Серию выставок, посвященных православным храмам, проведут в Липецке

Фото: Благотворительный фонд по восстановлению Христианских Святынь и духовному развитию личности имени схимонахини Анны (Лады Петровой) «Светлое начало»

Жители Липецка смогут увидеть картины, созданные руками детей и подростках на пленэрах. Проект реализует благотворительный фонд «Светлое начало», ребята изучают храмовую архитектуру, живопись, иконопись, а затем создают свои произведения под руководством опытных педагогов-наставников и волонтеров-художников.

- В проекте принимают участие 36 воспитанников в возрасте от 5 до 16 лет из Ельца, Чаплыгина и села Доброе. Это пространство, где каждый ребёнок — вне зависимости от возможностей — чувствует себя значимым участником творческого процесса. Проект доказывает, что вера и искусство способны стирать границы между людьми разных возрастов и способностей, создавая атмосферу взаимной поддержки и вдохновения, - рассказывают Открытым НКО в фонде.

В октябре состоится серия выставок, которые пройдут на площадках Липецкой области. Предполагается, что экспозиции будут включать свыше 60 рисунков с православной тематикой, созданных во время пленэрных активностей в храмах иконы Елецкой Божьей Матери в Ельце, Троицком соборе Чаплыгина и Казанского храма в селе Доброе. Эти выставки станут важной частью просветительской работы фонда по развитию интереса к традиционному русскому искусству и духовной культуре через творчество.

- Православное искусство становится духовным мостом для инклюзии, позволяя детям раскрыть свой потенциал и почувствовать себя частью большого культурного наследия. Но главное – это ценности, которые он формирует в детях, — отмечает Жанна Полухина, автор проекта.

Проект реализуется при поддержке Министерства внутренней политики Липецкой области.