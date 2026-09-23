Встреча Трампа и Зеленского вышла очень короткой Фото: REUTERS.

Поздним вечером 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью- Йорке Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу и конфиденциальные переговоры. Официально главными темами стали мирное окончание конфликта на Украине, энергетическое перемирие и поставки Киеву ракет-перехватчиков для Patriot.

Встреча Трампа и Зеленского 22 сентября 2026 года

Но за этой ширмой мы видим две главные игры, два козыря, которые пытаются разыграть Россия и США в дипломатическом процессе. Во-первых, давление Трампа на Зеленского, который вышел после встречи с осунувшимся лицом и плохими для Украины новостями. Во-вторых, это далеко не конец партии – Уиткофф и Кушнер в тот же день (по московскому времени это будет уже 23 сентября) встретятся с украинской переговорной группой, а на следующий день глава МИД России Лавров переговорит с госсекретарем США Рубио.

Все это – вовсе не случайная последовательность, а тайное продолжение переговоров. Какая игра идет вокруг мирного окончания СВО, а также какие козыри появились у Москвы и США – объясняет «Комсомолка».

ПЕРЕГОВОРЫ ТРАМПА И ЗЕЛЕНСКОГО О МИРЕ: СВО МОЖЕТ КОНЧИТЬСЯ ДО ЗИМЫ?

Выход Трампа и Зеленского к прессе перед переговорами получился совсем не таким ярким, как обычно. Во-первых, Дональд Фредович за день до Генассамблеи успел поссориться со всеми американскими СМИ – и журналистов было меньше обычного. Во-вторых, сказать публично было нечего. Потому что любое яркое, как Трамп любит, заявление сейчас опасно.

Потому, что реальная дипломатия требует тишины. И потому что ситуация сейчас – буквально «на кончиках пальцев».

Первым заговорил Зеленский, сразу видно, до предела накачанный инструкциями европейцев, как не злить темпераментного президента США. Сходу он поблагодарил Трампа за все: поддержку, визит Уиткоффа и Кушнера в Киев, за принятие закона об «адских санкциях», за инициативы по мирному урегулированию конфликта.

Чтобы окончательно задобрить собеседника, поток патоки закончился такими нужными Трампу словами:

- Я надеюсь президент Трамп поможет закончить нам эту войну. И нам нужно сделать это настолько быстро, насколько это возможно. Желательно – до начала зимы…

А мы помним – в начале ноября у Трампа выборы в Конгресс. И подойти к ним с таким громким инфоповодом, в роли миротворца – просто мечта для хозяина Белого дома. Поэтому президент США тут же согласился – мир до зимы!

Трамп продолжил сыпать своими обычными заявлениями. Что и Путин, и Зеленский хотели бы завершить конфликт. Что остаются противоречия. Что обе стороны оказались «крепкими орешками».

Пресса пыталась выяснить – готов ли президент США пустить в ход против России закон об «адских санкциях» (он дает право ввести пошлины на все товары стран, которые закупают нефть у России или у Ирана, - ред.). Трамп ловко увернулся от ответа, хотя еще час назад, на самой Генассамблее ООН утверждал – если надо, пошлины будут введены.

Но может там он имел ввиду Иран? Ведь играть в такие игры с Москвой, когда топливо в США дорожает, а само введение санкций практически поставит крест на переговорах…очень накладно.

Поэтому Трамп уворачивался.

- О, это очень сильный закон о санкциях. Он очень жесткий. И очень сильный, - сказал глава Белого дома и взглядом дал понять – на этом тема закрыта.

ОТКРОВЕНИЕ ТРАМПА ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ?

Неожиданным оказался ответ президента США по поводу войны России с Европой. Когда европейские СМИ спросили, есть ли угроза прямого столкновения, Трамп выдал:

- Я думаю у вас все будет хорошо, никакой войны. Но мне кажется, что ваш последний премьер-министр делал слишком неосторожные и жесткие заявления. Ему стоит быть поаккуратнее.

Кого имел ввиду Трамп? Пресса почему-то подумала, что речь про Стармера, который говорил, что НАТО схватится с Россией к 2030 году. Но нам кажется, что «последний» - это как раз новый премьер Энди Бёрнэм. Который, только придя к власти, открыто заявил, что британские беспилотники бьют по территории нашей страны.

И почему-то кажется, что Трамп озвучил предупреждения, которые США могли получить из Москвы.

ТАЙНА МИРНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Пытались журналисты выяснить, придется ли Украине отдавать территории в обмен на мир. А президент США снова уворачивался от прямого ответа:

- Я думаю, мы заключим сделку. И я не хочу говорить, что это за сделка. Мы обсуждали ее множество раз. В том числе с президентом Путиным. И я думаю что-то намечается…

Ни слова об успехе и большом прорыве, как Трамп любит. Туманные намеки – не больше. Зато президент США признался, что в ближайшее время может встретиться с самим Путиным. Речь, судя по всему, о том, что оба лидера будут на саммите АТЭС в ноябре. Но и это пока просто допущение – не больше.

Спросили Дональда Фредовича и про «Патриоты». Если не поставки, так хоть лицензию Киеву дадите, как обещали? Президент США намекнул – многое зависит от того, как пройдет встреча с Зеленским. Может быть, по её итогам можно будет говорить о ракетах-перехватчиках…

Зеленскому снова не дали ракет для ПВО Фото: REUTERS.

ВСТРЕЧА В НЬЮ-ЙОРКЕ: ПОРАЖЕНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО

Прессу выгнали. Беседа шла немногим больше 40 минут. Но Трамп не вышел к прессе. Ничего о «Пэйтриотах» не сказал. Только понурый Зеленский констатировал: говорили о ПВО много. Но в этот раз, в отличие от июля, Киеву не пообещали ничего. Даже с лицензией на производство противоракет все очень туманно. Да и если ее дадут – наладить производство можно успеть за год-полтора, не меньше.

