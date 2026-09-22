Петросян отреагировал на включение жены Татьяны Брухуновой в базу «Миротворца»

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.

Евгений Петросян прокомментировал новость о том, что его жена Татьяна Брухунова попала в украинскую базу «Миротворец». Сама Татьяна об этом не знала, известие о включении ее в этот ресурс появилось 22 сентября. Жене комика вменяют в вину посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины, а также обвиняют в поддержке России.

Сам Петросян был внесен в «Миротворец» еще в 2017 году. Правда, похоже, даже не подозревал об этом. Поэтому когда его спросили о включении в список Татьяны, отреагировал с недоумением.

«Мы ничего не знаем об этом сайте», - сообщил юморист в беседе с ТАСС.

Ранее Татьяна Брухунова пожаловалась, что ей не дали шенгенскую визу. Супруга артиста собиралась отправиться в Италию на Миланскую Неделю моды. Но вместо заветной визы получила отказ.

«Я должна была отправиться в компании прекрасных девушек на фешен-викенд в Милан, но мне не дали визу. Это впервые за 13 лет моих путешествий по Европе. Мне не дали визу без обоснования, без объяснений, просто вернули чистый паспорт», - рассказала Брухунова в соцсетях, отметив, что очень расстроена из-за этого решения.

37-летняя муза 81-летнего Евгения Петросяна много путешествует и тратит целое состояние на люксовую одежду и сумки. Вот и в Милан Татьяна собиралась за модными обновками из новых коллекций ведущих домов мод. Но теперь осталась без дорогих покупок и возможности приобщиться к европейским трендам.

В августе юморист и его избранница вместе отдохнули в Турции. Евгений Ваганович снял для любимой Татьяны и детей роскошную виллу в отеле Bayou Villas. Вместе с билетами в бизнес-класс отпуск обошелся артисту в 5 миллионов рублей.

После турецкого вояжа Татьяна еще успела съездить в круиз на теплоходе по северо-западу Россию. Судя по всему, это путешествие тоже обошлось недешево, ведь на корабле помимо люксовых кают есть еще ресторан, бар, фитнес-зал, библиотека и лаунж-зона с живой музыкой – все, что нужно взыскательным туристам.

Напомним, экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Он содержит список людей, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В их числе немало журналистов, артистов, спортсменов и политиков. Например, в него внесены певицы Лолита Милявская и Наташа Королева, певцы Олег Газманов и Леонид Агутин.