В Бородино впервые откроется арт-маркет работ воспитанников детского дома

Фото: Региональная молодёжная общественная организация программ общественного развития Красноярского края «Зелёный остров»

Мастера декоративно-прикладного творчества стали наставниками для ребят из детского дома в Бородино Краснодарского края. Проект «29 навыков за лето» помог двадцати трем воспитанникам Бородинского детского дома от семи до семнадцати лет.

Все каникулы подростки осваивали ремёсла и полезные умения. Они варили мыло, свечи, рисовали акварелью, вязали игрушки, рисовали, работали с 3D-принтером и аэрографией. А ещё планировали бюджет и разбирались в том, как не остаться без денег к концу месяца. Здесь не читали нотаций о том, как устроен взрослый мир. Здесь учили жить по-настоящему - через дело, которое получается.

Проект стартовал в июне 2026 года. Идея летних занятий родилась зимой, на Рождественских встречах с творческой молодёжью. Об этом Открытым НКО рассказывает Ольга Репш, руководитель молодёжной организации «Зелёный остров»:

- В маленьком провинциальном шахтёрском городе Бородино живут по-настоящему интересные, талантливые люди. Несколько лет назад здесь появилось молодёжное общественное движение «Арт-маркет». Оно собрало молодых, инициативных женщин, которые помимо своей профессиональной деятельности занимались декоративно-прикладным творчеством. На Рождественских встречах возник замысел наставничества: мастера проведут лето с воспитанниками детского дома, поделятся умениями и опытом, а после продолжат бесплатно помогать ребятам. Этот Рождественский замысел мы и воплотили в наш летний проект.

Фото: Региональная молодёжная общественная организация программ общественного развития Красноярского края «Зелёный остров»

В сентябре город увидит выставку фотографий и картин в технике акварели, а в октябре воспитанников ждёт первый арт-маркет, где они сами будут продавать свои изделия.

- Сначала дети смотрели на спицы с недоверием. Говорили: «Скучно», «Зачем мне это?». Но, когда увидели первую связанную игрушку, то глаза загорелись. Одна девочка после третьего занятия сказала: «Я хочу связать подарок сестре». А в начале вообще не хотела брать спицы в руки, - делится Светлана Горбач, наставник по вязанию.

Программа охватывала декоративно-прикладное искусство, современные технологии и жизненно необходимые компетенции. Отдельный блок был посвящён финансовой грамотности.

— На занятиях сначала было: «Опять как на уроке!». Но когда мы начали разбирать на примерах, как отличить реальную потребность от «хочу вот это прямо сейчас», то дети включились. Один парень сказал: «Теперь я понимаю, почему нельзя тратить всё сразу». А это уже не теория, это жизнь, - отмечает Татьяна Ивасиив, наставник по финансовой грамотности.

Но ремесло - это лишь инструмент. Главное происходит между делом! Восемь наставников ненавязчиво показывают то, чего часто не хватает в учреждении: живой диалог, право на ошибку без порицания, спокойное объяснение сложных вещей. Особое внимание уделяется командной работе и умению договариваться. Ребята выезжают на экскурсии в настоящие мастерские, встречаются с представителями разных профессий своих наставников-мастеров.

- Когда я показала, как варить мыло, реакция была: «Ну, ещё одно занятие». Но когда они увидели, как из обычных ингредиентов получается красивое ароматное мыло, то ребят было не остановить! Дети сами выбирали цвета, запахи, формы. А потом один мальчик сказал: «Я маме такое подарю!» Ради таких моментов всё и затевалось, - говорит Наталья Романюк, мастер по мыловарению.

- Сказкотерапия поначалу вызывала сомнения: «Мы что, маленькие?» Но когда дети начали сами придумывать истории, проговаривать свои страхи через сказку, результат не заставил себя ждать - открылись и доверились, - рассказывает Олеся Устинова, наставник по сказкотерапии.

Фото: Региональная молодёжная общественная организация программ общественного развития Красноярского края «Зелёный остров»

- Мы даём им удочку, а не рыбу, - делится своими впечатлениями Лидия Каминская, воспитатель детского дома и руководитель проекта. - Финансовая грамотность нужна не для того, чтобы сдать тест, а чтобы первая зарплата или выручка от проданной поделки не исчезли за один вечер. А умение связать игрушку или изготовить сувенир из гипса- это доказательство самому себе: я полезный, я справляюсь, я могу заработать.

Результаты детского труда и навыков уже можно потрогать и рассмотреть. Живопись воспитанников выставлена на двух городских площадках.

- Для многих горожан это первый раз, когда они видят этих детей не через призму жалости, а через уважение к их труду, - отмечают Татьяна Сахарова и Дарья Безуглова.

Главным событием станет октябрьский арт-маркет, где участники проекта будут сами продавать свои изделия. Для ребёнка из детского дома продажа собственноручно расписанной кружки - это важный шаг от ожидания помощи к уверенности в своих силах. Это переход из позиции «мне помогут» в позицию «я сам создаю ценность».

Когда ребёнок впервые получает деньги за вещь, которую сделал вчера вечером, он понимает главное правило взрослого мира: если ты умеешь что-то создавать, завтрашний день перестаёт быть пугающим. Главное условие этого лета звучало удивительно просто: не стать мастером за пару месяцев, а попробовать, увидеть результат своих рук и почувствовать внутри твёрдое «У меня получается».

Проект «29 навыков за лето» стартовал в июне 2026 года в городе Бородино Красноярского края (Рыбинский муниципальный округ). Проект предусматривает постпроектную поддержку участников, включая индивидуальные консультации и содействие в трудоустройстве.

Выставка фотографий и акварельных работ воспитанников в студии печати и творчества «Сестры Зайцевы», в Музее истории города Бородино пройдет в сентябре.

Первый арт-маркет, где ребята смогут продать свои изделия и получить первые заработанные своим трудом деньги, пройдет в октябре. Рядом с ними будут их наставники мастера, которые будут выставлять на продажу свою продукцию.