Ген гениальности: Ученые реконструируют ДНК Леонардо да Винчи, чтобы его найти

Ученые надеются: если удастся реконструировать генетический профиль художника, это поможет получить данные о внешности да Винчи, узнать о его происхождении, рационе питания, состоянии здоровья, привычках,

Разгадать природу гениальности - такую цель преследует проект «ДНК Леонардо да Винчи» (Leonardo da Vinci DNA Project). Величайший гений эпохи Возрождения не оставил потомства, а его останки утрачены. Поэтому ДНК Леонардо реконструируют с помощью косвенных методов.

21 ПОКОЛЕНИЕ РОДА ДА ВИНЧИ

За 30 лет исследований ученые сделали немало: с помощью архивных изысканий восстановили генеалогическое древо семьи да Винчи начиная с 1331 года (Леонардо родился в 1452 году) - оно охватывает 21 поколение и более 400 человек. Нашлись 15 живых потомков по мужской линии, идущей от отца Леонардо - Пьеро да Винчи и сводного брата Доменико Бенедетто. У шестерых потомков взяли образцы ДНК. Следы ДНК ищут и на картинах и рукописях, принадлежавших Леонардо.

Ученые надеются: если удастся реконструировать генетический профиль художника, это поможет получить данные о внешности да Винчи, узнать о его происхождении, рационе питания, состоянии здоровья, привычках, установить, где жили его предки. Есть и практическая цель - идентификация предполагаемых останков да Винчи, хранящихся в часовне Сен-Юбер во Франции.

Но могут ли эти исследования дать ключ к пониманию феномена гениальности? Об этом KP.RU поговорил с Верой Кушнаренко, старшим генетиком национального центра генетических исследований MyGenetics.

- Леонардо не первый из великих, кто становился объектом исследований. До него изучали мозг Эйнштейна, Тургенева, Анатоля Франса… Лениным занимался целый институт. Эти исследования выяснили, что делало этих людей выдающимися?

- Такие исследования проводились в основном в ХХ веке и с генетикой не были связаны. Исследовали внешний вид мозга, его структуры, плотность упаковки нейронов, состояние различных зон и слоев. Но характерных признаков, которые бы указывали на высокий интеллект, найти не удалось. Стало понятно, что гениальность заключается не в объеме мозга и не в количестве извилин. Но это было в эпоху до генетики. Исследователи, которые занимаются проектом «ДНК Леонардо да Винчи», планируют провести полногеномное исследование. И эти данные будут очень интересны.

«ГЕНЫ ИНТЕЛЛЕКТА» ЗАЩИЩАЮТ ОТ ДЕПРЕССИИ

- А поможет ли изучение ДНК великих людей разобраться в самом феномене гениальности? Гениальность - это набор генов или результат правильного образования: хорошие учителя, соответствующая социальная среда?

- Для начала я бы разделила понятие «гениальность» и «высокий интеллект». Что такое гениальность, сложно оценить, это очень субъективный фактор. Тем более, что оценки со временем меняются. Часто выдающиеся люди не получают признания современников, но признаются гениальными последующими поколениями. А случается и наоборот. С интеллектом все гораздо проще: существует множество тестов, оценивающих уровень интеллекта, в том числе самый известный тест IQ, который принимается всем научным сообществом.

Исследования интеллекта позволяют сделать несколько важных выводов. Во-первых, интеллект - наследуемый фактор, хотя и не на 100%. Как распределяется вклад генетики и социальных условий - образования, воспитания и т.д.? Точно подсчитать невозможно, но скорее всего вклад наследственности - это 50 и более процентов. Во-вторых, это признак полигенный, на него влияет множество генов со слабыми эффектами. То есть вклад каждого конкретного гена в общую картину очень невелик.

- А можно оценить хотя бы порядок цифр, сколько генов отвечают за высокий интеллект - десятки, сотни тысячи?

- В ДНК человека всего около 20 тысяч кодирующих генов. В одном крупном исследовании, которое охватывает 240 тысяч человек, насчитали около 500 генов, отвечающих за интеллектуальные процессы. В другой работе, которая опирается на выборку в 270 тысяч человек, выделили 900 генов. Но есть публикации, которые утверждают, что таких генов могут быть тысячи. Что это за гены? Если коротко, то они отвечают за развитие головного мозга, за дифференцировку нейронов, за их количество и качество, за нервную проводимость… То есть, практически все эти гены - про здоровье, про эффективную работу мозга.

