Группировка «Север» по частям ликвидирует котел Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российская армия освободила Красный Яр и Потихоново

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления вглубь территории противника освободили населенные пункты Красный Яр и Потихоново в Харьковской области. Об этом в сводке сообщает Минобороны.

Красный Яр – село в Резниковском сельском совете Волчанского района Харьковской области с довоенным населением около 25 человек. Расположено недалеко от границы с Волоконовским районом Белгородской области в 3 километрах к западу от села Черняков, об освобождении которого Минобороны сообщило 13 сентября. Красный Яр брали штурмовики 344-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии.

Потихоново – село в Ольховатской сельской общине Купянского района Харьковской области с довоенным населением около 27 человек. Расположено в 7 километрах к юго-востоку от Красного Яра. Потихоново освобождали бойцы 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады.

Оба населенных пункта находятся в котле, который российские войска «заварили» на северо-востоке Харьковщины. Освобождение Красного Яра создает предпосылки для окружения крупного укрепрайона противника в Резниково. В свою очередь, взятие под контроль Потихоново открывает путь на Крейдянку. Если ее занять, в окружение попадут подконтрольные ВСУ села Артельное, Березники и Рубленое. Группировка «Север» по частям ликвидирует котел, в который, по данным Минобороны, попали до 1700 украинских военнослужащих.

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