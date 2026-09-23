Украинская городская военная администрация подтверждает: в Голосеевском районе после попадания беспилотника повреждено «складское помещение» Фото: REUTERS.

В ночь на 23 сентября 2026 армия России нанесла очередной массированный групповой удар по объектам на Украине. Удары были нанесены беспилотниками по предприятиям ВПК и топливно-энергетического комплекса Украины, логистическим центрам, а также морским судам, которые задействовали в интересах ВСУ. В Киеве признали - минувшей ночью были прилеты по 18 локациям. Военкор KP.RU Александр Коц разобрал цели ударов ВС РФ по вражеской инфраструктуре.

Воздушные силы ВСУ насчитали за ночь 161 беспилотник, из них 82 реактивных. Половина налёта — реактивные машины, за которыми мобильные огневые группы с пулемётами уже не успевают. Минобороны России уточняет, куда они долетели.

В ночь на 23 сентября 2026 армия России нанесла очередной массированный групповой удар по объектам на Украине Фото: REUTERS.

Удары по Украине 23 сентября 2026 года: карта прилетов

Киев. Склад материалов для производства БПЛА. Украинская городская военная администрация подтверждает: в Голосеевском районе после попадания беспилотника повреждено «складское помещение», начался пожар. Кличко добавил пожар на транспортном предприятии в Соломенском районе и попадание в объект транспортной инфраструктуры в Дарницком — там загорелась крыша АЗС. В Броварском районе области спасатели с вечера тушили складское здание. Какой из этих адресов совпадает со складом из сводки Минобороны, в Киеве, понятно, не уточняют.

Вишнёвое. ООО «Туканс», комплектующие для беспилотников. Это поставщик 3D-принтеров, запчастей и пластика для печати. На чём там печатают корпуса и крепления для дронов, объяснять не нужно.

Для Вишнёвого прилёт не первый. В ночь на 6 июля ракета попала в завод «Визар», и начали рваться боеприпасы, которые хранили на его территории, посреди жилых кварталов. 280 повреждённых домов. 1 августа Минобороны отчиталось о поражении в Вишнёвом логистического центра, где собирали комплектующие для дальних дронов. 2 сентября «Герань-4 Сикер» прилетела там же в логистический центр Fire Point.

В Киеве признали - минувшей ночью были прилеты по 18 локациям Фото: REUTERS.

Одесса. Три логистических центра. Здесь картина проявилась ещё днём и вечером 22 сентября. Вечером загорелся терминал «Новой почты», чёрный дым было видно за километры, а глава горвоенадминистрации Лысак отделался формулой «пострадала инфраструктура».

Мирное. Склад комплектующих для БПЛА. Глава ОВА Кипер отчитался о повреждённых складах и «масштабных пожарах», но село не назвал. За него это сделали одесские паблики: горели складские помещения в Мирном.

Море. Сухогруз на переходе в Одессу с военным грузом.

Киев за ночь признал 18 локаций, куда наведались наши «Герани». Мобильные группы с пулемётами годились против медленных моторов, реактивный дрон им уже не по зубам. Прикрыть его могут только зенитные ракеты, а их на каждый склад не поставишь.

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