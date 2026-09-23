Пока американцы платят за дизель рекордные суммы, Трамп переводит стрелки на Зеленского: как президент объясняет рост цен

Трамп переговоры провел, и людей отправил, они так хорошо поговорили и в Москве, и в Киев!. Не молодец ли? Да, молодец. Вот только Зеленский плохо себя ведет, бьет по НПЗ Фото: REUTERS.

«Украина атакует связанные с США суда с нефтью», - заявил госсекретарь США Марко Рубио. Анкара предупреждает Украину: не надо атаковать танкеры! Мировые цены на дизтопливо растут, и президент США заявляет, что это происходит из-за ударов ВСУ по российским НПЗ.

Что происходит на самом деле?

На Радио «Комсомольская правда» говорили с замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, Александом Фроловым.

ЛУКАВСТВО ТРАМПА

- Украинские удары по нашим НПЗ, и правда, сильно влияют на мировые цены на дизельное топливо?

- В начале сентября в США впервые в истории дизтопливо подорожало выше 6 долларов за галлон. 1,7-1,8 доллара за литр. Но Трамп не может сказать американцам, что Штаты начали опять удары по Ирану, поэтому подскочили цены.

- А это так?

- Да. И цены, которые ушли ниже 100 долларов и стабилизировались около 90 долларов за баррель, вдруг опять ушли ввысь.

- И уже на Байдена и демократов это не свалишь?

- Трамп когда-то рассказывал: дурак Байден сделал так, что у вас, простые американцы, топливо дорожает, а при мне оно дешевело. Но просто при Трампе однажды нефть резко подешевела - потому подешевело и топливо. И за него проголосовали - не в последнюю очередь, и поэтому тоже.

ПРИ ЧЕМ ТУТ УКРАИНА?

- Сейчас в подорожание дизеля он винит Зеленского?

- Это попытка сделать так, чтобы в информационной повестке вопрос о Ближнем Востоке был заменен вопросом об Украине. Трамп какое имеет отношение к Украине? Только самое плодотворное. И переговоры провел, и людей отправил, они так хорошо поговорили и в Москве, и в Киев!. Не молодец ли? Да, молодец. Вот только Зеленский плохо себя ведет, бьет по НПЗ.

- Так украинский конфликт влияет на мировой рынок дизтоплива?

- Россия – вторая в мире по величине экспорта нефтепродуктов вообще. И вторая по величине экспорта дизтоплива, в частности. На первом месте США, на втором - мы. Далее - ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Индия, Китай. У нас модернизация НПЗ, начавшаяся 15 лет назад в масштабах всей страны, шла по ярко выраженному «дизельному сценарию». У нас делалась ставка на увеличение выпуска дизеля, потому что мы хотели экспортировать не мазут. Нефтяники тоже в курсе, что нужно перерабатывать нефть и экспортировать нефтепродукты. И мы добились отличных результатов.

РОССИЯ – ВТОРАЯ?

- Сейчас мы имеем запрет на экспорт нефтепродуктов и повреждение части нефтеперерабатывающей инфраструктуры?

- Если мы говорим в целом о роли России, то она остается прежней - мы на втором месте. У всех остальных ситуация хуже по этому показателю. И да, поскольку мы запретили экспортировать дизтопливо, то это оказывает влияние на мировой рынок.

- Влияние было бы не таким сильным, не будь конфликта на Ближнем Востоке?

- Если бы не дефицит нефти - не возник дефицит нефтепродуктов. От ОАЭ и Саудовской Аравии до Китая и Индия - все эти страны затронуты конфликтом на Ближнем Востоке. Они не могут либо экспортировать нефть, либо нефтепродукты в прежних объемах. Ну вот Китай уже ограничивал экспорт нефтепродуктов. И, возможно, сейчас опять закрутит гайки ввиду новых условий, с которыми он столкнулся: не надо вывозить, давайте больше снабжать внутренний рынок. Если б не ближневосточный конфликт, то кто-то мог бы хоть частично, но заместить выпавшие российские объемы. Дизельное топливо подорожало бы? Да, но не так сильно.

- Для США ситуация, и правда, аховая?

- У них цена на внутреннем рынке, в отличие от России и многих других стран, напрямую зависит от цены нефти. У всех, кроме Штатов, нацвалюта - не доллар США. А у Соединенных Штатов - доллар США. И когда вы видите цену нефти в долларах, она прекрасно конвертируется в цену нефтепродуктов на внутреннем американском рынке. Которая тоже номинирована в долларах. Примерно 50% цены дизеля и 50% розничной цены бензина определяются ценой нефти. Нефть скачет - скачет и цена моторного топлива. Плюс большее влияние на внутренний американский рынок оказывают колебания нефтяных котировок и общий дефицит, возникший в мире.

ЧТО МЫ ВЫИГРАЕМ?

- Мы выиграем от текущей ситуации?

- Экономика России от этого выиграет, потому что больше налог на добычу полезных ископаемых. Он зависит от рублевой цены в порту отправления на нефть марки Urals и на нефть марки ВСТО, Восточная Сибирь - Тихий океан. Это смесь, которая транспортируется по этому нефтепроводу. Угадайте, куда эта смесь, в основном, транспортируется? Так как цены сейчас выросли выше, чем заложенные в бюджет, примерно на 2,5-3 тысячи рублей за баррель, то и налог на добычу полезных ископаемых вырастет.

- И бюджет получит больше денег?

- Да, и частично компенсирует те выпадающие доходы, которые случились в январе-феврале, когда цена на нефть рухнула, и курс рубля был довольно крепкий.

- Оптимальная цена какая?

- В районе 100 долларов.

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