После выхода голливудского хита Кристофера Нолана в библиотеке нашли папирус с текстом «Одиссеи» Гомера: обрывку 1700 лет

Кадр из фильма «Одиссея» Кристофера Нолана

Такое бывает — хорошее кино часто проникает в реальность и иногда даже формирует ее. Особенно если речь касается Кристофера Нолана — визионера, всю жизнь изучающего и проникающего сквозь тему пространства/времени. В своем последнем фильме «Одиссея» британский режиссер, кажется, «прошел кино» и разобрал в общем-то скучный эпос так, что миллионы зрителей по всему миру (картина собрала более 1,7 млрд дол. и все еще идет в прокате) смогли попасть в эпоху Троянской войны — на рубеж XIII-XII веков н.э. А в итоге киноискусство просочилось и сквозь ткань нынешней реальности — и, как верят фанаты картины, спровоцировало научное открытие. В Нидерландах вдруг всплыл фрагмент оригинала «Одиссеи» Гомера, которому 1700 лет!

Это было бы идеальным прогревом для премьеры, но кино Нолана уже вовсю идет в прокате — и в рекламе в общем-то не нуждается. Поэтому нет никаких оснований думать о том, что этой фейк. Сенсация случилась, как официально сообщается, в библиотеке Утрехтского университета в Нидерландах. Именно там небольшой кусок папируса нашел исследователь Марк де Крей, который изучал коллекцию античных рукописей. Что самое удивительное, бесценный с точки зрения науки артефакт десятилетиями (!) хранился в университетской библиотеке, оставаясь практически незамеченным.

Тот самый фрагмент. Фото: Dick van Aalst/Universiteit Utrecht

Особенно интересно и важно, что кусок пергамента с натуральным текстом «Одиссеи» был найден, когда Нолан проводил работу над фильмом — только тогда об этом в Утрехте никто не знал. Де Крей не торопился делиться радостью с коллегами, особенно без подтверждения подлинности артефакта.

Этот кусочек бумажки похож на очертания некой страны на карте мира: желтенький засаленный обрывок размером 6,6 на 7,7 сантиметра — как карта из колоды. Текст выписан очень мелко, как будто арестантом, что старается вместить в малюсенький квиток максимум информации. Почему это сокровище никто не нашел раньше? Нидерландский вуз приобрел собрание сочинений у наследника немецкого ученого Карла Шмидта около 70 лет назад — и не спеша изучал его.

— У меня самая интересная профессия в мире — я искатель сокровищ! — обрадовался ученый. — Каждый день находишь что-нибудь интересное.

Марк специализируется как раз на гомеровской эпохе, отлично знает древнегреческий и сходу смог установить, что это фрагмент именно «Одиссеи». Характер письма говорит о том, что этот текст создан в III или IV веке нашей эры. Во фрагменте считываются события 12-й книги: там голодные спутники главного героя схарчили священный скот бога солнца Гелиоса. Дело закончилось плохо: разъяренный бог потребовал наказания — и тогда громовержец Зевс прибил бурей и корабль Одиссея, и всю его команду. Это один из ключевых сюжетных поворотов поэмы, очевидно отсылающей к Ветхому Завету и теме возмездия.

По данным Утрехтского университета, в мире есть только около 30 подобных фрагментов такого древнего периода. Папирусы IV века нашей эры встречаются сравнительно редко, а литературные тексты того времени — и того реже. И все же это не самые старые документы: к примеру, нидерландские папирологи обнаружили документы и VI века до нашей эры, которым около 2700 лет — их собирали по кусочкам буквально как пазл.

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