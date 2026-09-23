IKEA в марте 2022 года компания приостановила розничные операции, импорт и экспорт и производство в России и Белоруссии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С марта 2022 года сотни иностранных компаний ушли из России или приостановили работу. Часть продала бизнес локальным инвесторам и предпринимателям, российские «дочки» других компаний находятся в процессе ликвидации или банкротства, а некоторые сохранили юрлица и продолжают операционную деятельность в стране.

При этом общее число компаний с иностранным участием за последние пять лет выросло в 1,7 раза — с 39 301 на конец 2021 года до 66 802 по состоянию на 26 августа 2026 года. В основном рост произошел за счет бизнеса с китайскими учредителями: число таких компаний увеличилось в 12 раз — с 1 434 до 17 099. Сервис Rusprofile изучил кейсы крупных иностранных компаний, работавших в России, и проанализировал, что произошло с их российским бизнесом после 2022 года. Результаты имеются в распоряжении KP.RU.

Nokia

Nokia — финская телекоммуникационная компания, специализирующаяся на оборудовании и программном обеспечении для мобильных и фиксированных сетей, 5G, оптических и IP-сетей.

В марте 2022 года компания заявила о приостановлении поставок в Россию из-за санкций, а в апреле сообщила о решении покинуть российский рынок и при этом продолжать поддерживать работу телекоммуникационных сетей в стране. ООО "Нокиа Солюшнз энд Нетворкс" действует с января 2007 года, его учредителями выступают финские компании "НОКИА СОЛЮШНЗ ЭНД НЕТВОРКС ОЙ" (доля в компании 99,4%), "НОКИА СОЛЮШНЗ ЭНД НЕТВОРКС БРАНЧ ОПЕРЕЙШНС ОЙ" (доля < 0,01%) и нидерландская ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОКИА СОЛЮШНЗ ЭНД НЕТВОРКС БИ.ВИ." (доля 0,59%). Выручка компании с 2024 года является нулевой, а прибыль в прошлом году составила 186,8 млн рублей (-177,9 млн в 2024 году). Для сравнения, в 2021 году "Нокиа Солюшнз энд Нетворкс" выручила 23 млрд рублей, а чистая прибыль составила 1,1 млрд рублей.

Ericsson

Ericsson — шведский производитель телекоммуникационного оборудования и ПО, один из крупнейших поставщиков инфраструктуры мобильных сетей. Компания производит решения для 4G/5G, радиодоступа, сетевого ядра, облачных и корпоративных коммуникаций.

В феврале 2022 года Ericsson приостановила поставки в Россию, а в апреле заявила о приостановке деятельности в России на неопределенный срок. Сотрудники компании в России были отправлены в оплачиваемый отпуск. В декабре 2022 года Ericsson заключила соглашение о продаже российского бизнеса по поддержке клиентов с бывшими операционными менеджерами своей дочерней компании в РФ. АО "Эрикссон Корпорация" зарегистрировано в России в апреле 1994 года, его учредителем на данный момент является шведская компания ТЕЛЕФОНАКТИЕБОЛАГЕТ ЛМ ЭРИКССОН. Выручка организации с 2023 года является нулевой, а убыток составил 32,5 млн рублей в 2025 году (в 2024 году прибыль составила 8 млн рублей). В то же время в 2021 году АО "Эрикссон Корпорация" выручила 4,9 млрд рублей, а чистая прибыль составила 533,6 млн рублей.

IKEA

IKEA — шведская компания по производству и продаже мебели, товаров для дома и интерьера. В марте 2022 года компания приостановила розничные операции, импорт и экспорт и производство в России и Белоруссии, а в августе решила ликвидировать российскую дочернюю компанию, управляющую магазинами в стране. По данным Rusprofile, ООО "Икеа Дом" было ликвидировано в августе 2024 года. Компания действовала в России с июля 2006 года, ее учредителем являлась нидерландская компания ИНГКА ХОЛДИНГ ЮРОП Б.В. Выручка "Икеа Дом" в 2023 году была нулевой, а прибыль составила 1,5 млрд рублей (-10,8 млрд рублей в 2022 году). В то же время в 2021 году компания выручила 157,3 млрд рублей, а чистая прибыль составила 7,8 млрд рублей.

ООО "Икеа Дом" было ликвидировано в августе 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

McDonald's

McDonald's — американская сеть ресторанов быстрого питания, работающая по всему миру через собственные и франчайзинговые рестораны. Основные продукты — бургеры, картофель фри, напитки, десерты и завтраки.

В марте 2022 года McDonald's временно закрыл все рестораны в России, а в мае объявил о полном уходе и продаже российского бизнеса. В июне 2022 года рестораны были проданы предпринимателю Александру Говору и открылись под брендом «Вкусно — и точка».

ООО "Система Пбо" зарегистрировано в июле 1996 года, нынешнее название компания получила в июне 2022 года — ранее оно называлось ООО "Макдоналдс". Учредителем компании является ООО “Клуб Отель”, принадлежащее Александру Говору. Выручка компании составила 218,6 млрд рублей в 2025 году (187,4 млрд в 2024 году), чистыми организация заработала 14,4 млрд рублей (17 млрд в 2024 году). Для сравнения, в 2021 году ООО "Макдоналдс" выручило 75,2 млрд рублей, а чистая прибыль составила 2 млрд рублей.

