его в оборот известный экономист Ричард Талер. Суть в том, что мысленно мы делим деньги на категории. И одна и та же сумма (скажем, выигранная в лотерею или заработанная тяжелым трудом) – воспринимаются нами по-разному. В нашем случае: дополнительные траты на булочку выглядят не такими уж большими по сравнению с ценой стакана кофе. Человек оценивает булочку уже не как отдельную покупку на 99 рублей, а как небольшую добавку к уже принятому решению потратить 350 рублей.

На этом принципе строится классическая схема, которую специалисты называют кросс-продажами (cross-sell) — предложение дополнительного товара к уже выбранному. Вот почему вы выходите из магазина спорттоваров с набором кистевых эспандеров в руке и думаете: «Почему я их купил?» Но правильный вопрос, который надо было задать себе еще перед кассой: «Если бы я не покупал кроссовки, стал бы я сейчас тратить 499 рублей на эспандеры (или 99 – на булочку к кофе)?»

КОФЕ НА ВЫНОС

Средний чек кофе на вынос, который, по данным сервиса Банки.ру, составляет сейчас 233 рубля (хотя и ценой 350-400 рублей за стаканчик аппетитного латте или капучино сейчас уже никого не удивишь). Значит, покупая один стаканчик каждый рабочий день, мы тратим больше 4000 рублей в месяц. То есть около 50000 рублей в год! И это уже не мелочи.

- Существует психологическая проблема – обесценивание небольших расходов. Нам часто кажется, что 100-200 рублей – вроде не такие большие деньги, и не страшно потратить их на какие-то приятные мелочи. В итоге эти траты складываются в приличные суммы, - говорит Ольга Чурилова.

«Ну что же мне теперь и кофе что ли не пить? А если это мой любимый утренний ритуал?» – спросят сейчас еще оставшиеся в стране сибариты. Вот если ритуал, если это приносит вам настоящее удовольствие и делает счастливым, то, как говорится, вам и стаканчик в руки! В таком случае это не лишняя трата, а инвестиция в хорошее настроение и поддержание жизненного тонуса. Но если выпитые 50 тысяч рублей в год – не ваш осознанный выбор, а покупка «на автомате», - есть повод задуматься.

ТАКСИ

Еще один пример траты, которую нельзя с ходу назвать ненужной. Конечно, без такси бывает не обойтись. Например, если куда-то опаздываете. Но иногда мы покупаем не поездку, а несколько сэкономленных минут. А две необязательные поездки на такси в неделю по 500 рублей каждая – это около 50 тысяч рублей в год. Если после работы можно доехать на метро за 50 минут, а на такси за 25, вопрос уже экономический: сколько стоят ваши 25 минут?

Иногда мы покупаем не поездку, а несколько сэкономленных минут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ПРОВЕРЬ!

Куда еще утекают деньги

- Старый мобильный тариф. Нередко бывает, что его выбирают один раз, а потом годами не заглядывают в настройки. В итоге мы платим за 50 ГБ, а расходуем 10, потому что везде пользуемся Wi-Fi. Переход на более подходящий тариф может сохранить 200–300 рублей в месяц (до 3600 рублей в год).

- Забытые подписки. Как-то я решил посмотреть фильм и оформил пробную подписку на онлайн-кинотеатр. Стоила она всего 1 рубль на месяц. Я решил, что потом отпишусь. И, конечно, забыл. Пока не обнаружил, что с карты списываются по 399 рублей ежемесячно (потому что пробный период закончился). Мне такая забывчивость обошлась бы в 4800 рублей в год.

- Банковские уведомления. У каждого из нас сейчас, как правило, несколько банковских карт. Если вы активно пользуетесь только одной, оставьте СМС-уведомления на ней, а на остальных отключите. Ведь всегда можно заглянуть в банковское приложение. Экономия по каждой карте тогда составит в среднем 1200 рублей в год.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему мы бросаем вести учет расходов?

Экономист Ольга Чурилова считает, что в среднем мы тратим на пустяки не меньше 15% наших доходов. Казалось бы – не хотим тратить лишнее, надо начинать записывать расходы и строже их контролировать. Но почему-то не получается…

— Потому что постоянно считать каждую копейку — это утомительно, — объясняет Ольга Чурилова. — Люди какое-то время могут анализировать расходы, но потом обычно бросают. Потому что усилий требуется много, но при этом они часто не чувствуют, что это им как-то помогает. Я рекомендую поступать следующим образом: набраться терпения и внимательно записывать все расходы всего один месяц. Тогда вы увидите, на что уходят деньги. Будет группа обязательных платежей (транспорт, услуги ЖКХ, продукты и тому подобное) и будут покупки, скажем так, необязательные. Тогда можно делать какие-то выводы. Например, вы видите: «Ого! Только на кофе у меня ушло 10% всего, что я заработал. Нет, это слишком много». Как сократить расходы? Я рекомендую завести себе разные накопительные счета для разных категорий расходов (подробнее об этом см. «Ценные советы»).

