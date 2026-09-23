«А вам за меня не стыдно?»: Регина Тодоренко ответила на критику видео в белье с беременным животом

Регина Тодоренко Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Регина Тодоренко решила сохранить в своем блоге воспоминания о третьей беременности, однако архивные кадры вызвали неоднозначную реакцию аудитории. Телеведущая показала себя на последних месяцах ожидания ребенка в нижнем белье с большим животом. Одни подписчики тепло встретили ролик, другие сочли такую съемку слишком личной для публичного пространства.

Поводом для новой публикации Тодоренко стал первый день рождения ее младшего сына Федора. В честь этой даты она поделилась кадрами периода, когда только готовилась стать мамой в третий раз. На видео телеведущая позирует в коротком белом топе и нижнем белье, демонстрируя заметно округлившийся живот. Под роликом появились комментарии тех, кому такой формат воспоминаний показался неуместным. Пользователи призывали знаменитость не выносить настолько интимные моменты на всеобщее обозрение и оставлять подобные кадры исключительно для семейного архива.

«Это должно быть только в семейном альбоме», «Когда-то беременность была таинством», «Зачем все выставлять напоказ?», «Зачем это безобразие выкладывать?» - писали ей в комментариях.

Телеведущая решила ответить критикам и заговорила на тему женского тела и личных границ, опубликовав пост с громким заголовком «Вам за меня не стыдно?» Она напомнила, что представления об интимности у людей могут сильно различаться, поэтому собственные нормы не стоит автоматически распространять на окружающих. По мнению Тодоренко, женщин с детства приучают испытывать неловкость из-за самых разных особенностей внешности.

«Как часто мы пытаемся передать другим собственный стыд? Нас с детства учили, что есть вещи, которых женщине стоит стесняться: тела, возраста, морщин, седых волос, лишних килограммов, слишком открытой одежды. А когда женщина становится матерью, список становится еще длиннее», - написала Регина.

При этом сама Тодоренко не увидела в опубликованных кадрах ничего постыдного. Для нее это воспоминание о периоде ожидания ребенка и возможность сохранить один из важных моментов собственной жизни именно таким, каким она его запомнила.

«Иногда нас раздражает не то, что делает другой человек. А то, что он разрешил себе нечто, что мы когда-то запретили себе. На моем видео нет ничего, за что мне стыдно. Там женщина на последних месяцах беременности с огромным животом. Там тело, которое прямо в этот момент создает другого человека. Да, для кого-то это очень интимно, и он никогда такое не покажет. Это его право! Для меня это красиво. И мое право - сохранить этот момент именно так», - подчеркнула телеведущая.

Регина также предложила иначе смотреть на ситуации, когда личные представления о допустимом расходятся. Вместо категоричного «женщина не должна так делать» она призвала говорить: «я бы так не сделала». По ее мнению, это оставляет другому человеку возможность самостоятельно решать, как ему относиться к своему телу и какие моменты жизни показывать окружающим.

Напомним, младший сын Тодоренко появился на свет в элитной клинике в Майами. Там же в 2022 году телеведущая родила второго сына Мирослава. Старший ребенок Регины, Михаил, появился на свет в московском роддоме. После рождения Федора Тодоренко довольно быстро вернулась к работе - уже через месяц она вышла из декрета. Позже телеведущая признавалась, что после появления младшего ребенка ее внешность изменилась и ей не удалось существенно сбросить вес.

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