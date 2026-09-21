«Ели, пили за чужой счет!»: певица Беретта прогнала со своего праздника халявщиков

В московском кинотеатре «Октябрь» звезда 90-х Юлия Беретта показала джазовую версию своего хита «На вечеринке». Фото: личный архив Юлии Беретты

В московском кинотеатре «Октябрь» звезда 90-х Юлия Беретта (экс-солистка группы «Стрелки», которая в юности была музой Андрея Губина - Ред.) показала джазовую версию своего хита «На вечеринке». Вечер был камерным, но на него каким-то образом проникли незнакомцы.

Троица (две женщины и мужчина) вальяжно заняла лучший стол, и распивая дорогие спиртные напитки, подпевала хитам певицы.

Когда к ним подошли с вопросом: кто они такие, они отрекомендовались артистами. Охрана попросила наглецов удалиться, но мужчина ослушался и спрятался за колонной, продолжая выпивать и закусывать на фуршете.

Фото: личный архив Юлии Беретты

Когда Беретта заметила халявщика, их разговор был коротким. Певица забрала у незнакомца бокал шампанского и настояла, чтобы он покинул мероприятие. Вновь пришлось подключить бодигардов — мужчину вывели.

Но на этом история не закончилась. Уже ночью Юлия обнаружила, что забыла в кинотеатре сумку со всеми документами, которая как раз находилась у соседнего от мошенников столика.

«Я как хозяйка вечера была занята приёмом гостей и организационными хлопотами — приходилось следить за всем сразу. В какой-то момент оставила сумку возле одного из столиков и побежала в кинозал проверить клип перед показом. А в сумке, помимо личных вещей, лежали важные документы для школы сына.

Фото: личный архив Юлии Беретты

Когда мне указали на незваных гостей, я даже не сразу поняла, что происходит. Решила разобраться сама: подошла к их столику и начала разговор. Практически сразу у меня возникло ощущение, что люди на ходу придумывают, кто их пригласил и зачем они пришли. Честно говоря, мне было трудно поверить, что на закрытую вечеринку в центре Москвы обманом пробираются исключительно ради угощения.

Фото: личный архив Юлии Беретты

При этом держались они совершенно невозмутимо: ели, пили, расположились так, будто это мы к ним в гости пришли! Настолько уверенно себя чувствовали, что, пропади у кого-нибудь что-то, на них, наверное, подумали бы в последнюю очередь. Поэтому я рада, что мы проявили бдительность и вовремя выпроводили эту троицу.

Но представляете, как я перепугалась, когда уже ночью дома обнаружила, что сумки нет! На фоне случившегося за вечер какие только мысли не пронеслись у меня в голове. Тут же вспомнила и этих людей, и документы сына, и то, как оставила сумку без присмотра… К счастью, всё обошлось! Но понервничать я успела. Друзья, будьте бдительны — даже на собственном празднике», - рассказала KP.RU Беретта.

Фото: личный архив Юлии Беретты

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