«Одной военной зимы хватит»: политолог Станкевич уточнил, когда наступит ясность в конфликте на Украине

Историк и политолог Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Послы Евросоюза согласовали продление санкций против России на три года, а в Америке готовы к вводу «адских санкций» против нашей страны, чтобы быстрее «принудить к миру». На Радио «Комсомольская правда» говорили с историком, политологом Сергеем Станкевичем.

ЗАКУЛИСНЫЙ ТОРГ

- Если конфликт закончится быстрее, в Европе пересмотрят свое решение?

- Чтобы пересматривать, нужно новое единогласное решение. А по поводу этого - шел закулисный торг. Усманов, Фридман и Фалалеев – эти три конкретных человека судились и выигрывали суды. Потому их и вычеркивали из списка санкционных. Ряд стран протестовали. Им в качестве отступного сказали, что продлим не на полгода, не на год, а на три года сразу. Это закулисная сделка. Если ситуация изменится – могут вернуться к этому вопросу.

- Почему вдруг Франция встала на сторону этих россиян?

- Не потому, что во Франции случился приступ либерализма и любви к россиянам. Просто эти люди судились в европейских судах - и в судах никаких доказательств против них не нашлось.

- Антониу Гутерриш, генсек ООН, заявил, что мировые институты больше не отражают современный баланс сил...

- Гутерриш выступил на Генассамблее со своей прощальной речью. Это его политическое завещание. 31 декабря кончается срок его полномочий. И он завещает реформировать тот институт, который он долго возглавлял.

- Реформа ООН назрела и перезрела?

- Нужно менять и расширять Совет Безопасности ООН. Там, должны оказаться Индия, вероятно, и Турция. Страны, каждая из которых не только себя, но и некий свой мир будет представлять. Должно быть представлено Западное полушарие - может, Бразилия. Нужно расширить представительство, поднимать авторитет ООН, нужен ряд реформ.

- Реформа секретариата?

- Сейчас секретариат, насыщенный за долгие годы посланцами Запада, многие российские инициативы саботирует. А многие антироссийские документы протаскивает. И повлиять на эту бюрократию у России нет возможности. Здесь нужна реформа.

ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ

- Турецкий лидер Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН.

- Это он требует, пока у него самого нет права вето.

- Эрдоган также сказал, что конфликт на Украине должен завершиться с сохранением суверенитета этой страны и ее территориальной целостности.

- Это стандартная формулировка. Он же не говорит, в каких именно границах территориальную целостность предстоит соблюдать. Если Украина, подписав мирный договор, в качестве части этого мирного договора признает некую новую конфигурацию границ, это и будет украинской территориальной целостностью.

ЗИМА БЛИЗКО

- Зима близко, а вы говорили: одна-две зимы, и конфликт закончится. Так одна – или две?

- В июне была оценка, что с вероятностью 60% хватит одной такой военной зимы, чтобы наступила стратегическая ясность в военной части конфликта.

- А сейчас?

- По состоянию на сентябрь с вероятностью 80% можно утверждать, что одной военной зимы будет достаточно для достижения стратегической ясности в военной части конфликта. В крайнем случае, потребуется еще одна военная зима.

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