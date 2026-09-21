Анна Ковальчук сделала заявление о свадьбе: вот что известно

Анна Ковальчук готовится к свадьбе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анна Ковальчук поделилась радостной новостью. Совсем скоро она станет тещей. Актриса сообщила о свадьбе 25-летней дочери Златы с певцом.

Дочь Анны Ковальчук выходит замуж за певца. В семье звезды сериала "Тайны следствия" кипят предсвадебные хлопоты. Дочь актрисы Злата буквально на днях выходит замуж.

Анна не стала раскрывать имя будущего зятя, но призналась, что он - артист. "Избранник дочери - певец", - цитируют ее 7 Дней.

Злата с женихом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Год назад Злата познакомилась с солистом рок-группы "Для дур" и влюбилась. Она не раз публиковала фото с молодым рокером Артемом Розаниром.

Напомним, Злата родилась в первом браке Ковальчук с Анатолием Ильченко. Она взрослела на глазах у миллионов телезрителей. Однако связывать жизнь с кино не стала. Злата получила юридическое образование.

Дочь актрисы получила юридическое образование Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

"Я человек ответственный, как все говорят, взрослый не по годам, поэтому планы грандиозные. Скоро мне будет 27. К этому времени я хотела бы найти свое дело, реализоваться в работе, быть самодостаточной и независимой. И, конечно, я хочу семью. Уже вижу, что в ближайшие годы ее создам, выйду замуж, стану мамой", - говорила дочь артистки в 2022 году.