«Счастье быть семьей»: программу для кризисных семей запустили на Урале

Фото: Благотворительный Фонд «ДОБРЫЙ УРАЛ»

Усталость и выгорание, сложности в отношениях с партнером и детьми, развод, болезнь, утрата — все это влияет на атмосферу внутри семьи. Тогда родители остаются один на один со своими переживаниями и просто не успевают заметить, как постепенно накапливаются тревога, раздражение и чувство бессилия.

Как рассказывают Открытые НКО, чтобы решить эту проблему, в рамках федерального проекта «Вызов» в Свердловской области запустили программу «Счастье быть семьей». О том, какие темы обсуждаются на встречах и какой результат получают участники, рассказала клинический психолог и автор программы Мария Яранцева.

- Наша программа — это место, где можно честно говорить о своих переживаниях, работать с ними и не бояться осуждения. Мы встречаемся раз в неделю в небольшой группе. Разговариваем, обсуждаем реальные жизненные ситуации, учимся замечать свое состояние, понимать и выдерживать чувства. Это не скучные лекции о том, как надо жить. Это безопасное пространство, где можно разобраться в том, что происходит в семье и внутри себя, без оценок, - говорит Мария.

В программе есть тренинги, практические упражнения, телесные практики, элементы арт-терапии. Участники говорят о том, как справляться со стрессом, как не выгорать, как сохранять близость с детьми и партнером, как реагировать на сложные эмоции детей и свои собственные.

- Очень часто родители приходят с ощущением усталости и внутреннего напряжения. Кто-то признается, что не чувствует радости от родительства, хотя и любит своего ребенка. Кто-то переживает кризис в отношениях или боится, что не справляется. Кто-то стремится к более осознанному материнству. И знаете, одна из самых важных вещей, которые происходят на встречах, — люди постепенно разрешают себе быть живыми. Не идеальными. Не всегда сильными, - говорит автор программы.

Родители начинают лучше понимать себя и замечать свои потребности. Перестают требовать от себя невозможного. Становятся спокойнее и устойчивее, и это сразу меняет атмосферу внутри семьи.

- Иногда путь к спокойствию в семье начинается с малого — разрешить себе попросить о помощи. Программа «Счастье быть семьей» создана как пространство, где родители могут не только обрести новые знания и навыки, но и получить квалифицированную психологическую поддержку, восстановить контакт с собой и друг с другом, - говорит Татьяна Мордвинова, директор Благотворительного фонда поддержки социального развития Уральского федерального округа «Добрый Урал».

Ранее благотворительный фонд «Добрый Урал» провел открытые встречи в рамках программы «Счастье быть семьей», затем начала закрытая группа для родителей, посвященная семейным кризисам и поддержке в непростых жизненных ситуациях.