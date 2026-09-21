«Под венец - и на фронт»: Зеленский хотел слить Украину с Польшей, чтоб втянуть в войну

Зеленский хотел слить Украину с Польшей, чтоб втянуть в войну Фото: REUTERS.

11 марта 2022 года польский парламент стоя аплодировал Владимиру Зеленскому, объявившему с экрана, что между двумя народами «больше нет границ». Зал принял это за комплимент. 4,5 года спустя Ярослав Качиньский - глава правившей тогда партии «Право и справедливость» и вице-премьер, отвечавший за безопасность Польши, - объяснил, что это был план: «Мне кажется, поначалу у них была несколько странная концепция: что они втянут нас в эту войну - даже на основе создания одного государства».

Польша состоит в НАТО, государство, слившееся с ней, оказывается под защитой альянса, никого не спросив, и его конфликт с Россией в ту же минуту становится войной всего блока. И это лишь то, о чём Качиньский, выступая 19 сентября перед партийной молодёжью, решился рассказать. О прочем сказано так: «Украинцы порой ожидали от нас вещей, на которые мы по разным причинам - но о них я не могу говорить - согласиться не могли».

Весной 2022-го об изнанке польско-украинского «братства» сообщала российская разведка, и в Киеве над этим смеялись и называли «безупречной глупостью». Теперь показания даёт человек, полтора десятилетия винящий Москву в гибели брата. Выходит, той весной Польшу не обнимали, а вербовали. А попутно Качиньский обронил признание, убийственное для его собственной партии: воевать Польше в те дни было нечем.

Ярослав Качиньский - глава правившей тогда партии «Право и справедливость». Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

«СТРАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ»

Разговор шёл на молодёжном конгрессе «Права и справедливости». Обстановка была самая домашняя. Курортный Августов в десятках километров от белорусской границы, три сотни молодых политиков в зале партии, которая правила Польшей с 2015 по 2023 год и на чью вахту пришлись первые, самые опасные месяцы конфликта на Украине.

77-летний патриарх польской политики Качиньский вспоминает парламент начала 90-х, где к вечеру трудно было сыскать трезвого депутата, и сулит молодёжи страну богаче Германии.

А о первых месяцах конфликта на Украине и просьбах Зеленского Качиньский рассказывает как о затяжном торге с просителем, не знающим меры: «Часто возникали разного рода вопросы - делать что-то или чего-то не делать. Обычно всё же как-то удавалось найти такой выход, чтобы хорошие польско-украинские отношения сохранялись». А затем прозвучало главное: «Потом всё стало складываться совсем иначе, но здесь нужно сказать ясно: украинцы просто сменили концепцию». Сменили - стало быть, прежняя существовала: та самая, с одним государством. Замысел, лишавший его страну разом и границы, и мира, Качиньский аттестует как «несколько странный» - так отзываются о смертельной причуде дальнего родственника. Названа и улика: «Выступление Зеленского в Сейме шло именно в этом направлении».

В день той овации парламент отмечал годовщину вступления Польши в НАТО.

«Между нашими народами больше нет границ», «мы уже объединились», «нас вместе 90 миллионов! Вместе мы можем всё», - говорил с трибуны Зеленский. Самый точный удар предназначался одному слушателю. Зеленский процитировал Леха Качиньского, брата-близнеца Ярослава, погибшего под Смоленском президента Польши: «Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а потом Польша». «Завтра», напомнил Зеленский, уже настало, о «послезавтра» слушатель догадался сам.

Варшава подпевала Зеленскому охотно: президент Дуда назвал слова о стёртой границе пророческими. А зачем воюющей стране стирать границу с соседом, Качиньский обозначил одним словом - НАТО. Схема прозрачна и без историков. Пятая статья Вашингтонского договора объявляет нападение на одного члена альянса нападением на всех. Воюющих в такой союз не берут, но государству, слившемуся с его членом, ничьё согласие и не нужно: в 1990 году Восточная Германия оказалась в НАТО, не подав ни единой заявки, - просто перестав существовать отдельно от Западной. Ради этого чёрного хода и затевалось сватовство.

Расстроилось оно по причине, которую Качиньский назвал сам: «Польша… не имела практически никаких реальных вооружённых сил». Его партия правила тогда седьмой год, на секретных учениях «Зима-2020» условный противник вышел к Висле на пятый день. Это не помешало Качиньскому в марте 2022-го требовать ввода на Украину «миротворческой миссии НАТО». Лавров назвал затею «прямым столкновением российских и натовских вооружённых сил». Нынешний Качиньский жалуется, что в войну его тянули, тогдашний рвался туда сам, во главе войска, существовавшего на бумаге. Бумажная армия притом оказалась щедрой: девять десятых польской военной помощи Украине, включая три сотни танков и 14 истребителей МиГ-29, ушли при его партии. Либо армия всё-таки была, либо её вывезли на восток.

