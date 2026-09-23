Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк Фото: REUTERS.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк для участие в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. И сразу в «бой» - первой в рабочей программе нашего министра значится встреча с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио.

В главном ежегодном глобальном дипломатическом слете примут участие более 130 мировых лидеров.

Набор главных тем - Украина, ситуация вокруг Ормузского пролива, глобальное потепление, предотвращение новых пандемий и искусственный интеллект. Председательствующая сейчас в Совбезе Франция предложила обсудить на специальном заседании, как снизить риски неконтролируемого развития ИИ.

Специальный корреспондент «Комсомолки» находится в США и рассказывает о происходящем на Генассамблее.

В Штаты из Москвы министерский Ил-96 летел по северному маршруту без дозаправки в обход всех недружественных стран. 12 часов на борту - и мы в Нью-Йорке.

На ближайшие три дня у Лаврова в штаб-квартире ООН запланировано 32 встречи. И это лишь предварительная рабочая программа. Нет сомнений, что переговоров состоится куда больше. «График министра традиционно получится максимально насыщенным», - заметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Кроме того, наш министр выступит на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи. Ожидается и участие Лаврова в Совете безопасности ООН по Украине. Он запланирован на среду и начнется примерно в 18:00 Мск. Совбез явно будет крайне эмоциональным. Как ожидается, в нем также примут участие Марко Рубио и Владимир Зеленский.

Первой в рабочей программе нашего министра значится встреча с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио Фото: REUTERS.

Перед возвращением в Москву Сергей Викторович проведет пресс-конференцию для всех аккредитованных в ООН СМИ. Правда, в ней смогут принять участие не все российские журналисты, которые рассчитывали осветить эту поездку Лаврова: американское посольство не выдало визу одному из корреспондентов мидовского пула. А остальным ограничили передвижение по Нью-Йорку 25-мильной зоной (40 километров).

Впрочем, к этому часто летающие с Лавровым журналисты за последние годы уже привыкли. О 25-мильной зоне американцы стали писать в визах для аккредитованных в ООН российских журналистов с 2023 года.

Кстати, Госдеп согласился выдать визы членам иранской делегации. Но, как и для российских журналистов, ввел ограничения на передвижения иранцев по Нью-Йорку.

А вот главе Палестины Махмуду Аббасу американцы второй год подряд отказывают в выдаче визы. Тем не менее, он сможет выступить перед участниками сессии Генассамблеи дистанционно.

«НЕ ЕЗДИТЕ НЕ МАНХЭТТЕН»

Одним из главных действующих лиц этого грандиозного слета второй год подряд станет президент США Дональд Трамп.

В прошлом году практически все мировые СМИ обсуждали «сражение» Дональда Трампа с ооновским эскалатором, который предательски резко остановился как раз в тот момент, когда по нему поднимался хозяин Белого дома. Секретная служба даже всерьез рассматривала версию о чьих-то диверсионных действиях. Но виновника в итоге так и не нашли.

Одним из главных действующих лиц этого грандиозного слета второй год подряд станет президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

На этот раз Трамп стремительно ворвался в ооновскую повестку дня еще до начала недели высокого уровня. Он принял решение с барского плеча перевести 725 миллионов долларов в счет взносов США в бюджет ООН. Впрочем, ему тут же в ответ напомнили, что Вашингтон все равно еще должен всемирной организации более 1 миллиарда долларов.

Между тем Секретная служба США сообщила, что пока никаких явных угроз участникам недели высокого уровня не выявлено. Однако, уровень мер безопасности все равно был поднят. В Нью-Йорк переброшены дополнительные отряды снайперов и подразделения по борьбе с беспилотниками.

Дни до 25 сентября власти города объявили «временем максимальных пробок» и рекомендовали всем не имеющим отношения к ООН отказаться от поездок на Манхэттен.

Все потому, что, согласно расчету местного транспортного департамента, на этой неделе средняя скорость движения в центральной части Нью-Йорка может снизиться до шести километров в час.

ПУСТЫЕ СЛОВА ГУТЕРРИША

16 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о готовности организовать в ходе недели высокого уровня трехсторонние переговоры по Украине. Цель этой встречи, отметил генсек, добиться справедливого мира.

Реакция Москвы последовала незамедлительно. И она была беспрецедентно жесткой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала руководство ООН «ангажированной стороной в пользу киевского режима, натовского, западного общества».

«Генсекретарь даже не пытался вникнуть в суть российской позиции, - добавил глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью Интерфаксу. – Украинский сюжет превратился в некий конвейер для отрабатывания ооновцами двойных стандартов».

Москва рассчитывает на изменение подхода ООН к украинскому урегулированию при новом руководстве этой организации. Полномочия Гутерриша, к слову, истекают 31 декабря 2026.

Антониу Гутерриш объявил о готовности организовать в ходе недели высокого уровня трехсторонние переговоры по Украине Фото: REUTERS.

КТО СТАНЕТ НОВЫМ ГЕНСЕКОМ ООН?

Кто будет новым генсеком ООН, пока неизвестно. Сейчас в Нью-Йорке полным ходом идут переговоры на этот счет. Кандидатов осталось восемь. Пять женщин и трое мужчин. Недавно состоялось второе неофициальное голосование членов Совбеза ООН. Кандидатуру представителя Гайаны Кэролайн Родригес-Биркетт поддержали 8 из 15 голосовавших.

По сути, она стала главным претендентом на пост генсека ООН. В случае своей победы Родригес-Биркетт пообещала опираться в вопросе конфликта на Украине на устав ООН и международное право: «Именно такого подхода я намерена придерживаться». Как раз этого от руководства Организации объединенных наций который год добиваются российские дипломаты.

И все же пока нет фигуры, которая однозначно устраивала бы Россию. Как сообщил спецкору «КП» Кирилл Логвинов, в нашем МИДе не исключают, что в ближайшее время вообще может появиться новый претендент на пост генсека.

Москва в любом случае проголосует лишь за того кандидата, который сможет не на словах, а на деле противостоять давлению со стороны западного меньшинства. «Нужен человек, который будет держать обещания», - подытожил Логвинов.

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