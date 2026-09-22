Катя Гордон считает мужа Леры Кудрявцевой альфонсом

Катя Гордон и Лера Кудрявцева. Фото: личная страница Екатерины Гордон в соцсетях

Раньше Катя Гордон и Лера Кудрявцева были подругами – не разлей вода. Две блондинки основали группу «ЗаVисть», записали несколько хитов и успешно выступали на сцене. Но вскоре они поссорились, а вместе с размолвкой приказал долго жить и вокальный проект.

В соцсетях Катя Гордон объяснила, почему они с Лерой поставили точку в близких отношениях.

«Загнать меня под каблук — нечего делать. И я очень долго была тем самым каблуком в отношениях с Лерой Кудрявцевой. Говорила ей: „Ты — лучшая ведущая страны!“ Причем искренне ею гордилась! Но при таком раскладе ты в какой-то момент понимаешь, что становишься менее значимой, чем бармен, который приносит кофе, — и начинается токсичная жизнь», - рассказала звездный юрист.

Катя рассказывала, что во время концертов к ней относились как к человеку второго сорта, например, даже не ставили зеркало ей в гримерку. Часто ее заставляли прямо перед выходом на сцену менять наряд, потому что она выглядела стройнее, чем Кудрявцева.

Но главным камнем преткновения стал материальный вопрос. Катя рассказала, что Лера часто выбирала более прибыльную работу и отказывалась от совместных выступлений. Гордон считает, что в этом виноват муж Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров. После завершения карьеры спортсмен перестал обеспечивать семью и сел на шею жены.

«Лера как ведущая стоит в два раза дороже, чем мы как группа. И, соответственно, когда у нее есть выбор отправиться вести на корпоратив за 100 миллионов рублей или выступить в нашем дуэте за 50 рублей, конечно, она выберет первое, она ведь тянет на себе всю семью», - объяснила Гордон, упрекнув тем самым Игоря Макарова.

О том, что Лера одна обеспечивает семью, ранее рассказал и шоумен Отар Кушанашвили. Он считает, что в семье телеведущей есть проблема, из-за которой супруги часто ссорятся. В своем блоге он раскрыл детали откровенного разговора с Лерой.

«У нас с Лерой Кудрявцевой был разговор, ее муж - хоккеист. В пору, когда его карьера была в самом разгаре, он был очень богатый. Ну, любой футболист или хоккеист — совершенно незаслуженно богатый человек. Совершенно! Ни цента не заслуживают они из того, что получают. Но когда у него была карьера актуальной, он был зарабатывающим. Потом они поменялись местами. Лера теперь кормилица», - поведал Кушанашвили.

Когда Игорь играл в хоккей, Лера рассказывала, что семейный бюджет полностью лежит на его плечах. Спортсмен оплачивал все расходы, включая путешествия и крупные покупки. Кроме того, он регулярно перечислял жене деньги «на жизнь».

Сейчас Лера с пониманием относится к ситуации, но временами между супругами все-таки вспыхивают ссоры по этому поводу.

«Я думаю: куда же он дел все эти 600 миллионов грузинских лари? – размышляет Отар. - Я спросил у Леры, так как знаю ее неприличное количество лет: не смущает ли ее, что статус кормильца перешел к ней. Она говорит: „Временами, когда мы ссоримся, очень злит“».