В марте 2022 года McDonald's временно закрыл все рестораны в России, а в мае объявил о полном уходе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Visa и Mastercard

Visa — международная платежная система, обеспечивающая проведение безналичных платежей между банками, торговыми организациями и держателями карт. Ее основная инфраструктура — VisaNet, а также продукты и решения для банков, бизнеса и цифровых платежей.

Mastercard — американская международная платежная система, обеспечивающая обработку карточных и цифровых платежей. Основные продукты — платежная сеть Mastercard, дебетовые и кредитные карты, бесконтактные платежи, Mastercard Send, решения для бизнеса и кибербезопасности.

В марте 2022 года Visa и Mastercard объявили о приостановке сетевых операций в России: российские карты Visa и Mastercard перестали работать за рубежом, а иностранные карты Visa и Mastercard — в России. При этом российские карты Visa и Mastercard продолжают работать внутри страны, поскольку операции по ним обрабатываются через Национальную систему платежных карт (НСПК), а не инфраструктуру ушедших компаний.

В марте 2022 года Visa и Mastercard объявили о приостановке сетевых операций в России Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ООО "Виза" было зарегистрировано в ноябре 2009 года. Учредителями являются Visa International Service Association (99%) и Visa International Holdings LLC (1%). С 2023 года выручка "Виза" остается нулевой, убытки за этот период составили -21 млн рублей (2023 год), -1,4 млрд рублей (2024 год), -572 млн рублей (2025 год). Для сравнения, в 2021 году "Виза" выручила 21,6 млрд рублей, а чистая прибыль составила 894,4 млн рублей.

ООО "Мастеркард" действует в России с апреля 2010 года. Единственным учредителем компании выступает КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРКАРД ЕВРОПА". Компания также показывает нулевую выручку с 2023 года, а ее компания получила чистый убыток в 2,6 млрд рублей в 2025 году (1,8 млрд в 2024 году). В то же время в 2021 году "Мастеркард" выручила 23,6 млрд рублей, а чистая прибыль составила 7,5 млрд рублей.

UNIQLO

UNIQLO — японский бренд одежды, принадлежащий группе Fast Retailing. Компания специализируется на базовой повседневной одежде и функциональных технологиях.

7 марта 2022 года на фоне санкций против России компания Fast Retailing заявила, что Uniqlo не будет уходить из страны, несмотря на массовый уход других брендов. Президент Fast Retailing Тадаси Янай заявил, что «одежда — это жизненная необходимость» и «народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы». Однако 10 марта 2022 руководство сети изменило своё решение и объявило о приостановлении деятельности магазинов в России «из-за ряда трудностей». К августу 2022 года компания отказалась от аренды помещений для всех своих магазинов в России.

ООО "Юникло (Рус)" основано в январе 2009 года. Учредителями компании являются ФАСТ РИТЭЙЛИНГ КО., ЛТД., которой принадлежат 75% компании, и МИЦУБИСИ КОРПОРЕЙШН, владеющей 25% компании. Выручка компании с 2024 года остается нулевой, а в 2025 году компания получила чистую прибыль в 14,3 млн рублей против убытка в 413,9 млн рублей годом ранее. Для сравнения, в 2021 году "Юникло (Рус)" выручила 27 млрд рублей, а чистая прибыль составила 4,1 млрд рублей.

UNIQLO — японский бренд одежды Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Nokia — ООО «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс»

Выручка в 2021 году: 23 млрд рублей

Последняя доступная выручка: 0 рублей

Статус: Действует

Ericsson — АО «Эрикссон Корпорация»

Выручка в 2021 году: 4,9 млрд рублей

Последняя доступная выручка: 0 рублей

Статус: Действует

IKEA — ООО «Икеа Дом»

Выручка в 2021 году: 157,3 млрд рублей

Последняя доступная выручка: 0 рублей

Статус: Ликвидировано в 2024 году

McDonald's / «Вкусно — и точка» — ООО «Система ПБО»

Выручка в 2021 году: 75,2 млрд рублей

Последняя доступная выручка: 218,6 млрд рублей

Статус: Продано российскому владельцу, бизнес продолжает работу

Visa — ООО «Виза»

Выручка в 2021 году: 21,6 млрд рублей

Последняя доступная выручка: 0 рублей

Статус: Действует

Mastercard — ООО «Мастеркард»

Выручка в 2021 году: 23,6 млрд рублей

Последняя доступная выручка: 0 рублей

Статус: Действует

UNIQLO — ООО «Юникло (Рус)»

Выручка в 2021 году: 27 млрд рублей

Последняя доступная выручка: 0 рублей

Статус: Действует

Несмотря на массовый уход крупного бизнеса из России, число компаний с иностранным участием выросло в 1,7 раза — по данным на 26.08.2026, в России было зарегистрировано 66 802 иностранных компании, при этом на 31 декабря 2021 года их число составляло 39 301 компанию. В основном рост произошел за счет компаний с китайскими учредителями, их доля среди компаний с иностранным участием составляет 25,6%, а за пять лет их количество увеличилось в 12 раз — с 1 434 до 17 099 субъектов бизнеса.