Когда беседа закончилась, активисты хлынули на сцену сниматься с председателем, и помост под ними провалился. Обошлось без пострадавших - чего не скажешь о легенде польско-украинского братства.

Зеленский говорил о слиянии Украины с Польшей с надеждой втянуть соседнюю страну в конфликт Фото: REUTERS.

«НАС ВМЕСТЕ 90 МИЛЛИОНОВ»

Речь, на которую сослался Качиньский, Зеленский произнёс на 16-й день конфликта с Россией.

Варшава той весной подпевала Киеву охотно. 3 мая Дуда объявил с Замковой площади, что между Польшей и Украиной, «как, надеюсь, пророчески сказал президент Зеленский, не будет границы… мы будем жить вместе». А в апреле 2023-го, получая в Варшаве орден Белого орла, высшую награду Польши, Зеленский еще раз повторил: «В будущем между нашими народами не будет никаких границ: политических, экономических и - что очень важно - исторических».

Зачем воюющей стране стирать политическую границу с соседом, в марте 2023 года дополнительно объяснил американский журнал Foreign Policy. Далибор Рогач из вашингтонского Американского института предпринимательства предложил Польше и Украине образовать «общее федеративное или конфедеративное государство», которое введёт Украину «в ЕС и НАТО мгновенно». Чёрный ход в альянс в обход парадной двери с её тридцатью замками - вот ради чего затевалось сватовство.

ДВЕРЬ В НАТО С ЧЕРНОГО ХОДА

15 ноября 2022-го дверь едва не поддалась. На зерносушилку в польском селе Пшеводув, у самой границы, упала ракета, погибли двое крестьян. Тем же вечером Зеленский уже знал виновного и знал, что делать: «Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Надо действовать». «Коллективная безопасность» на языке НАТО и есть пятая статья. Джо Байден ответил безучастно: «Доказательства говорят о другом». Ракета оказалась украинской, от зенитного комплекса С-300, и польскому следствию, как отметила прокуратура Польши, Киев не помогал.

Что происходило в те часы за закрытыми дверями, 3 сентября 2025 года рассказал Анджей Дуда, уже сложивший полномочия. Давил ли Зеленский, требуя немедленно объявить ракету российской? «Можно так сказать». Увидел ли он в этом попытку втянуть Польшу в войну? «Я так это воспринял». Что ответил? «Ничего». И от себя: «Они с самого начала пытаются втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах, а лучше всего - если бы удалось втянуть в войну страны НАТО».

Дуда и Качиньский говорят одно и то же.

Анджей Дуда. Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

КАЧИНЬСКИЙ НЕ СКАЗАЛ: «НЕ ХОТЕЛИ» ПРОГЛОТИТЬ. ОН СКАЗАЛ «НЕ МОГЛИ»

Выиграть в одиночку Киев не мог с первого дня, понял это раньше Запада и все четыре с половиной года держался одной стратегии: сделать свою войну чужой.

Польская верхушка протянутую руку пожимала с чувством. Но правду о единой стране произнесла лишь над ее гробом.

Умирала она недолго. В мае Зеленский назвал подразделение спецназа в честь бандеровской армии, вырезавшей в 1943 году на Волыни десятки тысяч поляков, в июне президент Польши Кароль Навроцкий отобрал у него орден Белого орла. Автору фразы «между нашими народами больше нет границ» он сказал: «Есть границы, которые в польско-украинских отношениях переходить нельзя» - и получил награду назад с курьером частной почты. Принимать украинских беженцев в 2022 году готовы были 94% поляков, сегодня — лишь 42%...

Главное в рассказе Качиньского осталось нерасслышанным. Объясняя отказ Киеву, он не произнёс «мы не хотели» проглотить Украину. Он сказал: «не могли» - нечем было воевать. Весной 2022-го Европу от большой войны отделяли, выходит, три обстоятельства: осторожность Вашингтона, страх Берлина и небоеспособность Польши.

Первое переменчиво, второе тает, а от третьего Варшава усердно лечится - от того самого диагноза, который её спас. Курс обходится в 200 миллиардов злотых в год: 220 тысяч солдат, 700 современных танков, первое место в НАТО по доле военных расходов в бюджете...

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