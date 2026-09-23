Джиган Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Настоящий треш-контент подкинул 41-летний Джиган. В Сети появились новости о том, что в июле рэпер терроризировал прислугу и охрану у себя в доме. На протяжении десяти часов Денис Устименко, одетый в стиле Рэмбо и вооруженный гражданским карабином «Сайга 9», удерживал персонал в заложниках и даже стрелял по охраннику. Певец ранил мужчину в руку и ногу. Все это происходило на глазах у испуганных детей, которые от страха прятались в шкафах и параллельно писали маме Оксане Самойловой, экстренно летевшей с Недели моды в Милане в Москву.

Что случилось в доме Джигана в Подмосковье

Джиган, у которого случился очередной срыв, обвинил своих работников в преступлениях и предложил во всем сознаться, чтобы сохранить себе жизнь. Охранника, которому рэпер в итоге прострелил ногу и руку, он обвинил в педофилии.

Выстрелы услышали соседи и вызвали полицию. Успокоить дебошира, нападавшего на всех подряд, удалось не сразу. Говорят, что Устименко скрутили бывшие спецназовцы. Затем его отправили на принудительное лечение в элитный рехаб в Израиль. Месячное пребывание там стоит порядка миллиона рублей. Позже на фестивале в Баку бывшая жена артиста Оксана Самойлова косвенно подтвердила, что с Джиганом случилось нечто серьезное, но в подробности вдаваться не стала. Сам рэпер сегодня заявил, что все это вранье, и он просто снимал клип…

Джиган находится в рехабе

Что грозит Джигану после стрельбы по персоналу в собственном доме

Однако, неспроста исполнится, являющегося резидентом Израиля, отправили на реабилитацию на Святую землю, где действуют свои законы. В беседе с KP.RU известный адвокат Елена Сенина пояснила, что экстрадировать Джигана, имеющего израильское гражданство, будет тяжело.

«Его не выдадут. Будет жить в Израиле. А в России его, вероятнее всего, заочно осудят. Такие действия, как удержание лиц, могут быть квалифицированы, как незаконное лишение свободы. Есть статья 127 УК РФ. Применение оружия, угрозы является отягчающим фактором. Рэпер может получить до 5 лет лишения свободы.

Также имеет место и статья 213 УК РФ — «Хулиганство». Это уже до 7 лет лишения свободы. Стоит учесть, что от потерпевших зависит только смягчение ответственности. Это статья публичного обвинения. Обвиняют его уже не частные лица, а государство. Поэтому денежной компенсацией совсем уйти от ответственности не получится», — пояснила KP.RU Елена Сенина.

Адвокат Елена Сенина Фото: Личный архив.

Еще один сценарий: психиатрическая больница

Не исключено, что история с удержанием и расстрелом персонала держалась в тайне, так как артисту и отцу четверых детей удалось откупиться от потерпевших. А сегодня произошёл… слив. Ксения Собчак уже анонсировала интервью с Оксаной Самойловой в эту пятницу.

Еще один вариант развития событий: Джиган может доказать свою невменяемость. В этом случае его определят в специальное медучреждение.

«Его принудительно госпитализируют в психиатрическую больницу специализированного типа. Когда-то Филипп Киркоров так ложился в психбольницу. Схема отработана», — добавила Сенина.

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