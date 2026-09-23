Актеры Максим Белбородов и Зоя Бербер Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Да, так бывает. Смотришь обложки журналов и странички в соцсетях, с которых улыбается счастливая и радостная семья знаменитостей — а на следующий день они разводятся. Потому что в действительности все не так, как на самом деле. И глянцевый фасад зачастую скрывает серьезную коррозию, не подлежащую ремонту.

Так было со многими звездами. Так стало и с самой красивой актрисой культового сериала «Реальные пацаны» Зоей Бербер. Казалось бы, обретшая семейное счастье девушка, родившая супругу — коллеге Максиму Белобородову — двоих детей, растворилась не только в работе, но и в домашних делах, как обухом по голове: пара разводится.

Зоя Бербер подала на развод с Максимом Белобородовым: что известно

Хотя, положа руку на сердце, тревожные звоночки то и дело поступали. В интервью актер вместо того, чтобы нахваливать возлюбленную, намекал на то, что Зоя — чрезмерно активная, деятельная и периодически затмевает его «мужское», что неслабо бьет по самолюбию. «Хочу, чтобы женщина была послабее», — не стеснялся признаваться Максим.

И все же Бербер исправно и честно тянула положенную женскую лямку и, даже с учетом сверхвостребованности в кино и сериалах («Анна Николаевна», «Триггер», «Семейный переполох», «Счастье не за гормами») находила время на семью: актриса родила сына, которого скромно назвали в честь мужа, — Максимом (2 годика). Вместе они воспитывали и дочь Надежду (11 лет) от первого брака артистки со сценаристом Александром Синегузовым («Реальные пацаны»). Хотя было непросто. Тогда и поползли первые слухи про развод.

Зоя Бербер подала на развод с мужем Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Чтобы попытаться склеить то, что начало разваливаться на кусочки, пара купила вторую квартиру в Москве — «родительскую», там Зоя и Максим уединялись и проводили время без детей. Смотрели кино, играли в приставку и проч. И даже при таком формате отношений актер жаловался, что все не так уж и ладно.

— Был момент очень тяжелый, когда у нас временно не было няни, — говорил Белобородов. — Тяжело было невероятно. У меня были смены, мне нужно было высыпаться, куча текста. Предлагал Зое взять другую няню, но она категорически не хотела новую. Это было невозможно, у ребенка температура 39. Зоя сказала: «Езжай [на вторую квартиру], я выдержу [с детьми]», — мне было стыдно...

Зоя и Максим уединялись и проводили время без детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Причины развода Зои Бербер и Максима Белобородова

При этом улыбчивая в кадре Бербер признавала, что в быту — совсем не подарок: громкая, может сматериться, отстаивает личные границы, резкая. После некоторых высказываний в соцсетях, подписчики даже спрашивали: «Ты что, напилась?». Но дело вовсе не в алкоголе, а в «мужской» харизме пермской красотки. Такое давление может выдержать не каждый мужчина. Вот и актриса признавалась, что жизнь с Максимом все больше напоминает борьбу. От которой приходится сбегать...на свидания с собой же.

— Нет такого, что по взмаху волшебной палочки мы созданы друг для друга, — намекала на трудности в браке Зоя. — Мы как бы подтачиваем друг друга под себя. Пока это напоминало борьбу, естественно, никого это не устраивало: ни его, ни меня. Борьбы вообще не должно быть. А как из нее выйти? Вот наступили свидания с собой, потому что начинать нужно всегда с себя. Я в изучении себя, в трансформации, в переходном периоде — во всех этих страшных словах. Сейчас я в удовольствие это делаю.

Так или иначе, удовольствие от глубокого ухода внутрь себя закончилось ожидаемой трансформацией: заявлением в суд — именно Бербер стала инициатором развода, как стало известно 23 сентября 2026 года. Видимо, накипело.

— Мировому судье судебного участка № 177 района Раменки города Москвы поступило исковое заявление Зои Бербер к Максиму Белбородову о расторжении брака, — сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Теперь судья, согласно нормам ст. 22 СК РФ, должен дождаться ответа от Максима (согласен дать развод или нет) и определить, сколько времени на принятие окончательного решения есть у Зои и Максима — месяц, два или три. Бывает так, что супруги все же находят общий язык.

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