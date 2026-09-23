Дмитрий Песков: Президент России сохраняет готовность к встрече с президентом США

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- …Дмитрий Сергеевич, вчера на полях ООН Трамп и Зеленский выступили с призывом к энергетическому перемирию. Одновременно Макрон в те же дни объявил о еще более масштабных поставках вооружений киевскому режиму. Как Кремль расценивает эти параллельные сигналы? Готов ли он обсуждать энергетическое перемирие и возможную встречу на высшем уровне, или воспринимает подобные заявления лишь как риторику на фоне продолжающейся милитаризации Украины?

- Пока, безусловно, наверное, последнее, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в среду, 23 сентября, на вопросы журналистов. - Действительно, продолжается милитаризация Украины.

Европейские государства пытаются изыскивать все новые и новые деньги для закупки вооружений. Киевский режим продолжает свою достаточно террористическую активность. Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет.

Хотя мы, как российская сторона, сохраняем свою открытость для мирных переговоров.

Пока по каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече, готовность президента есть.

Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести.

Что касается встречи Путина с Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены.

Он прекрасно знает, какие решения нужно принять. В каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как (будет) проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Пример-министр Бернэм сказал, что Великобритания создает центр, чтобы «остановить ядовитую волну враждебных атак со стороны других государств». И он обвиняет Россию в распространении лжи, дезинформации, эксплуатации человеческих страхов. Ваша реакция на это?

Песков:

- Ничего нового премьер-министр Великобритании не сказал. Это первое.

Второе. Нагнетание русофобских настроений и такая поддержка атмосферы тотальной русофобии - это то, чем Британия занимается.

И сейчас, наверное, в унисон с Британией этим занимаются и немцы, и французы, ряд других европейских государств.

С нашей точки зрения, это абсолютно недальновидная политика, это никоим образом не приближает нас к каким-то шагам, которые в перспективе могли бы привести к разрядке напряженности и к деэскалации на Европейском континенте.

Вопрос:

- Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что в Сирии не будет иностранных военных баз. На какой стадии сейчас находится обсуждение вопроса о будущем российских баз? Как предполагается их использовать в дальнейшем?

Песков:

- Мы поддерживаем наши контакты с сирийской стороной. Мы удовлетворены тем, как ведется обсуждение, и мы рассчитываем на то, что у нас и дальше получится вместе с нашими сирийскими собеседниками находить понимание по самым сложным вопросам.