Но что интересно – некоторые генетические варианты, которые отвечали за более высокий интеллект в том числе влияли и на развитие аутизма. А при определенной комбинации «гены интеллекта» защищают от депрессии и болезни Альцгеймера.

Ученые реконструируют ДНК Леонардо да Винчи

САМОЕ СЛОЖНОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ

- Исследование ДНК Леонардо да Винчи поможет определить выигрышную комбинацию таких генов, отыскать маркеры гениальности?

- Я так не думаю. Если удастся реконструировать ДНК Леонардо, скорее всего, будут сравнивать его с уже известными генетическими вариантами, смотреть какие признаки ярче выражены, какие мутации присутствуют. Такие работы уже проводились, например, китайская компания BGI (Пекинский институт геномики) изучала образцы более 2000 человек с экстремально высоким уровнем интеллекта (основу выборки составляли ДНК людей с IQ выше 160. Средний IQ составляет около 100 - Ред.). Затем геномы «супергениев» сравнивали с ДНК людей со обычными умственными способностями. Но китайцы не смогли найти маркеры гениальности. Оказалось, что человеческий интеллект устроен гораздо сложнее, чем цвет глаз или группа крови. Образно говоря «ген гениальности» распределен по всему геному.

Уверена, что ДНК Леонардо да Винчи будет укладываться в эту логику. Но это яркое имя, и на его примере будет убедительнее звучать тезис о том, что гена гениальности не существует. И более того, нет идеальной комбинации генов, которая гарантируют его обладателю суперталант.

- То есть генетический потенциал, который мы унаследовали от родителей, определяет границы наших возможностей? А реализуется ли он - зависит от среды и образования?

- Да. На самом деле генетические исследования интеллекта только начинаются. Первые крупные работы - это 2018 год, по меркам науки ничтожно малый срок. Нам пока еще не хватает технологий, вычислительных возможностей, чтобы рассчитать и статистически измерить вклад множества генов, их взаимное влияние и пересечения. Пока мы знаем только, что человеческий интеллект это очень сложное явление, возможно, самое сложное во Вселенной.

МОЖНО ЛИ ВЫБРАТЬ «УМНЫЙ» ЭМБРИОН

- Как вы относитесь к идее выращивать гениев в лабораторных пробирках? Выбираем самые «умные» эмбрионы и через какое-то время получаем поколение выдающихся мыслителей…

- Это не новая идея. Еще до генетики в некоторых странах применялась евгеника - улучшение человеческой породы путем селекции. В нацистской Германии, некоторых скандинавских странах проводилась насильственная стерилизация людей с инвалидностью, низким интеллектом или тех, кого считали «неполноценными» с социальной точки зрения. Как показала практика, положительных эффектов с точки зрения улучшения генофонда зафиксировано не было, а последствия для морального состояния общества были чудовищными. Генетика - это другой инструмент, с его помощью можно эффективно бороться с рядом наследственных болезней. Что касается интеллекта, то периодически возникают проекты по созданию «Фабрики гениев», где будут выращивать одаренных с генетической точки зрения людей. Собственно, на это и был направлен проект Пекинского института геномики по изучению ДНК очень-очень умных людей.

Но на данный момент нет технологий, чтобы точечно отредактировать огромное количество генов, которые отвечают за умственные способности. А самое главное, мы даже теоретически не можем рассчитать последствий. Возможно, это тот случай, когда лучшее окажется врагом хорошего. Поэтому редактирование генома человека запрещено.

- Но ведь родители, которые заводят детей с помощью ЭКО, имеют возможность оценить и выбрать лучший эмбрион…

- В России эмбрионы по программе ЭКО в обязательном порядке тестируются на моногенные заболевания (наследственные патологии, которые развиваются из-за мутации в одном конкретном гене - Ред.). Что касается интеллекта, то было исследование, которое показало: максимум, что можно выгадать, отобрав лучший эмбрион из возможных, это 2,5 пункта IQ. Это вообще ни о чем, укладывается в пределы статистической погрешности.

- Значит, гениями все же не рождаются, а становятся?

- Нет. В данном случае разница невелика, потому что отбор идет между эмбрионами со схожей генетикой. У конкретной семейной пары все эмбрионы будут между собой довольно похожи. Мне кажется, общество гораздо больше выиграет, если займется созданием условий (оптимальная система образования и так далее), в которых может реализоваться генетический потенциал большинства людей.

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