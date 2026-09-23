Кивал и улыбался, но ничего не добился: Главные выводы после встречи Зеленского и Трампа

Зеленский назвал встречу «позитивной и продуктивной». Позитив понятен — не выгнали. С продуктивностью сложнее Фото: REUTERS.

Украинский налогоплательщик может гордиться. На его гривны в Нью-Йорк высадился целый десант: сам просроченный президент, глава его офиса Буданов*, министр иностранных дел Сибига, главный разведчик Умеров, министр энергетики Шмыгаль и Арахамия — куда ж без Арахамии.

Прибыли загодя. И около получаса ждали, пока хозяин Белого дома освободится.

Ещё в воскресенье Зеленский обещал, что встреча «может многое изменить», и рассказывал про «дипломатический импульс». Правда, по данным Axios, в том телефонном разговоре Трамп раз за разом повторял одно слово — «дизель». Импульс, как выяснилось, был про него.

Сама встреча заняла 40 минут. Семь из них — на камеры. Этого хватило, чтобы Трамп объявил: у войны два финала, «один очень плохой, другой может поднять страны до величия». Какой из них достанется Украине, уточнять не стал. На вопрос о территориях ответил по-деловому: «Думаю, они придут к соглашению. Не хочу говорить, к какому».

Украинский налогоплательщик может гордиться. На его гривны в Нью-Йорк высадился целый десант Фото: REUTERS.

Зеленский тем временем несколько раз порывался вставить слово. Спросили про удары по российским НПЗ — начал отвечать. Трамп продолжил про цены на дизель в Америке. Дальше гость в основном улыбался и кивал.

Потом двери закрылись. Через полчаса открылись, и Зеленский вышел к прессе с уловом.

По Patriot — «не получил очень конкретного ответа». Зато, цитирую, «хороший шаг, что никто не сказал нет». В его работе, объяснил он журналистам, это уже достижение. Лицензию на собственное производство Трамп оценивает «позитивно» — о тех же лицензиях говорили ещё 28 июля в Белом доме. Запуск, по прикидкам самого Зеленского, займёт год-полтора. Зима, напомню, наступит несколько раньше.

Ещё Зеленский бросил Путину через океан: «Садитесь, говорите». И попросил Трампа собрать встречу втроём. Сам Трамп при этом усомнился, что Путин вообще приедет на «двадцатку» в Майами.

Ещё в воскресенье Зеленский обещал, что встреча «может многое изменить» Фото: REUTERS.

Итог. Ни одного подписанного документа, ни одной даты, ни одной поставки. Ни одной договорённости, которую команды довели бы до ума заранее, чтобы лидерам осталось только пожать руки. Трамп пришёл поговорить о заправке, Зеленский — о ракетах. Каждый поговорил о своём.

Сам Зеленский назвал встречу «позитивной и продуктивной». Позитив понятен — не выгнали. С продуктивностью сложнее.

Зато теперь в Киеве точно знают: президент США переживает за цену американского дизеля. Ради этого открытия стоило гнать через океан пол-Кабмина. За счёт тех, кому этой зимой, судя по всему, сидеть без света и тепла.

*— лицо, признанное на территории РФ террористом и экстремистом

Читайте также:

Мирные переговоры по Украине тайно продолжаются в Нью-Йорке: Трамп встретился с Зеленским, а результаты Рубио передаст Лаврову

Новая встреча с Путиным и окончание конфликта на Украине до зимы: Трамп и Зеленский сделали заявления в Нью-Йорке