Если не хотите тратить лишнее, надо начинать записывать расходы и строже их контролировать. Фото: Victor Canales Studio/Shutterstock/Fotodom

ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ

Как научиться не тратить лишнее

- У меня есть лайфхаки, которыми я сама пользуюсь и которые могу порекомендовать всем, - делится экономист и эксперт по личным финансам Ольга Чурилова.

1. Правило 24 часов.

- Когда я захожу на маркетплейс, мне, как и многим, сразу хочется накупить много всего разного, - говорит Ольга Чурилова. – Я кидаю все это в корзину, но не покупаю в тот же день, а даю себе 24 часа. И только через сутки решаю, точно ли мне все это нужно или от чего-то я могу легко отказаться. И вы знаете, это реально работает. Часто оказывается, что вчерашняя эмоция прошла, и уже нет желания покупать многое из того, что я накануне выбрала.

2. Лимиты и накопительные счета.

Проанализировав свои месячные траты, Ольга поняла, куда в основном уходят средства и завела для разных целей разные накопительные счета (см. об этом также «Вопрос ребром»).

- Накопительный счет отличается тем, что туда можно свободно докладывать деньги и снимать их без всяких ограничений, при этом на них все-таки начисляются проценты (и мне их, кстати, хватает для оплаты электричества), - делится эксперт. – Все счета я назвала по-разному. Один называется «Ребенок», другой «ЖКХ», третий «Я любимая» (здесь траты на маникюр и т.п.), отдельные счета могут быть для питания, хозтоваров, транспорта и т.д. Есть у меня даже отдельный счет «Эмоции» – для спонтанных покупок. Получив зарплату, я перекидываю на эти счета нужные суммы, чтобы не выходить из бюджета. Так следить за расходами гораздо легче. Например, кофе для меня – это не продукт питания, а развлечение – такое же как ресторан или кино. Если у меня есть деньги на счету «Развлечения», я спокойно покупаю себе кофе, а если денег там уже нет, то потерплю до следующей зарплаты. Это то, от чего я могу в принципе легко отказаться. Получается, что я и себя не обижаю, и в то же время контролирую расходы. Накопительные счета на разные цели помогают придерживаться установленных лимитов. Только в голове лимиты не удержишь.

3. Списки.

- Всегда составляйте списки необходимых покупок – это действительно работает, - уверена Ольга Чурилова. – И не только когда идете на рынок. Заранее составленный список дисциплинирует и помогает сэкономить и на продуктах, и на более дорогостоящих вещах. Я, например, прежде чем закупать одежду ребенку, внимательно смотрю, что у него есть, а потом составляю список только нужных вещей. И тогда у вас не будет дома несколько пар похожих друг на друга джинсов, которые ребенок просто не успеет сносить, потому что вырастет из них.

4. Умение объединяться.

- Нередко в магазинах бывают акции, когда, скажем, на третью вещь в чеке вам дают большую скидку или вообще ее дарят, - говорит эксперт по личным финансам. – Но вряд ли вам нужны, допустим, три пары обуви. Я в таких случаях кооперируюсь с подругой. Я выбираю две пары себе, и она выбирает одну пару себе. А выгоду мы делим пропорционально нашим покупкам. Объединяться можно и с соседями или родственниками, например, оформляя доставку продуктов из магазина.

5. Правило 60 секунд.

- Это правило я советую применять, когда вам предлагают скидку, - делится Ольга Чурилова. - Если вас соблазняют чем-то «очень выгодным» («купите у нас эту вещь, и вторую мы можем продать вам со скидкой!»), дайте себе 60 секунд и спросите у себя: «Я купил бы эту вещь, не будь на нее скидки?» Если ответ «Нет» – не соглашайтесь. Иногда это бывает трудно, ведь у вас уже начал вырабатываться дофамин, и ваш отказ организм воспримет как потерю, но нужно постараться эту эмоцию подавить и оценить финансовую сторону вопроса. А что касается таких акций в продуктовом магазине, то там в них часто участвуют товары, срок годности которых подходит к концу.

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