- Если зимой будет война – нам будет непросто, - подытожил Зеленский.

Единственное, чему порадовался киевский лидер – США пообещали передать России предложения по энергетическому перемирию. Мол, Украина в любой момент готова перестать бить – лишь бы Москва тоже перестала.

Но пока такое соглашение у Киева только в мечтах...

СУТЬ ВСТРЕЧИ ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА: МИР ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ?

Остается вопрос – что значат все эти заявления для мирного урегулирования конфликта? Есть ли шанс у дипломатии, как мечтает Трамп, закончить все «до зимы»?

Ответим по порядку. Даже скудные подробности дают отчетливо понять: сегодня на переговорах Россия и США разыгрывают два козыря.

Трамп прекрасно понимает, что ему нужно давить на Зеленского. И для давления, совершенно очевидно, он использует вопрос поставок противоракет Patriot. Конечно, гипотетически американский лидер мог бы отключить Киеву «Старлинк» и «Палантир» - и делу конец. Но, судя по тенденциям, он не может или не хочет этого делать. Потому что это приведет не к «допустимому поражению» Украины, а к тотальному крушению ВСУ на фронте. Вплоть до взятия Киева. А он Вашингтону еще нужен.

Поэтому Трамп играет в пределах возможного. А именно – не дает противоракеты, причем по вполне уважительной причине. По сведениям американских же СМИ их у США осталось около тысячи. Обвинить Трампа в скупости сложно – он обязан в первую очередь защищать интересы США. Так противоракеты и стали козырем.

Очевидно, в размен на поставки Трамп требует от Зеленского пойти на уступки. Какие – сказать сложно. Требовать вывести войска из Донбасса за это просто невозможно. Но, например, потребовать в размен на ракеты для ПВО отменить санкции…у хозяев Зеленского, европейцев…

Россия разыгрывает другую карту. О ее силе очень подчеркнуто недавно говорил Владимир Путин. Киев начал бить по энергетике сам. Открыл «Ящик Пандоры», считая, что получит преимущество. Что уничтожит нашу экономику. Но преимущество получила Россия.

Его и нужно разыграть. Как? Можно понять по недавнему ответу Дмитрия Пескова. На фоне слухов об энергетическом перемирии он заявил – Россия поддерживает инициативу президента США по обеспечению энергетической безопасности в мире. Но чтобы «безопасность» была не пустым словом, нужно прекратить пиратсткие захваты российских танкеров в море. И отменить санкции против российских нефтепродуктов.

Вот и вилка для Европы и США: либо Киев получает адскую зиму, либо Россия – послабления.

ИГРА НА САНКЦИЯХ

Кстати, возможно именно с этим и связано резкое решение американцев вспомнить про закон террориста и экстремиста Линдси Грэма* об адских санкциях. Очевидно, Вашингтон силу нашего аргумента оценил и пытается создать противовес.

Но карта эта далеко не козырная. США самим будет крайне тяжело ввести «адские санкции». Ведь их придется вводить против Китая и Индии, а в тарифную войну с Поднебесной Трамп уже пытался играть. Потом пришлось отыгрывать все обратно.

Возможно, расчет американцев в том, что Трампу удастся убедить Си Цзиньпина надавить на Москву? Председатель КНР, кстати, очень удачно прилетает в США ровно после принятия закона, 23 сентября. И, естественно, закон о санкциях приняли уже после согласования этой встречи. Такие вот неслучайные совпадения.

Впрочем, картина, в которой главный противник Китая убеждает Си давить на главного союзника, выглядит как розовая мечта Вашингтона. Ход дерзкий, но скорее из бизнеса, чем из политики. Что вполне свойственно Трампу, но имеет ничтожные шансы на успех.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СВО: ТАЙНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Поэтому параллельно США ведут другую, гораздо более перспективную игру. Сразу после неудачной встречи с Зеленским (если бы она была удачной, Трамп объявил бы, что выдает Киеву «пряник» в виде ракет-перехватчиков) – американские журналисты из Axios слили «запасной план». Вечером по Нью-Йорку и ночью по Москве Уиткофф и Кушнер встречаются с украинской переговорной командой, а также советниками по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Видимо, чтобы попытаться «прогнуть» Украину или Европу на уступки уже там. Вполне возможно, на уступки в обмен на энергетическое перемирие.

А еще американцы могут поинтересоваться у КиЕвропы (а как еще назвать такой состав переговорщиков?), как Украина собирается пережить зиму. И много ли клочков Донбасса после нее останется под контролем ВСУ, если вообще останется. Аргументы на самом деле весомые, но на фоне решимости ЕС продолжать войну вряд ли они сыграют.

В любом случае о результатах этой встречи мы узнаем уже в ночь на 24 сентября, когда глава МИД России Сергей Лавров встретиться на полях Генассамблеи ООН с госсекретарем Марко Рубио. По реакции российского дипломата можно будет понять – достигнут ли ограниченный успех, с перемирием. И есть ли предпосылки для окончания СВО и длительного мира.

Ну а в случае, если попытки Трампа сыграть в миротворца под выборы в Конгресс потерпят фиаско, президент США ничего не теряет. К теме можно будет вернуться к концу зимы, когда российские войска добьются очередных успехов на Донбассе. Весна 2027-го пока выглядят наиболее вероятным окном для реальной дипломатии, заключения мира и окончания спецоперации…

* - внесен в список террористов и экстремистов в РФ.

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