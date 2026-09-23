Фото: REUTERS.
Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк для участие в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. И сразу в «бой» - первой в рабочей программе нашего министра значится встреча с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио.
В главном ежегодном глобальном дипломатическом слете примут участие более 130 мировых лидеров.
Набор главных тем - Украина, ситуация вокруг Ормузского пролива, глобальное потепление, предотвращение новых пандемий и искусственный интеллект. Председательствующая сейчас в Совбезе Франция предложила обсудить на специальном заседании, как снизить риски неконтролируемого развития ИИ.
Специальный корреспондент «Комсомолки» находится в США и рассказывает о происходящем на Генассамблее.
В Штаты из Москвы министерский Ил-96 летел по северному маршруту без дозаправки в обход всех недружественных стран. 12 часов на борту - и мы в Нью-Йорке.
На ближайшие три дня у Лаврова в штаб-квартире ООН запланировано 32 встречи. И это лишь предварительная рабочая программа. Нет сомнений, что переговоров состоится куда больше. «График министра традиционно получится максимально насыщенным», - заметила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Кроме того, наш министр выступит на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи. Ожидается и участие Лаврова в Совете безопасности ООН по Украине. Он запланирован на среду и начнется примерно в 18:00 Мск. Совбез явно будет крайне эмоциональным. Как ожидается, в нем также примут участие Марко Рубио и Владимир Зеленский.
Фото: REUTERS.
Перед возвращением в Москву Сергей Викторович проведет пресс-конференцию для всех аккредитованных в ООН СМИ. Правда, в ней смогут принять участие не все российские журналисты, которые рассчитывали осветить эту поездку Лаврова: американское посольство не выдало визу одному из корреспондентов мидовского пула. А остальным ограничили передвижение по Нью-Йорку 25-мильной зоной (40 километров).
Впрочем, к этому часто летающие с Лавровым журналисты за последние годы уже привыкли. О 25-мильной зоне американцы стали писать в визах для аккредитованных в ООН российских журналистов с 2023 года.
Кстати, Госдеп согласился выдать визы членам иранской делегации. Но, как и для российских журналистов, ввел ограничения на передвижения иранцев по Нью-Йорку.
А вот главе Палестины Махмуду Аббасу американцы второй год подряд отказывают в выдаче визы. Тем не менее, он сможет выступить перед участниками сессии Генассамблеи дистанционно.
Одним из главных действующих лиц этого грандиозного слета второй год подряд станет президент США Дональд Трамп.
В прошлом году практически все мировые СМИ обсуждали «сражение» Дональда Трампа с ооновским эскалатором, который предательски резко остановился как раз в тот момент, когда по нему поднимался хозяин Белого дома. Секретная служба даже всерьез рассматривала версию о чьих-то диверсионных действиях. Но виновника в итоге так и не нашли.
Фото: REUTERS.
На этот раз Трамп стремительно ворвался в ооновскую повестку дня еще до начала недели высокого уровня. Он принял решение с барского плеча перевести 725 миллионов долларов в счет взносов США в бюджет ООН. Впрочем, ему тут же в ответ напомнили, что Вашингтон все равно еще должен всемирной организации более 1 миллиарда долларов.
Между тем Секретная служба США сообщила, что пока никаких явных угроз участникам недели высокого уровня не выявлено. Однако, уровень мер безопасности все равно был поднят. В Нью-Йорк переброшены дополнительные отряды снайперов и подразделения по борьбе с беспилотниками.
Дни до 25 сентября власти города объявили «временем максимальных пробок» и рекомендовали всем не имеющим отношения к ООН отказаться от поездок на Манхэттен.
Все потому, что, согласно расчету местного транспортного департамента, на этой неделе средняя скорость движения в центральной части Нью-Йорка может снизиться до шести километров в час.
16 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о готовности организовать в ходе недели высокого уровня трехсторонние переговоры по Украине. Цель этой встречи, отметил генсек, добиться справедливого мира.
Реакция Москвы последовала незамедлительно. И она была беспрецедентно жесткой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала руководство ООН «ангажированной стороной в пользу киевского режима, натовского, западного общества».
«Генсекретарь даже не пытался вникнуть в суть российской позиции, - добавил глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью Интерфаксу. – Украинский сюжет превратился в некий конвейер для отрабатывания ооновцами двойных стандартов».
Москва рассчитывает на изменение подхода ООН к украинскому урегулированию при новом руководстве этой организации. Полномочия Гутерриша, к слову, истекают 31 декабря 2026.
Фото: REUTERS.
Кто будет новым генсеком ООН, пока неизвестно. Сейчас в Нью-Йорке полным ходом идут переговоры на этот счет. Кандидатов осталось восемь. Пять женщин и трое мужчин. Недавно состоялось второе неофициальное голосование членов Совбеза ООН. Кандидатуру представителя Гайаны Кэролайн Родригес-Биркетт поддержали 8 из 15 голосовавших.
По сути, она стала главным претендентом на пост генсека ООН. В случае своей победы Родригес-Биркетт пообещала опираться в вопросе конфликта на Украине на устав ООН и международное право: «Именно такого подхода я намерена придерживаться». Как раз этого от руководства Организации объединенных наций который год добиваются российские дипломаты.
И все же пока нет фигуры, которая однозначно устраивала бы Россию. Как сообщил спецкору «КП» Кирилл Логвинов, в нашем МИДе не исключают, что в ближайшее время вообще может появиться новый претендент на пост генсека.
Москва в любом случае проголосует лишь за того кандидата, который сможет не на словах, а на деле противостоять давлению со стороны западного меньшинства. «Нужен человек, который будет держать обещания», - подытожил Логвинов.
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