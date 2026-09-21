Я верю в рывок России, если нас не погубит «керенщина»: Сможем ли мы сносно жить, если Запад не ослабит свою удавку

Технологическому рывку России может помешать только керенщина. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Что нам совсем было не нужно от прошедших выборов? Не нужна была политическая борьба, типа "боротьбы" у соседей-небратьев. То, что можно назвать "керенщиной". Чем она закончилась, мы знаем.

Страна воюет, если кто не заметил. Ведет войну вязкую, тяжелую, сложную тактически и технически. Иногда - недоступную для понимания, ибо военная мысль не знала ничего подобного, никаких отсылок и аналогий в трудах военных мыслителей прошлого просто нет.

"Занятые территории можно удержать, лишь непрерывно наступая, продвигаясь". (с).

"Контроль тыла противником на ужасающую для логистики глубину в 10-30 километров, причем, без физического присутствия". (с)

Клаузевиц мог себе представить летающую, например, пушку, которая сама находит цель и ее поражает? Задумайтесь об этом на секунду. Страна воюет на два фронта. Фронт второй - экономический. Здесь мы в глухой обороне. Практически не делаем вылазки из нашей крепости во вражеский лагерь. И очень редко его обстреливаем. Нет нужных средств огневого поражения.

Самая разумная, ближайшая задача - постараться выйти на максимальную автономию.И этим государство занимается, вот не надо только рассказывать, что ну совсем ничего не изменилось с 22 года. Особенно, в сфере разработки сложных технических устройств. Есть даже успешные попытки прорывов, сферы, где мы были первыми. Война всегда стимулирует прогресс. Так или иначе, но у нас в стране сформировалась немалая социальная группа инженеров-разработчиков, технарей, талантливых "самоделкиных". Да просто обычных людей, интересующихся электроникой и современными технологиями. И у них подрастают дети, и далеко не все дети собираются стать "онлифанс-моделями", "темщиками" или продавцами-консультантами с юридическим образованием. Факультет дизайна тоже хорошо в общепите заходит, востребован.

Я верю в очередной технологический рывок России, и сейчас для него подготовлена почва.

Почву эту может сдуть только "керенщина". В данный момент, есть партия, которая взяла на себя огромную ответственность - пусть вывозит этот стог сена. И нормальный человек ей не будет мешать, а будет помогать. И если кто заметил, средства коммуникации с правящим политическим слоем работают. Не так хорошо, как хотелось, но достучаться можно. И очень быстро. Даже в самых безобразных случаях воровства, коррупции и душегубства, власть реагирует. Как правило, жестко и справедливо. Где теряется сигнал от этого посыла власти?

А вот это, товарищи, происходит не в верхах, а в нашем "среднем классе", среди нас - провинциальные коррумпированные рыночными арбузниками следаки, странные судьи, кабанчики-хозяйчики, готовые ради прибылей даже меж.нац.конфликт замутить в отдельной локации. Чиновники с глазами-пуговками, сраму не имущие, директрисы школ, матерые Шапокляки, готовые на все, на любое моральное предательство и унижения, чтобы только мусор из избы не выносить. Чиновники из пресс-служб провинциальных мэрий, каждое (!) 23 февраля согласовывают девочкам-дизайнерам поздравительные открытки, то с "Абрамсами", а то и с "Юнкерсами" или авианосцем "Энтерпрайз". Да просто, ушлые посредники-субподрядчики, так любящие трудовые ресурсы из бывшего СССР, без патентов, с зарплатой "наликом". И люди, которые пользуются услугами этих деятелей. Конечно, мигрант прет, зная что будет работать себе на карман, без обязательств. Зная, что участковый, поймав их на объекте, выпишет абонемент - по 10 тысяч с каждого сейчас, а в следующем месяце - по пятерке с тюбетейки.

Это все мы. Я не перекладываю вину на народ, просто констатирую, припоминаю отдельные фрагменты реальности и напоминаю о личной ответственности за государство и нашу жизнь в целом. Все работает только в связке.

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